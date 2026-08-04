Aligarh News: पांच जिलों के 23 हजार व्यापारियों को आरसी जारी

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता राज्यकर विभाग ने बकाएदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता राज्यकर विभाग ने बकाएदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अलीगढ़ जोन के पांच जिलों के बकाएदारों को राज्यकर विभाग आरसी भी जारी कर रहा है। बकाएदारी वसूल करने को लेकर सख्ती बरती जा रही है। अलीगढ़ जोन में 10 हजार से अधिक कारोबारियों पर जीएसटी का 1547 करोड़ रुपये बकाया है। जिसको लेकर करीब 23 हजार से अधिक कारोबारियों को आरसी जारी की गई है। टैक्स जमा नहीं करने पर बैंक खाते अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी。

राज्यकर विभाग वैट के साथ जीएसटी का बकाया वसूल करने को लेकर लगातार नोटिस जारी कर रहा है। अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज व मथुरा के कारोबारियों पर जीएसटी लगने के बाद से अब तक 1547 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। सबसे अधिक अलीगढ़ में 860 करोड़ रुपये का जीएसटी बकाया है। बकाएदारों की संख्या करीब 10 हजार से अधिक है। इसी को लेकर 23 हजार फर्मों को नोटिस जारी किया गया है। आरसी की संख्या इसलिए अधिक है कि एक व्यापारी की कई फर्में हैं। इसलिए आरसी की संख्या अधिक है। मूल व्यापारी एक है, लेकिन उसकी उप फर्में कई हैं। जुलाी 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। उसके बाद से अब तक बकाया 1547 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।

राज्यकर विभाग वसूली को कर रहा प्रयास राज्यकर विभाग बकाया वसूली को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है। शासन स्तर से समीक्षा बैठकों के बाद राजस्व वसूली की गति को तेज कर दिया गया है। राजस्व संग्रह से लेकर सीटीओ व अन्य अफसरों को वसूली में लगाया गया है। इसके साथ आरसी जारी करने का कार्य भी लगातार जारी है। सिस्टम पर बकाएदारों का ब्योरा दिखाई दे रहा है। सेक्टर वार इनका ब्योरा तैयार किया गया है ताकि राजस्व वसूली की जा सके।

बोले अफसर जीएसटी बकाया वसूली को लेकर लगातार प्रयास चल रहा है। 23 हजार से अधिक को आरसी जारी की गई है। 10 हजार से अधिक जीएसटी के बकाएदार हैं। विधिक प्रक्रिया से बचने के लिए बकाएदार चालान जमा कराएं ताकि उनको परेशानी नहीं हो। सत्येंद्र गौतम, ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक अलीगढ़।

जीएसटी का किस जिले में कितना बकाया जनपद बकाया

अलीगढ़ 860

एटा 81

कासगंज 20

मथुरा 491

हाथरस 94

नोट: बकाया धनराशि करोड़ों में है।