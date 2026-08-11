Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aligarh News: 11 सदस्यीयमार्गदर्शक मंडल का किया गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

Aligarh News: अलीगढ़ में अग्रमंच के संयोजक मंडल की बैठक हुई, जिसमें समाज की जागरूकता बढ़ाने के लिए अग्रमंच का विस्तार करना आवश्यक समझा गया। इसके तहत 11 सदस्यीय मार्गदर्शक मंडल का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। यह बैठक घी कोठी, महावीर गंज स्थित कार्यालय में आयोजित की गई।

Aligarh News: 11 सदस्यीयमार्गदर्शक मंडल का किया गठन

Aligarh News: अलीगढ़। अग्रमंच के संयोजक मंडल की एक बैठक मंगलवार को घी कोठी, महावीर गंज स्थित कार्यालय में हुई। विचार विमर्श के बाद सभी ने निर्णय लिया कि अग्रमंच को गति देने व समाज की जागरूकता के लिए किए जा रहे कार्यों के अपेक्षित परिणाम हेतु अग्रमंच का विस्तार किया जाना जरूरी है। इसी परिप्रेक्ष्य में 11 सदस्यीय मार्गदर्शक मंडल का गठन किया गया। मार्गदर्शक मंडल में आरके जिंदल विश्व हिन्दू परिषद, श्री राधारमण गौशाला के अध्यक्ष, प्रदीप सिंघल, राजीव अग्रवाल डीएस कॉलेज, विजय अग्रवाल, अशोक चौधरी आहुति अध्यक्ष एवं समाजसेवी, प्रमोद गुप्ता विजडम, डॉ. राजीव अग्रवाल पूर्व मेयर प्रत्याशी, सूरज प्रकाश अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल बालजीवन, राकेश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल को नामित किया गया।

बैठक में संयोजक अनिल सैन्चुरी, संजीव रतन अग्रवाल, पवन मोरनी, अनिल देशबंधु, मीडिया प्रभारी प्रह्लाद अग्रवाल शामिल रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aligarh Aligarh News Aligarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।