Aligarh News: मानसून में महंगाई का डंक

Aligarh News: अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता अलीगढ़ में मानसूनी बारिश के आते ही जहां एक तरफ मच्छरों

Aligarh News: अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता अलीगढ़ में मानसूनी बारिश के आते ही जहां एक तरफ मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता की जेब पर 'महंगाई का डंक' लगा है। हर घर में रोज इस्तेमाल होने वाले मॉस्किटो लिक्विड (रिपेलेंट्स), कॉइल, कार्ड और स्प्रे के दामों में अचानक भारी उछाल आया है। प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों (जैसे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स) द्वारा इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का हवाला देकर गुडनाइट, हिट और फास्ट कार्ड जैसे रोजमर्रा के उत्पादों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अलीगढ़ के थोक बाजार (महावीर गंज) और खुदरा किराना दुकानों से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार एक विशेष आर्थिक सर्वे रिपोर्ट बताती है कि इस सीजन में मच्छरों को मारना आम आदमी के लिए बेहद महंगा सौदा साबित हो रहा है।

कीमतों में इस तरह से हुई बढ़ोत्तरी 1 साल और 10 साल का डेटा अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश के बाजार में मच्छर रोधी उत्पादों की कीमतों का तुलनात्मक विश्लेषण पर नजर डालें तो पिछले 1 साल में बढ़ोतरी (12% से 13%): मानसून सीजन की शुरुआत और अचानक बढ़ी डिमांड के कारण पिछले महज एक साल में लिक्विड रिपेलेंट रीफिल और स्प्रे की कीमतों में 12 से 13 प्रतिशत की सीधी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जो रीफिल पिछले साल 72 से 75 में मिलती थी, वह अब 82 से 85 पार कर चुकी है। पिछले 10 साल में बढ़ोतरी (100% यानी दोगुनी): साल 2016 की तुलना में साल 2026 तक इन उत्पादों की कीमतें 100% तक बढ़ चुकी हैं। 10 साल पहले 35 से 40 में मिलने वाला लिक्विड अब 80 से 90 का हो चुका है। वहीं 20-25 वाला मॉस्किटो कॉइल का पैकेट अब 45 से 50 तक बिक रहा है।

यूपी के बाजार का अनुमान: एक अनुमान के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मध्यमवर्गीय परिवारों का मानसूनी महीनों (जुलाई से अक्टूबर) में मच्छर भगाने और कीटनाशकों पर होने वाला मासिक खर्च 150 से बढ़कर अब 350 से 450 प्रति परिवार हो गया है। आम जनता को झेलनी पड़ रही हैं ये 3 बड़ी परेशानियां परेशानी का प्रकार जनता पर सीधा असर पड़ता है। इससे घरेलू बजट का बिगड़ता है। अलीगढ़ के सासनी गेट, क्वार्सी और बन्नादेवी इलाके के मध्यम और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों का मासिक बजट इस अतिरिक्त खर्चे के कारण पूरी तरह गड़बड़ा गया है। नकली और घातक प्रोडक्ट्स की बाढ़ महंगे ब्रांडेड उत्पादों से बचने के लिए लोग स्थानीय बाजारों से 10-20 वाले सस्ते और बिना ब्रांड के चीनी कॉइल व अगरबत्ती खरीद रहे हैं। इनमें हानिकारक केमिकल (जैसे डी-एलथ्रिन) होते हैं, जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीमारी और इलाज का दोहरा खर्चकीमतें बढ़ने से गरीब बस्तियों में लोग इनका नियमित इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा यह है कि शहर में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है, जिससे अस्पतालों का खर्च अलग से बढ़ रहा है।

महावीर गंज बाजार: कंपनियों ने मानसून शुरू होते ही पीछे से रेट रिवाइज कर दिए हैं। मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन नई खेप महंगे दामों पर आ रही है। इस वजह से हमें भी खुदरा दुकानदारों को बढ़े हुए दामों पर माल बेचना पड़ रहा है।

गृहणी, मैरिस रोड अलीगढ़: घर में दो छोटे बच्चे हैं। इस मौसम में मच्छर भगाने वाली मशीन चौबीसों घंटे चलानी पड़ती है। हर महीने दो से तीन रीफिल लग जाते हैं। लिक्विड और कॉइल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि अब यह भी एक बड़ा खर्च बन गया है।

इन प्रोडक्ट्स की बढ़ीं इतनी कीमतें गुड नाइट लिक्विड 45’ की कीमत 5.9% बढ़ी है, जो अब 85 रुपये से 90 रुपये हो गई.

गुड नाइट लिक्विड 60’ की कीमत जून में 4.5% बढ़ाई थी, जिसको 110 रुपये से 115 रुपये किया गया.

काला हिट 650’ की कीमत 12.9% बढ़ी है, जो अब 310 रुपये से 350 रुपये हो गई.

लाल हिट 200’ की कीमत 13.6% बढ़ी है, जो अब 110 रुपये से 125 रुपये कर दी गई है.

काला हिट 200’ की कीमत 13.6% बढ़ी है,जो अब 110 रुपये से 125 रुपये गो गई.

सिंथॉल साबुन (75) की कीमत 10.5% बढ़ी है, जो अब 95 रुपये से 105 रुपये हो गई है.

क्यों बढ़ाई गईं कीमतें इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में अचानक हुई इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह कच्चे माल की बढ़ती लागत है। पाम ऑइल से जुड़े उत्पाद, कच्चा तेल से जुड़े केमिकल और पैकेजिंग की लागत बढ़ने से कंपनियों के मुनाफे पर दबाव पड़ रहा है. ऐसे में कंपनियां चुनिंदा प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा रही हैं.