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Aligarh News: हाई वोल्टेज से कई घरों में उपकरण फुंके

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में सोमवार रात से बिजली व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में हाई वोल्टेज ने उपकरण खराब कर दिए, जबकि लो वोल्टेज के कारण घरों के उपकरण ठीक से नहीं चल पाए। उपभोक्ता बिजली विभाग से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। उमस भरी गर्मी में बिजली चालीस तबाह हो गई।

Aligarh News: हाई वोल्टेज से कई घरों में उपकरण फुंके

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सोमवार देर रात से बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराई रही। कहीं हाई वोल्टेज ने उपभोक्ताओं के बिजली उपकरण फुंक दिए, तो कहीं लो वोल्टेज और लंबी बिजली कटौती से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार रात जयगंज, रावण टीला, गोविंद पार्क कॉलोनी और सुरेंद्र नगर क्षेत्र में अचानक हाई वोल्टेज की समस्या उत्पन्न हो गई। कई घरों के विद्युत उपकरण खराब हो गए। प्रभावित लोगों ने बिजली विभाग से शिकायत करते हुए नुकसान का आकलन कराने और समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पहले भी कई बार वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की समस्या सामने आ चुकी है।

वहीं नगला मसानी और आसपास के क्षेत्रों में लो वोल्टेज के कारण घरेलू उपकरण ठीक से नहीं चल सके। उपभोक्ताओं को देर रात तक परेशानी झेलनी पड़ी। मंगलवार को पड़ियावली, जीवनगढ़, जनकपुरी और विद्यानगर सहित कई इलाकों में घंटों बिजली आपूर्ति ठप रही। इससे घरों के साथ-साथ छोटे कारोबार और दैनिक कार्य भी प्रभावित हुए। उमस भरी गर्मी के बीच बिजली नहीं रहने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

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