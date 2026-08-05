Aligarh News: डीएस कॉलेज का मैदान बनेगा डे-नाइट स्टेडियम : महापौर
Aligarh News: अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज के खेल मैदान को डे-नाइट मैदान में बदला जाएगा। इसमें आधुनिक फ्लड लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे दिन-रात खेल गतिविधियां आयोजित हो सकेंगी। यह घोषणा महापौर प्रशांत सिंघल ने दीक्षारंभ कार्यक्रम के दौरान की। कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग उपस्थित थे।
Aligarh News: अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददता धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ का खेल मैदान डे-नाइट मैदान के रूप में बदलेगा। स्टेडियम आधुनिक फ्लड लाइटों से सुसज्जित किया जाएगा। जिससे यहां दिन और रात में खेल गतिविधि आयोजित हो सकेंगी। यह घोषणा अलीगढ़ महापौर प्रशांत सिंघल द्वारा दीक्षारंभ कार्यक्रम के दौरान किया।बुधवार को डीएस कॉलेज में नव प्रवेशित छात्र -छात्राओं के दो दिवसीय दीक्षारम्भ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि धर्म समाज समिति के सचिव राजीव अग्रवाल 'अनु' ,विशिष्ट अतिथि महापौर प्रशांत सिंघल, प्राचार्य प्रो. मुकेश कुमार भारद्वाज, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. अंजुल सिंह, मुख्य अनुशासन अधिकारी प्रोफेसर रेनू सिंघल, आईक्यूएसी कन्वीनर प्रोफेसर मंजू गिरि, डॉ. ज्योत्सना चंदेल ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण से किया।
प्राचार्य प्रोफेसर मुकेश कुमार भारद्वाज ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि काक चेष्टा वको ध्यानं स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणं, विद्यार्थियों में यह पांच लक्षण होने बहुत जरूरी है। विशिष्ट अतिथि महापौर प्रशांत सिंहल ने कहा कि सबके जीवन में चुनौतियां आती हैं कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में चुनौतियां ना आती हों। इन चुनौतियों के दौरान आप ईश्वर माता-पिता तथा गुरु जनों का ध्यान करें तथा सकारात्मक सोच के साथ चुनौतियों का सामना करें। महापौर ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की उनके परिवार की ओर से धर्म समाज महाविद्यालय के स्टेडियम को आर्टिफिशियल लाइट की रोशनी से सुसज्जित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रोफेसर सुनीता गुप्ता, डॉ नीलम श्रीवास्तव, डॉ मंजू सिंह, डॉ सत्यम कुमार शर्मा, डॉ मोइनुद्दीन, डॉ सचिन वर्मा, डॉ रेखा तोमर, डॉ दीपमाला मिश्रा, डॉ सोनल सिंह, डॉ राजन शुक्ला, डॉ योगिता सिंह, डॉ कुमुद दीक्षित, डॉ सिम्मी अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंSunil Kumar
शॉर्ट बायो: सुनील कुमार पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में अलीगढ़ टीम में अलीगढ़ मुस्लिम विवि, राजा महेंद्र प्रताप विवि, मंगलायतन विवि समेत बेसिक शिक्षा को प्रजेंट कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सुनील कुमार डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अलीगढ़ से शिक्षा को प्रजेंट कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति, अलीगढ़ मुस्लिम विवि से जुड़े सैकड़ों शोध की वजह से उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में दैनिक जागरण (Inext) और आईटीवी ग्रुप इंडिया न्यूज चंडीगढ़ जैसे प्रमुख संस्थानों से से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में इंडिया न्यूज के साथ एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड रिपोर्टिंग, डेस्क जॉब, सेंट्रल डेस्क पर काम किया। उसके बाद जुलाई 2018 बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़े। वर्तमान में अलीगढ़ यूनिट में वह शिक्षा को देख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
बी.कॉम और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट देहरादून बाद उन्हें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पत्रकारिता सीखने को मिली। एजुकेशन हब कहे जाने वाले शहर में उन्हें शिक्षा बिट पर रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला। इसी वजह से वह शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रहे है।
एंटरटेनमेंट और विजन
शिक्षा के साथ साथ फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी विषयों पर सुनील की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुंबई और अलीगढ़ दौरे आए कलाकार, निदेशक के किए हैं। सुनील का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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