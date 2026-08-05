Aligarh News: वार्ष्णेय कॉलेज समिति के बाद अब प्राचार्य नियुक्ति पर विवाद

Aligarh News: अलीगढ़। वार्ष्णेय कॉलेज समिति के विवाद के कारण कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति पर विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रो. अनिल कुमार ने वरिष्ठता के आधार पर शिकायत की, जिसके बाद मामला उच्च शिक्षा निदेशालय तक पहुंचा। जांच के बाद, प्राचार्य प्रो. नीता को नियुक्त किया गया। विवाद अभी भी चल रहा है।

Aligarh News: अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। वार्ष्णेय कॉलेज समिति को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है। वरिष्ठ नहीं होने पर भी प्राचार्य बनाए जाने का आरोप लगा है। कॉलेज के ही प्रोफेसर ने मामले में शिकायत की है। मामला उच्च शिक्षा निदेशालय तक पहुंच चुका है। निदेशालय से आई टीम पूरे मामले की जांच कर चुकी है। 04 अप्रैल को एसवी कॉलेज की प्राचार्य प्रो. नीता कुलश्रेष्ठ बनाई गई। इससे पूर्व प्रो. अनिल कुमार वार्ष्णेय स्वयं के प्रो. नीता से वरिष्ठम होने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके थे। जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले का निस्तारण करने का आदेश राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति को दिया। 21 जुलाई 2026 को कुलपति एनबी सिंह ने मामले का निस्तारण किया। कुलपति द्वारा दी गई निस्तारण रिपोर्ट के अनुसार प्रबंधन तंत्र के 1993 में दिए आदेश से स्पष्ट है कि विनियमितिकरण तिथि को अनिल कुमार का मूल वेतन ढाई हजार रुपए प्रो. नीता के मूलवेतन से उच्चतर रहा है। वर्ष 1999 से 2018 तक जारी की गई दीर्घ काल से चली आ रही वरिष्ठता सूची में भी प्रो. अनिल वरिष्ठ रहे। ऐसे में मामले के निस्तारण को गठित समिति ने प्रो. अनिल को प्रो. नीता से वरिष्ठ मानते हुए मामले का निस्तारण किया।

0-कुलपित द्वारा वरिष्ठ मानने के बाद भी नहीं दिया गया चार्ज प्रो. अनिल की ओर से क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रो. संजीव कुमार वार्ष्णेय से शिकायत की गई। जिसमें लिखा गया कि कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा वरिष्ठ मानने के बाद भी उन्हें कार्यवाहक प्राचार्य का दायित्व नहीं सैांपा गया।

0-प्रो. अनिल की नियुक्ति पर उठाए सवाल प्रो. नीता की ओर से प्रो. अनिल की नियुक्ति को लेकर ही सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि उनकी नियुक्ति में कई विसंगतियां हैं। इस मामले में भी उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा जांच की जा रही है।

0-वर्जन एसवी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य पंकज वार्ष्णेय के सेवानिवृत होने के बाद पूर्व से चली आ रही वरिष्ठतम सूची के आधार पर प्रो. नीता को प्राचार्य बनाया गया है। वरिष्ठता तय करने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर आरएमपीयू के वीसी द्वारा प्रो. अनिल को वरिष्ठतम माना गया है। अब मामला उच्च शिक्षा निदेशालय में चल रहा है।

-प्रो. संजीव कुमार वार्ष्णेय, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी

कॉलेज में वर्षों से चली आ रही वरिष्ठ सूची के अनुसार वरिष्ठतम होने पर प्राचार्य का दायित्व मिला है। इसी सूची के आधार पर पूर्व में दो अन्य प्राचार्य भी रह चुके हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की टीम भी जांच को आ चुकी है।

-प्रो. नीता कुलश्रेष्ठ, प्राचार्य, एसवी कॉलेज

एसवी कॉलेज में प्राचार्य की नियुक्ति वरिष्ठतम सूची की अनदेखी कर की गई है। उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा भी कुलपति द्वारा हमारे पक्ष में फैसला आने के बाद भी सुनवाई नहीं की गई है।

-प्रो. अनिल कुमार वार्ष्णेय, एसवी कॉलेज