Aligarh News: 4.83 लाख रुपये हड़पने के आरोप में कारोबारी पर मुकदमा
Aligarh News: अलीगढ़ के सासनीगेट क्षेत्र में एक कारोबारी ने 4.83 लाख रुपये हड़पने के आरोप में केस दर्ज कराया है। योगेश कुमार शर्मा की पत्नी ने प्रफुल्ल प्रोडक्ट के माध्यम से एल्यूमिनियम हार्डवेयर का सौदा किया था। भुगतान में देरी और धमकियों के बाद मामले को पुलिस में उठाया गया है। जांच शुरू कर दी गई है।
Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सासनीगेट क्षेत्र के कारोबारी पर 4.83 लाख रुपये हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। सासनीगेट क्षेत्र के पला रोड निवासी योगेश कुमार शर्मा ने एसएसपी से शिकायत की थी। इसमें कहा था कि उनकी पत्नी रचना शर्मा प्रफुल्ल प्रोडक्ट के नाम से बिल्डिंग हार्डवेयर की मैन्यूफैक्चरिंग व सप्लाई करने वाली फर्म की प्रोपराइटर हैं, जबकि वह संचालक हैं। फर्म को आगरा रोड स्थित एक फैक्ट्री संचालक ने साल 2024 में कुछ एल्यूमिनियम प्रोडक्ट का आर्डर दिया था। इस पर प्रफुल्ल प्रोडक्ट द्वारा 31 मई 2024 को हार्डवेयर के एल्यूमिनियम प्रोडक्ट तैयार कराकर 10 लाख 83 हजार 712 रुपये का बिल इनवाइस भेज दिया।
इसमें कारोबारी ने 28 अगस्त 2024 व 30 सितंबर 2024 को तीन-तीन लाख रुपये का भुगतान आरटीजीएस से कर दिया। लेकिन, शेष बकाया चार लाख 83 हजार 712 रुपये देने के लिए टालते रहे। योगेश ने डिमांड लेटर भेजा, मगर उन्होंने देने से इन्कार कर दिया। आरोप है कि उत्तेजित होकर तरह-तरह की धमकी दी जाने लगीं। सासनीगेट थाना प्रभारी उपेंद्र मलिक ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है।
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