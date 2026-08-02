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Aligarh News: बस रुकवाकर कंडक्टर से मारपीट, रुपये व स्पीकर तक चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ के बन्नादेवी क्षेत्र में कुछ लोगों ने निजी बस को रोककर कंडक्टर के साथ मारपीट की। आरोपियों ने बस से 6900 रुपये, डैक स्पीकर और डीजल चुरा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

Aligarh News: बस रुकवाकर कंडक्टर से मारपीट, रुपये व स्पीकर तक चोरी

Aligarh News: अलीगढ़। बन्नादेवी क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक निजी बस को रुकवाकर उसके कंडक्टर के साथ मारपीट की। आरोप है कि बस में रखे रुपये व स्पीकर तक चोरी कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मानसिंह नगला निवासी धर्मेंद्र गैलेक्सी ट्रैवलर्स की बस पर कंडक्टर हैं। उनके साथ ड्राइवर बुलंदशहर के छतारी क्षेत्र निवासी ओमवीर सिंह हैं। 30 जुलाई की रात 09.45 बजे धर्मेंद्र सूतमील चौराहा से गाड़ी लेकर आ रहे थे। यूपी 81 होटल के सामने अतरौली के बिजौली निवासी प्रेमपाल सिंह (हाल निवासी गूलर रोड शक्ति नगर), उसके दोनों लड़के व अज्ञात लोगों ने गाड़ी को जबरदस्ती रुकवा लिया।

गाड़ी को गूलर रोड शक्ति नगर की तरफ ले गए और धर्मेंद्र के साथ मारपीट व गालीगलौज की। देररात साढ़े 11 बजे आरोपियों ने उन्हें छोड़ा। उन्होंने गाड़ी देखी तो उसमें रखे 6900 रुपये, डैक स्पीकर व डीजल नहीं था, जो आरोपियों ने चोरी कर लिए। इंस्पेक्टर बन्नादेवी राजीव कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।

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