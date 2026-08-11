Aligarh News: प्राधिकरण सचिव ने जेल में बंदियों से ली इलाज व भोजन की जानकारी
Aligarh News: अलीगढ़ जिले की विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव साक्षी गर्ग ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्वस्थ बंदियों से उपचार और भोजन की स्थिति के बारे में पूछा। सभी बंदियों ने संतोष व्यक्त किया। सचिव ने न्यायिक सहायता के लिए आवश्यक निर्देश दिए और बंदियों को मुफ्त अधिवक्ता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
Aligarh News: अलीगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव साक्षी गर्ग ने सोमवार दोपहर को जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां अस्वस्थ बंदियों से उपचार के संबंध में पूछताछ की तो उन्होंने इलाज में आराम होना बताया। भोजन के संबंध में पूछने पर बंदियों ने पर्याप्त मात्रा में भोजन दिए जाने की बात कही। बंदियों से ये भी पूछा गया कि आपके केस में अधिवक्ता है या नहीं? यदि नहीं है तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से निश्शुल्क (लीगल एड डिफेंस काउंसिल) अधिवक्ता ले सकते हैं। बाद में सचिव ने बैरकों का भी निरीक्षण किया। वहां बंदियों से पूछा गया कि कारागार प्रशासन से किसी भी तरह की कोई समस्या तो नहीं है तो सभी ने इस बात से इन्कार किया।
सचिव ने कारागार प्रशासन को आदेश दिए हैं वह समस्त बंदियों से मिलकर उनसे लीगल एड डिफेंस काउंसिल अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रार्थना पत्र लें और प्राधिकरण के कार्यालय में भिजवाएं।
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