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Aligarh News: इगलास में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: इगलास, संवाददाता। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के सफल आयोजन के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के साथ साफ-सफाई, चिकित्सा सेवाएं और अन्य तैयारियों की चर्चा की गई।

Aligarh News: इगलास में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज

Aligarh News: इगलास, संवाददाता। श्रावण मास और आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट हो गया है। शुक्रवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम आयुष जायसवाल तथा क्षेत्राधिकारी (सीओ) कमलेश कुमार ने कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने अंतर्जनपदीय बैरियर, प्रमुख मंदिरों, संवेदनशील चौराहों और कांवड़ मार्ग का भ्रमण किया। उन्होंने यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़ी तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की।

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सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा

निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने संबंधित थाना प्रभारियों को संयुक्त ड्यूटी चार्ट समय से तैयार करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। हुड़दंगियों पर नजर रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

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महत्वपूर्ण समन्वय बैठक

इसके बाद तहसील सभागार में विद्युत, स्वास्थ्य, नगर निकाय, लोक निर्माण और विकास खंड सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांवड़ मार्ग पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, मोबाइल मेडिकल टीमों की तैनाती और सड़कों को गड्ढामुक्त करने की प्रगति की समीक्षा की गई। एसडीएम आयुष जायसवाल ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ शेष बची तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के कड़े निर्देश दिए, ताकि कांवड़ियों को क्षेत्र से गुजरते समय किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने क्या तैयारियाँ की हैं?
प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़ी तैयारियों का निरीक्षण किया है।
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