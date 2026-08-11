Aligarh News: कॉलेज गई बीएससी छात्रा लापता, युवक पर अगवा करने का आरोप

Aligarh News: खैर में बीएससी की 19 वर्षीय छात्रा कॉलेज जाने के बाद घर नहीं लौटी। परिजनों ने युवक पर अगवा करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Aligarh News: खैर। खैर स्थित एक निजी महाविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष की 19 वर्षीय छात्रा कॉलेज जाने के बाद घर नहीं लौटी। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पिता ने एक युवक पर बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कोतवाली खैर में मुकदमा दर्ज कराया है। सोफा चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्रा आठ अगस्त को कॉलेज गई थी। छुट्टी के बाद वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने कॉलेज सहित आसपास के स्थानों पर उसकी तलाश की। परिजनों का आरोप है कि सुजानपुर निवासी हर्ष कुमार पुत्र विपिन कुमार पूर्व में भी छात्रा के साथ अभद्रता कर चुका है और उसे अगवा करने की धमकी देता रहा है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने हर्ष कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार ने मामले की जांच सोफा चौकी प्रभारी वैभव त्यागी को सौंपते हुए छात्रा की तलाश और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, दो के खिलाफ मुकदमा खैर। 22 वर्षीय युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। परिजनों ने युवती की सुरक्षा को लेकर भी आशंका जताई है।

सोफा चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी 22 वर्षीय भतीजी खैर के एक निजी महाविद्यालय में पढ़ती है। पांच अगस्त को वह कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी तलाश करने के बाद परिजनों को जानकारी हुई कि मोहसनपुर निवासी जितेन्द्र उर्फ टीपू उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है।

परिजनों का आरोप है कि जितेन्द्र का पूर्व में भी आपराधिक विवादों से संबंध रहा है। तहरीर में आरोपित के पूर्व वैवाहिक जीवन से जुड़े गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। परिजनों ने आशंका जताई है कि युवती के साथ कोई अनहोनी कर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जा सकता है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जितेन्द्र उर्फ टीपू निवासी मोहसनपुर और भूपेन्द्र निवासी नारायणपुर के खिलाफ युवती को साजिश के तहत ले जाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर खैर संजीव कुमार ने मामले की जांच दरोगा अनिल कुमार को सौंपते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.