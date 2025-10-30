रहिए सुकून से, ये हादसों की डगर है

संक्षेप: महानगर का आगरा रोड इस समय आवारा मवेशियों के आतंक से जूझ रहा है। दिनभर सड़क पर घूमते मवेशी न सिर्फ यातायात में बाधा डाल रहे हैं, हादसों का सबब भी बन रहे हैं। मंगलवार को इन मवेशियों की वजह से दो वाहन चालकों की टक्कर हो गई, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं।

Thu, 30 Oct 2025 06:09 PM

हिन्दुस्तान समाचार पत्र के अभियान बोले अलीगढ़ के तहत बुधवार को जब टीम ने आगरा रोड का हाल जाना तो लोगों ने बताया कि सासनी गेट चौराहे से लेकर राधा रमण गोशाला और कल्याणपुरम मोड़ तक ज्यादातर स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। कई लाइटें ऐसी हैं जो दिन में जलती हैं और रात में बंद रहती हैं। अंधेरे में जब सड़क पर आवारा मवेशी घूमते हैं, तो दोपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार आगरा रोड और आसपास कई डेयरियां संचालित हैं। ये डेयरियां दिन में मवेशियों को सड़क पर छोड़ देती हैं और शाम को लौटने के वक्त यही जानवर सड़क पर गंदगी फैलाते हुए निकलते हैं। डेयरियों का गोबर और कचरा सीधे नालों में बहा दिया जाता है, जिससे नालियां जाम हो चुकी हैं। नगर निगम ने पूर्व में शहर की सीमाओं से डेयरियों को बाहर करने के आदेश दिए थे, लेकिन वे आज भी यहीं सक्रिय हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिक जुर्माना लगाया जाता है, जिससे डेयरी संचालकों के हौसले बुलंद हैं।

लोगों ने बताया कि आगरा रोड स्थित बगीची के पास नगर निगम ने कुछ दिन पहले महापौर के नेतृत्व में कूड़ा प्वाइंट को समाप्त कराया था। उस समय लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब भी कई लोग उसी स्थान पर कूड़ा फेंक रहे हैं। बगीची और मंदिर के पास बने इस अस्थायी कूड़ा स्थल से दुर्गंध फैल रही है। लोगों का कहना है कि नगर निगम को यहां गश्त बढ़ाकर कूड़ा डालने वालों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा न हो। लोगों का कहना है कि नालों की सफाई का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। जगह-जगह कचरे के ढेर जमा हैं और बरसात के बाद से ही बदबू फैल रही है। मवेशियों और कूड़े के इस दोहरे संकट ने आगरा रोड को अस्वच्छ बना दिया है।

लोगों ने बताया आगरा रोड पर दिनभर मवेशी घूमते रहते हैं। ये कभी भी बीच सड़क पर आ जाते हैं, जिससे वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है। कई बार हादसे होते हैं, लेकिन न तो कोई इन्हें हटाने आता है और न ही कोई निगरानी होती है।

अंकुल शर्मा

....................

रात में अंधेरे के कारण सड़क पर मवेशी दिखते नहीं हैं। कई बार बाइक सवार उनसे टकरा चुके हैं। अगर स्ट्रीट लाइटें चालू रहें तो खतरा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन लाइटें भी लंबे समय से खराब पड़ी हैं।

ईश्वरदास वर्मा

........................

सड़क पर जगह-जगह गोबर और गंदगी फैली रहती है। मवेशी नालों के पास और दुकानों के सामने बैठ जाते हैं। नगर निगम के अधिकारी कभी यहां झांकने तक नहीं आते, जबकि यह रोड शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में गिनी जाती है।

रमेश वार्ष्णेय

............................

आगरा रोड पर चलते वक्त डर लगता है कि कहीं कोई जानवर अचानक सामने न आ जाए। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना भी मुश्किल हो गया है। सुबह-सुबह इन मवेशियों की वजह से ट्रैफिक जाम लग जाता है।

बसंत लाल

.........................

डेयरियों से छोड़े गए मवेशी पूरे दिन सड़कों पर घूमते हैं। शाम को जब ये लौटते हैं, तो पूरी सड़क पर गोबर और कचरा फैला देते हैं। नगर निगम ने डेयरियों पर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन कोई असर नहीं दिखा।

हरिओम गुप्ता

.........................

सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा और नालों से उठती बदबू, दोनों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बारिश में हालात और खराब हो जाते हैं। प्रशासन सिर्फ जुर्माने की बात करता है, लेकिन सफाई या सुधार नहीं करता।

विजय पाठक

............................

बगीची के पास जो कूड़ा प्वाइंट हटाया गया था, वहीं लोग अब फिर कूड़ा डाल रहे हैं। उसी के आसपास मवेशी गोबर और कचरे में बैठ जाते हैं। यह जगह अब फिर से गंदगी का अड्डा बन चुकी है।

रूपेंद्र

.......................

कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार देखा गया है कि तेज रफ्तार वाहनों से मवेशी टकरा जाते हैं। नगर निगम और पुलिस को मिलकर इन जानवरों को सड़क से हटाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

अनिल राज गुप्ता

..........................

यहां की डेयरियां खुलेआम जानवरों को छोड़ देती हैं। नगर निगम केवल जुर्माना लगाकर अपना कर्तव्य निभा रहा है। लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है।

अंशु मयंक गुप्ता

...........................

रात के समय कोई भी सड़क पार करने से डरता है। अंधेरे में न मवेशी दिखते हैं और न ही गड्ढे। प्रशासन को लाइटें दुरुस्त करानी चाहिए और नियमित सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए।

अनिल कुमार

..........................

हर दिन सड़क पर गोबर से फिसलन बनी रहती है। पैदल चलने वाले गिर जाते हैं। सड़क पर सफाईकर्मी कभी नजर नहीं आते। नगर निगम अगर चाह ले तो दो दिन में हालात सुधार सकता है, लेकिन इच्छा ही नहीं है।

आकाश

...................

यह सड़क किसी गोशाला जैसी हो गई है। हर जगह मवेशी बैठे हैं, दुकानदारों के सामने कूड़ा और बदबू फैली है। लोग मजबूरी में इस रास्ते से निकलते हैं क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

अमित

....................

यहां की डेयरियां खुलेआम नियम तोड़ रही हैं। मवेशियों का कचरा नालों में फेंक दिया जाता है। इससे नाले जाम हो जाते हैं और बारिश में पानी सड़कों पर भर जाता है। नगर निगम को सख्त कदम उठाना चाहिए।

जितेंद्र चौधरी

.......................

नगर निगम ने डेयरियों को शहर से बाहर शिफ्ट करने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वही मवेशी पूरे रोड पर कब्जा किए बैठे हैं। यह स्थिति पूरी तरह प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है।

मदन

.................

कई बार देखा है कि मवेशी आपस में सड़क पर लड़ने लगते हैं। इससे जाम लग जाता है और लोग घंटों फंसे रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ दूर से देखती रहती है, कोई नियंत्रण करने नहीं आता।

सौरभ

.................

आगरा रोड शहर का चेहरा है, लेकिन यहां की हालत देखकर शर्म आती है। मवेशियों, गंदगी और अंधेरे ने इसे असुरक्षित बना दिया है। जब तक नगर निगम सख्त कार्रवाई नहीं करेगा, यह समस्या खत्म होने वाली नहीं है।

गौरव कुमार