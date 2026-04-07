व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ेंगे स्कूल और परिवहन अधिकारी

ग्रुप के माध्यम से विभाग की कार्रवाई का किया जाएगा अपडेट। स्कूल की तरफ से भी वाहनों की संख्या स्थिति को किया जाएगा साझा। वाहनों की स्थिति को लेकर स्कूल प्रबंधन पर भी खड़े हुए थे सवाल। जल्द ही संभागीय परिवहन विभाग की तरफ से बनाया जाएगा ग्रुप

अलीगढ़ और आगरा में बस की टूटी सतह पर गिरने से हुई दो छात्राओं की मौत के बाद शासन नियमों को लेकर पूरी तरह सख्त है। एक तरफ यूपी इंट्रीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल बनाया गया है, जिस पर वाहनों की स्थिति दर्ज करनी है। वहीं दूसरी तरफ संभागीय परिवहन विभाग की तरफ से जल्द ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। इसमें संबंधित विभाग जोड़े जाएंगे।

इस समय शासन स्तर से तैयार किए गए https://upisvmp.com पोर्टल पर स्कूली वाहनों की फीडिंग का अभियान चल रहा है। स्कूल और संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी लगातार स्कूलों में जा-जाकर इसकी जानकारी दे रहे हैं। किस तरह विवरण दर्ज होगा, इसकी जानकारी दी जा रही है। शनिवार को इसे लेकर सभी तहसीलों में बैठक भी हो चुकी है। आरटीओ ने बताया कि जल्द ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। इस ग्रुप का उद्देश्य सभी विभागों का आपस में समन्वय रखना है। इसमें स्कूल प्रबंधन, प्रधानाचार्य, प्रशासन के अधिकारी, संभागीय परिवहन के अधिकारी, पुलिस अधिकारियों को जोड़ा जाएगा। ग्रुप के माध्यम से विद्यालयों को वाहनों संबंधी जानकारी अपडेट करनी होगी। शासन द्वारा स्कूलों को लेकर दिए जाने वाले दिशा निर्देशों को भी भेजा जाएगा।

विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को भी साझा किया जाएगा। इसके साथ ही वाहनों की फिटनेस, परमिट आदि की जानकारी भी समय-समय पर स्कूल साझा करेंगे। नए वाहनों की जानकारी का भी अपडेट करना होगा। प्रशासनिक अधिकारियों की मॉनिटरिंग रहेगी। इससे स्कूली वाहनों की स्थिति बेहतर रहेगी, जिससे इनसे होने वाले हादसों पर ब्रेक लगेगा।