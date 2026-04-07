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व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ेंगे स्कूल और परिवहन अधिकारी

Apr 07, 2026 01:26 am ISTSatendra Kulshershtha हिन्दुस्तान
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ग्रुप के माध्यम से विभाग की कार्रवाई का किया जाएगा अपडेट। स्कूल की तरफ से भी वाहनों की संख्या स्थिति को किया जाएगा साझा। वाहनों की स्थिति को लेकर स्कूल प्रबंधन पर भी खड़े हुए थे सवाल। जल्द ही संभागीय परिवहन विभाग की तरफ से बनाया जाएगा ग्रुप

व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ेंगे स्कूल और परिवहन अधिकारी

अलीगढ़ और आगरा में बस की टूटी सतह पर गिरने से हुई दो छात्राओं की मौत के बाद शासन नियमों को लेकर पूरी तरह सख्त है। एक तरफ यूपी इंट्रीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल बनाया गया है, जिस पर वाहनों की स्थिति दर्ज करनी है। वहीं दूसरी तरफ संभागीय परिवहन विभाग की तरफ से जल्द ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। इसमें संबंधित विभाग जोड़े जाएंगे।

इस समय शासन स्तर से तैयार किए गए https://upisvmp.com पोर्टल पर स्कूली वाहनों की फीडिंग का अभियान चल रहा है। स्कूल और संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी लगातार स्कूलों में जा-जाकर इसकी जानकारी दे रहे हैं। किस तरह विवरण दर्ज होगा, इसकी जानकारी दी जा रही है। शनिवार को इसे लेकर सभी तहसीलों में बैठक भी हो चुकी है। आरटीओ ने बताया कि जल्द ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। इस ग्रुप का उद्देश्य सभी विभागों का आपस में समन्वय रखना है। इसमें स्कूल प्रबंधन, प्रधानाचार्य, प्रशासन के अधिकारी, संभागीय परिवहन के अधिकारी, पुलिस अधिकारियों को जोड़ा जाएगा। ग्रुप के माध्यम से विद्यालयों को वाहनों संबंधी जानकारी अपडेट करनी होगी। शासन द्वारा स्कूलों को लेकर दिए जाने वाले दिशा निर्देशों को भी भेजा जाएगा।

विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को भी साझा किया जाएगा। इसके साथ ही वाहनों की फिटनेस, परमिट आदि की जानकारी भी समय-समय पर स्कूल साझा करेंगे। नए वाहनों की जानकारी का भी अपडेट करना होगा। प्रशासनिक अधिकारियों की मॉनिटरिंग रहेगी। इससे स्कूली वाहनों की स्थिति बेहतर रहेगी, जिससे इनसे होने वाले हादसों पर ब्रेक लगेगा।

कई जगह से फर्श टूटा मिलने पर फिटनेस निरस्त

पोर्टल पर वाहनों का विवरण दर्ज किए जाने के साथ ही वाहनों की जांच भी की जा रही है। विभाग की तरफ से एसएफडी पब्लिक स्कूल, तकीपुर, खैर में स्कूली वाहनों का ऑन बोर्ड कराए जाने के लिए जांच हुई तो उसमें खामी दिखी। वाहन यूपी 14 ईटी 4309 का फर्श कई जगहों से टूटा मिला। वाहन संचालन योग्य नहीं पाया गया। ऐसा वाहन बच्चों के सुरक्षित परिवहन के लिए खतरनाक हो सकता है। सभी कमियों को सूचीबद्ध किया गया। इसके बाद आरटीओ प्रशासन दीपक कुमार शाह ने तत्काल वाहन की फिटनेस निरस्त करने के निर्देश दिए। स्कूल प्रबंधन को निर्देशित किया कि वाहन का संचालन तुरंत बंद किया जाए। साथ ही वाहन की पूरी मरम्मत कराकर कार्यालय पर भौतिक और तकनीकी निरीक्षण कराया जाए। आरटीओ प्रशासन के मुताबिक वाहनों की जांच लगातार चल रही है। कमी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

Satendra Kulshershtha

लेखक के बारे में

Satendra Kulshershtha

शॉर्ट बायो :
सत्येन्द्र कुलश्रेष्ठ हिन्दुस्तान में वर्ष 2010 से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में अलीगढ़ में कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव

पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

सत्येन्द्र ने ग्रेजुएशन और पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद अपने करियर की शुरुआत 2006 में पंजाब केसरी, वीक एंड टाइम्स जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2010 में हिन्दुस्तान से जुड़कर कार्य शुरू किया।


विशेषज्ञता
प्रशासनिक व राजनीतिक रिपोर्टिंग करते हुए सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। प्रिंट, डिजिटल मीडिया के साथ-साथ हिन्दुस्तान द्वारा आयोजित कार्यशाला में शामिल होने के बाद इलेक्ट्रोनिक मीडिया (वीडियो न्यूज) का अनुभव है।

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