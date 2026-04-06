तालानगरी में कच्चे माल की किल्लत से उत्पादन पर संकट

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलने से फर्नेश इकाइयों में उत्पादन नहीं, फर्नेश इकाइयों में काम नहीं होने से कच्चे माल का संकट गहराया। दिल्ली एनसीआर से आने वाला जिंक भी हार्डवेयर निर्माताओं को नहीं मिल रहा। जॉब वर्क करने वालों के सामने सबसे बड़ा संकट, अब काम नहीं मिल रहा।

ईरान, इजरायल व अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बीच ताला-हार्डवेयर व पीतल इकाइयों में कच्चे माल की किल्लत से उत्पादन पर संकट पैदा हो गया है। ताला, हार्डवेयर व पीतल निर्माताओं को कच्चा माल बाजार में नहीं मिल रहा है। पीतल, लोह, जिंक, कॉपर, स्टेनलेस स्टील, स्टील, स्क्रैप की किल्लत हो गई है। दूसरी ओर केमिकल की किल्लत से माल की फिनिशिंग में परेशानी आ रही है।

कच्चे माल की कीमतों में इजाफा अलग बात है। इजाफा होने के बाद कच्चे माल का संकट है। उपलब्धता नहीं है। कच्चे माल की सप्लाई करने वाली एजेंसियां व पार्टियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। एडवांस देने के बाद एक सप्ताह से 10 दिन में कच्चा माल मिल रहा है। कच्चा माल नहीं मिलने के कारण रोलिंग व फर्नेश इकाइयों में काम नहीं होना है। रोलिंग व फर्नेश में काम कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के कारण नहीं हो रहा है। फर्नेश इकाइयों से बड़ी मात्रा में स्क्रैप निकलता है वहां से सीट बनकर आती है। कच्चा लोहा बनता है, लेकिन सब काम ठप है।

ताला-हार्डवेयर में लोहे की सीट अहम रॉ मटेरियल ताला बनाने में लोहे की सीट अहम रॉ मटेरियल है। हार्डवेयर बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होता है। दोनों उत्पादों में आयरन, जिंक, कॉपर, ब्रास, स्टील, स्टेनलेस स्टील की आवश्यकता होती है। चाभी पीतल, लोहे से मिलकर बनती है। कुंडी स्टेनलेस स्टील व आयरन से बनती है। लेकिन निर्माताओं को कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बाजार में आर्डर में 50 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं उत्पादन भी आधा रह गया है।

जॉब वर्क वाले हो रहे सबसे अधिक परेशान ताला-हार्डवेयर इंडस्ट्री में बड़ी इकाइयों के साथ छोटे वेंडर व जॉब वर्क करने वाले भी बड़ी संख्या में हैं। लेकिन जॉब वर्क करने वालों के सामने काम का संकट खड़ा हो गया है। बड़ी इकाइयां उनको बनाने के लिए आर्डर नहीं दे रही हैं। वह माल बनाकर बड़ी इकाइयों को देते हैं। लेकिन कच्चा माल मंहगा होने व कमी के कारण परेशानी बढ़ गई है। अलीगढ़ में दो हजार से अधिक जॉब वर्क करने वाले हैं।

इनकी किल्लत जिंक

कॉपर

पीतल

आयरन

स्क्रैप

केमिकल

इसको भी जानें ताले का बाहरी हिस्सा लोहे की शीट या कास्टिंग से बनता है

ताले का ऊपरी मुड़ा हुआ हिस्सा स्टील या भारी लोहे से बनता

चाभी पीतल या लोहे से बनती है

तालों को जंग से बचाने हरे और पीले रंग के रासायनिक पानी का उपयोग किया जाता है

हाइड्रोलिक मशीन, ड्रिलिंग मशीन और पॉलिशिंग मशीनों से मजबूती दी जाती है

स्टील, स्टेनलेस स्टील, लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा और पीतल इस्तेमाल होता है

जंग से बचाने के लिए क्रोमियम की कोटिंग या जिंक प्लेटिंग की जाती है

बोले उद्यमी बड़ी इकाइयां उत्पादन जैसे तैसे कर रही हैं। 40 फीसदी तक धातुओं के रेट बढ़ गए हैं। वह भी बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। एडवांस के बाद 10 दिनों में माल मिल पा रहा है। जॉब वर्क करने वाले व छोटी इकाइयों के सामने बड़ा संकट है। राजीव अग्रवाल, प्लस प्वाइंट।

रोलिंग व फर्नेश मिलों से कच्चा व पक्का लोहा आता है। वहां पर भी काम नहीं के बराबर है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल रोलिंग व फर्नेश मिलों में होता है। बाजार कच्चे माल की कीमतों में 30 से 40 फीसदी बढ़ोत्तरी से उत्पादन की हिम्मत उद्यमी नहीं कर पा रहे हैं।- मुकेश लिम्का, ताला निर्माता।

अलीगढ़ में ताला, हार्डवेयर व पीतल का प्रमुख उत्पादन है। लेकिन स्थिति गंभीर होती जा रही है। पैकेजिंग के आइटम में बढ़ोत्तरी हो गई है। अब पैकिंग के लिए निर्माताओं की ओर से आर्डर भी कम आ रहे हैं।- योगेश गोस्वामी, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती।