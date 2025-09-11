Politics heated up over Aligarh Club elections अलीगढ़ क्लब के चुनाव को लेकर गरमाई राजनीति, Aligarh Hindi News - Hindustan
अलीगढ़ क्लब के चुनाव को लेकर गरमाई राजनीति

अलीगढ़ क्लब चुनाव के मतपत्र को लेकर कलक्ट्रेट में विरोध दर्ज कराते क्लब के सदस्यगण, मतपत्र में नामों पर आपत्ति के बाद डाली गई नामों की पर्ची,कलक्ट्रेट सभागार में उम्मीदवारों के नाम से पर्ची निकाली गई, सदस्यों ने मनमाफिक मतपत्र तैयार किए जाने का लगाया था आरोप

Sunil Kumar हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 10:24 PM
प्रतिष्ठित अलीगढ़ क्लब के चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीति गरमाती जा रही है। गुरूवार को कुछ सदस्यों ने चुनाव में इस्तेमाल होने वाले मतपत्र में उम्मीदवारों के क्रमांक को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि मनमाफिक तरीके से मतपत्र तैयार किए गए हैं। प्रशासन के संज्ञान में मामला लाए जाने के बाद कलक्ट्रेट सभागार में सभी उम्मीदवारों के नाम की पर्ची डलवाई गई। जिसके अनुसार क्रमांक तय हुआ।

अलीगढ़ क्लब का चुनाव 14 सितंबर रविवार को होना है। शीर्ष चार पदों पर पदाधिकारी निर्विरोध हो चुके हैं। अब लड़ाई 12 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए है। जिसके लिए 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुरूवार को उम्मीदवार आलोक अग्रवाल सहित तमाम सदस्यों ने चुनाव अधिकारी एडीएम प्रशासन पंकज कुमार से शिकायत की। सदस्यों ने आरोप लगाया कि बिना 18 उम्मीदवारों की सहमति लेते हुए चंद उम्मीदवारों की मौजूदगी में मतपत्र तैयार कराया गया है। जिसे बदला जाए। सदस्यों ने मांग उठाई कि जो नियम निर्वाचन आयोग का है उसके अनुसार लिस्ट बने। चुनाव अधिकारी ने मौजूदा सचिव पिंकी भाटिया व अन्य पदाधिकारियों को भी बुलावाया। बैठक में तय किया गया कि कलक्ट्रेट सभागार में सभी उम्मीदवारों के नाम की पर्ची निकाली जाएगी, जिस नंबर से पर्ची निकलती जाएगी, उसी क्रमांक से मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम होगा। शाम सात बजे सभागार में सभी 18 सदस्यों की मौजूदगी में पर्ची निकाली गई। जिसके बाद मतपत्र चुनाव अधिकारी के नाम से जारी किया गया।

0-सोशल मीडिया पर शुरू हुई राजनीति

कार्यकारिणी सदस्य के लिए 18 उम्मीदवारों ने अपने-अपने वाट्सएप पर ग्रुप बना लिए हैं। इसके अलावा उनके समर्थक भी उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। इनमें से ही एक ग्रुप में चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। जिसमें लिखा जा रहा है कि आज पुराने किले को ढहाकर नव निर्माण की आवश्यकता है। आज आर्शीवाद की नहीं इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। दूसरे मैसेज में लिखा है कि इस क्लब को शाही इमामों की गोद में जा बैठने वालों की जरूरत नहीं है। क्लब मांगता है अब नेपाल स्टाइल मुक्ति।

0-अब इस क्रम से मतपत्र में आएंगे नाम

डा. जयंत शर्मा, आलोक अग्रवाल, नवनीत कुमार वार्ष्णेय, महक सिंघल, आशु चान्ना, विनीत जैन, अखिल अग्रवाल, मनोज कुमार सीएल, आलोक गौड़, कृष्ण कुमार गुप्ता, विकास जैन, नितिन मित्तल, राजीव कुमार, मानव फुलर, राहुल वर्मा, विनीष वार्ष्णेय, पीयूष अग्रवाल, विमल अग्रवाल।

