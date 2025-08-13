आवारा कुत्तों से लोग परेशान, कब होगा समाधान

अलीगढ़ में आवारा कुत्तों की समस्या अब जानलेवा रूप ले चुकी है। हर गली-मोहल्ले में झुंड के झुंड घूमते ये कुत्ते लोगों का जीना मुश्किल कर रहे हैं। रात को इनका आतंक और बढ़ जाता है। लोगों को दौड़ाना, हमला करना और गंभीर चोट पहुंचाना आम हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस खतरे को पहचानते हुए स्वत: संज्ञान लिया है और कहा है कि आवारा कुत्तों को आबादी वाले इलाकों से बाहर किया जाए। अलीगढ़ के हालात को देखते हुए यह निर्देश न केवल सही, तत्काल लागू करने योग्य है। नगर निगम के आंकड़े बताते हैं कि अलीगढ़ महानगर में करीब 60 हजार आवारा कुत्ते हैं। स्थिति यह है कि शहर की कोई गली, मोहल्ला या कॉलोनी ऐसी नहीं बची जहां इनका आतंक न हो। रात के समय लोग इनसे सबसे ज्यादा भयभीत रहते हैं, क्योंकि ये कुत्ते राह चलते लोगों का पीछा करते हैं और कई बार हमला कर गंभीर चोट पहुंचा देते हैं। जनवरी से जुलाई के बीच ही 72 हजार लोग कुत्तों के हमलों का शिकार हो चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। यह आंकड़ा भी केवल उन लोगों का है, जिन्होंने जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी-रेबीज का इंजेक्शन लगवाया।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर से आ रही ऐसी खबरों पर चिंता जताई है, जिनमें कुत्तों के काटने से रेबीज और मौत के मामले सामने आए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि शहर और बाहरी इलाकों में रोजाना सैकड़ों लोग कुत्तों के हमलों का शिकार हो रहे हैं, जिससे रेबीज फैल रहा है और लोग असमय मौत के मुंह में जा रहे हैं। कोर्ट का सुझाव है कि इन आवारा जानवरों को आबादी से दूर किया जाए और इस दिशा में ठोस कार्ययोजना बने।

अलीगढ़ में नगर निगम का दावा है कि वर्ष 2023 से अब तक करीब 18 हजार कुत्तों का बधियाकरण कराया जा चुका है और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। धौर्रामाफी में 1.85 करोड़ रुपये की लागत से एनीमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर बनाया गया है, जिसमें शेल्टर होम की सुविधा भी है। यहां कुत्तों का बधियाकरण और टीकाकरण किया जाएगा, ताकि उनकी संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके।

रेबीज से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय है। दीनदयाल अस्पताल में रेबीज क्लीनिक खोला गया है, जहां कुत्ता, बिल्ली और बंदर के काटने से घायल मरीजों का उपचार होता है। यहां घाव को साफ करने, इंजेक्शन लगाने और परामर्श देने के लिए वार्ड ब्वॉय, फार्मासिस्ट और चिकित्सक तैनात किए गए हैं। क्लीनिक में प्रतिदिन 35 से 40 नए मरीज और 45 से 50 पुराने मरीज इलाज के लिए आते हैं। सीएमओ डॉ. नीरज त्यागी के अनुसार, जिला अस्पताल, डीडीयू अस्पताल और सभी सीएचसी में रेबीज के इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और पिछले तीन वर्षों में जिले में रेबीज का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है।

फिर भी, यह तथ्य नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इनके हमलों के मामले रोज सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अलीगढ़ जैसे शहरों के लिए चेतावनी भी है और अवसर भी कि अब आधे-अधूरे उपाय छोड़कर ठोस और सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब तक लोगों को यह भरोसा नहीं होगा कि वे बेखौफ घर से निकल सकते हैं, तब तक किसी भी शहर को सुरक्षित नहीं कहा जा सकता।

रोजाना 200 से 250 मरीज लगवा रहे कुत्ते के काटने का इंजेक्शन अलीगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक इस हद तक बढ़ चुका है कि जिला अस्पताल और दीनदयाल अस्पताल दोनों में रोजाना 200 से 250 मरीज एंटी-रेबीज वैक्सीन (एआरवी) लगवाने पहुंच रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या बच्चों और बुजुर्गों की है, जो गलियों-मोहल्लों में झुंड में घूमने वाले कुत्तों के हमलों का शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, सुबह से रात तक इन अस्पतालों में लगातार कुत्ते के काटने से घायल मरीज पहुंचते रहते हैं।

दीनदयाल अस्पताल के रेबीज क्लीनिक में घाव धोने से लेकर तुरंत टीका लगाने तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहीं मलखान सिंह जिला अस्पताल में भी इस तरह के मामलों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। चिकित्सकों का कहना है कि अधिकतर मामले उन इलाकों से आते हैं जहां कुत्तों का बंध्याकरण या टीकाकरण नहीं हुआ है। स्थिति चिंताजनक इसलिए है, क्योंकि यह आंकड़ा सिर्फ सरकारी अस्पतालों का है-निजी क्लीनिक और अस्पतालों में इलाज करवाने वालों को शामिल किया जाए, तो संख्या और भी ज्यादा हो सकती है।

अलीगढ़ में आवारा कुत्तों का बढ़ता खतरा नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार अलीगढ़ महानगर में करीब 60 हजार आवारा कुत्ते हैं। शहर का कोई भी इलाका-चाहे गली हो, मोहल्ला हो या पॉश कॉलोनी-इनके झुंड से अछूता नहीं है। रात के समय इनका आतंक और बढ़ जाता है, जब ये राहगीरों का पीछा करते हैं और कई बार हमला कर देते हैं। जनवरी से जुलाई के बीच ही 72 हजार लोग कुत्तों के हमलों का शिकार हो चुके हैं, जिनमें बच्चों और बुजुर्गों की संख्या सबसे अधिक है। यह आंकड़ा केवल उन पीड़ितों का है, जिन्होंने जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर स्थिति पर स्वत: संज्ञान लेते हुए स्पष्ट कहा है कि आवारा कुत्तों को आबादी वाले इलाकों से दूर किया जाए, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके और रेबीज के खतरे को कम किया जा सके।

नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की पहल नगर निगम का दावा है कि 2023 से अब तक 18 हजार आवारा कुत्तों का बधियाकरण किया जा चुका है। इसके लिए धौर्रामाफी में 1.85 करोड़ रुपये की लागत से एनीमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर बनाया गया है, जिसमें शेल्टर होम की सुविधा भी है। यहां कुत्तों का बधियाकरण और टीकाकरण किया जाएगा, ताकि इनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके। दूसरी ओर, स्वास्थ्य विभाग ने दीनदयाल अस्पताल में रेबीज क्लीनिक शुरू किया है, जहां प्रतिदिन 35-40 नए और 45-50 पुराने मरीज इलाज के लिए आते हैं। सीएमओ डॉ. नीरज त्यागी के अनुसार, सभी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध हैं और पिछले तीन वर्षों में जिले में रेबीज का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। फिर भी, बढ़ती संख्या और रोज के हमले यह बताते हैं कि अब आधे-अधूरे उपायों से आगे बढ़कर सख्त और व्यापक कार्ययोजना की जरूरत है, ताकि लोग निडर होकर घर से बाहर निकल सकें।

बोले लोग रात को मोहल्ले में निकलना अब मुश्किल हो गया है क्योंकि झुंड में घूमने वाले कुत्ते अचानक हमला कर देते हैं। लोग डर के मारे जल्दी घर लौट आते हैं। बच्चों को खेलने तक के लिए बाहर भेजना खतरे से खाली नहीं है।

बबलू सैनी

.....................

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी लोग स्वागत करते हैं। अलीगढ़ में भी आबादी वाले इलाकों से कुत्तों को बाहर करना चाहिए। बाजारों में कुत्ते वाहन चालकों का पीछा करते हैं। जिससे हादसे हो जाते हैं।

राजेश गर्ग

.....................

गली के नुक्कड़ पर हर समय दस बारह कुत्ते बैठे रहते हैं। जो किसी भी राहगीर को देखते ही भौंकते और दौड़ाने लगते हैं। कई बार लोग गिरकर घायल हो जाते हैं। इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए

महेश

.............

स्कूल जाते समय बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। क्योंकि सुबह के समय भी कुत्तों के झुंड सड़कों पर होते हैं। बच्चों को माता पिता खुद छोड़ने जाते हैं। जिससे कोई हादसा न हो जाए यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है।

सुरेश शर्मा

...................

सुबह की सैर पर जाने वाले लोग अब सैर छोड़ रहे हैं। क्योंकि सड़कों पर कुत्तों का कब्जा हो गया है। पहले कसरत का समय खुशी से गुजरता था। अब डर और तनाव में बीतने लगा है स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है।

अंकुर

.................

घर के बाहर कूड़े के ढेर के पास सबसे ज्यादा कुत्ते इकट्ठा होते हैं। जहां से गुजरना बेहद डरावना हो जाता है। नगर निगम को सफाई व्यवस्था सुधारनी होगी। तभी कुत्तों की संख्या और आक्रामकता कम हो सकती है।

प्रवेश वार्ष्णेय

......................

छोटे बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेजना अब असंभव हो गया है क्योंकि गली-मोहल्लों में कुत्तों के झुंड मौजूद रहते हैं। खेल के बीच अचानक हमला कर देते हैं। जिससे बच्चे चोटिल हो जाते हैं और उनका आत्मविश्वास टूट जाता है।

राहुल

...............

मोहल्ले के बुजुर्ग लोग सुबह मंदिर जाने से पहले कई बार इंतजार करते हैं कि कुत्ते हट जाएं तभी रास्ता साफ हो। यह स्थिति देखकर लगता है कि शहर में इंसानों से ज्यादा कुत्तों का दबदबा हो गया है

अंशु मित्तल

......................

लोग अब अपने घरों में खाने पीने का सामान बाहर रखने से डरते हैं। क्योंकि कुत्ते तुरंत पहुंच जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं। कई बार इन्हें भगाना मुश्किल हो जाता है। जिससे माहौल में तनाव बढ़ जाता है।

किशन अरोरा

.........................

नगर निगम की बधियाकरण प्रक्रिया धीमी है और इसका असर मैदान में दिखता है। हर साल कुत्तों की संख्या कम होने के बजाय और बढ़ रही है। जिससे लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं।

शारदा प्रसाद शर्मा

........................

रेबीज का डर लोगों के मन में इतना गहरा बैठ गया है कि मामूली खरोंच या काटने पर भी तुरंत अस्पताल भागते हैं। यह अच्छी बात है कि लोग सतर्क हैं लेकिन मूल समस्या हल नहीं हो रही है।

आकाश मित्तल

......................

शाम को बाजार जाने वाली महिलाएं अब अकेले निकलने से डरने लगी हैं। क्योंकि अंधेरा होते ही कुत्तों के झुंड और आक्रामक हो जाते हैं। इससे उनकी आवाजाही और दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहे हैं।

धर्मेंद्र अग्रवाल

.......................

कई मोहल्लों में लोग आपस में पैसे जोड़कर प्राइवेट डॉग कैचर बुलाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर नए कुत्ते आ जाते हैं। यह चक्र चलता रहता है और स्थायी समाधान कभी नजर नहीं आता।

अंकित वार्ष्णेय

......................

बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते समय कई बार गाड़ियों को रोककर इंतजार करना पड़ता है। क्योंकि कुत्ते सड़क के बीच में लड़ रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में ट्रैफिक भी जाम हो जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं।

दीपक वत्स

.........................

रात में बाहर से लौटने वाले लोग अब लाठी या डंडा लेकर चलते हैं। जिससे कुत्तों से बचाव कर सकें। यह स्थिति किसी सुरक्षित शहर की नहीं, डर के माहौल की कहानी कहती है।

प्रेमपाल शर्मा

.....................

कई बार डाकिया या डिलीवरी बॉय कुत्तों के डर से मोहल्ले में अंदर तक नहीं आते। जिससे जरूरी सामान लेने के लिए लोगों को खुद बाहर जाना पड़ता है। यह समस्या सभी के लिए असुविधाजनक है।

पंकज

.....................

मंदिर या धार्मिक कार्यक्रमों में जाने वाले लोग अब समूह में जाते हैं। जिससे कुत्तों के हमलों से बच सकें। यह देखना दुखद है कि लोग भगवान के दर्शन के लिए भी डर में जी रहे हैं।

पंकज गर्ग

.....................

कुत्तों के झुंड अक्सर स्कूल के पास इकट्ठा हो जाते हैं। जिससे छुट्टी के समय बच्चों को घर पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। अभिभावक खुद आकर बच्चों को सुरक्षित ले जाते हैं।

लवी शर्मा

.....................

मोहल्ले के लोग अब शाम को गेट बंद कर देते हैं। जिससे कुत्ते अंदर न आ सकें। पहले बच्चे खुले में खेलते थे अब यह सब सिर्फ याद बनकर रह गया है।

शालू शर्मा

...................

कई बार कुत्ते आपस में लड़ते हुए इंसानों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। यह अचानक होने वाला खतरा है। जिससे लोग घबरा जाते हैं और माहौल में दहशत फैल जाती है।

रवि सैनी

..................

शहर में कई बार कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन, नगर निगम सिर्फ दो-तीन दिन सक्रियता दिखाता है। उसके बाद सब शांत हो जाता है। घटनाओं में लोगों की मौत भी हो चुकी हैं।

रोहित

................

आवारा जानवरों का अचानक वाहन के सामने आकर भौंकना और टक्कर मारना जैसी घटनाएं आम बात हो गई है। इस वजह से लोग सड़कों पर सावधानी से भी चलते हुए डरे रहते है।

अनस

...................

शहर की पॉश कॉलोनियां हो या आबादी वाले इलाके सभी जगहों पर कुत्तों का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर नगर निगम और प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। हादसा होने का इंतजार करते हैं।

रामवीर

..................

पहले भी कई बार शहर में कुत्तों के झुंड लोगों पर हमलावर हो चुके हैं। स्वर्णजयंती नगर में एक मासूम की जान चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यहां भी पालन होना चाहिए।

चंद्रपाल सिंह

...................

शहर में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये इंसानों पर हमला कर रहे हैं। इस समस्या को निस्तारित करने के लिए प्रशासन को कोई हल निकालना होगा।

ममता

................

सरकारी अस्पतालों में रोजाना एआरवी लगवाने के लिए लंबी लाइनें लगी रहती हैं। 200 से 250 लोग रोजाना अस्पतालों में इंजेक्शन लगवाने आते हैं। ऐसे में लोग परेशान रहते हैं।

अजीत