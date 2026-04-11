शहबाज का सुराग नहीं, हथियार-नोटों की तस्करी में सहयोगी पूर्व छात्र गिरफ्तार

पुलिस ने भेजा जेल, क्वार्सी क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना में भी शामिल था आरोपी। आरोपी के फोन में मिली पिस्टल की फोटो, मुख्यारोपी समेत दो की तलाश में पुलिस, एएमयू के जफर अहमद सि‌द्दीकी होस्टल के कमरे से बरामद हुआ था संदिग्ध सामान।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में छात्र के कमरे से पिस्टल की मैग्जीन, कारतूस, फर्जी अभिलेख व अन्य संदिग्ध सामान मिलने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को पूर्व छात्र आसिफ इदरीश को ऑडी कार समेत गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आसिफ फायरिंग की घटना में भी शामिल था। वह मुख्यारोपी शहबाज का करीबी है और 10 साल पुराना दोस्त है। वह शहबाज के सारे कच्चे-चिट्ठे जानता है। उसके फोन में पिस्टल की फोटो भी मिली हैं। साथ ही ह​थियार-नोटों की तस्करी की साजिश व सहयोग में शामिल था। वहीं शहबाज व आकिल की तलाश जारी है।

क्वार्सी थाना क्षेत्र के एफएम टावर के पास रहने वाले एफएम टॉवर इलाके में सोमवार रात को फायरिंग हो गई थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ व वीडियो के आधार पर गोली चलाने वाले आरोपी की पहचान शहंशाहबाद निवासी शहबाज के रूप में हुई, जो एएमयू में एमसीए द्वितीय वर्ष का छात्र है। उसकी तलाश में पुलिस ने सर जियाउद्दीन हॉल के जफर अहमद सि‌द्दीकी होस्टल में दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर जेड-34 में दबिश दी, जहां से 26 प्रमाण पत्र (असली व जाली), लैपटॉप, नकली नोट, पिस्टल की मैग्जीन, कारतूस, पैनकार्ड, आधार, पासपोर्ट आदि बरामद किए गए। कमरे में शहबाज अपने साथी बरेली के भोजपुरी धौर्रा टांडा निवासी एएमयू के एमसीए छात्र मो. आकिल के साथ अवैध रूप से रह रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान गुरुवार को पुलिस ने मुद​स्सिर व लोको कालोनी भमोला निवासी आसिफ इदरीश को हिरासत में ले लिया। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि इदरीश एएमयू का पूर्व छात्र है और शहबाज का दोस्त है। उसके फोन में पिस्टल की फोटो मिली हैं। शहबाज ह​थियार-कारतूस लेकर आता था, जिसके लिए आसिफ रुपये उपलब्ध कराता था। हालांकि वह तस्करी के बारे में चुप्पी साध गया। न ही शहबाज के बारे में कुछ बताया। आसिफ वर्तमान में शमशाद मार्केट क्षेत्र में फॉरेंन लैंग्वेज पढ़ाकर छात्रों को बाहर भेजता था। इसके पास से दो मोबाइल फोन, एक ऑडी कार बरामद हुई है। आरोपी फायरिंग की घटना के दौरान अपनी कार के साथ मौके पर मौजूद था। इस आधार पर शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया।

मुदस्सिर के खिलाफ नहीं मिले साक्ष्य पुलिस ने मुकदमे में मुरादाबाद निवासी छात्र मुदस्सिर को भी नामजद किया था। कमरे से उसका लैपटॉप मिला था। इस पर उसे भी हिरासत में लिया गया। लेकिन, कई घंटे की पूछताछ, सीडीआर का अवलोकन, लैपटॉप की जांच के बाद उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले। सीओ के अनुसार मुद​स्सिर अलग कमरे में रहता है। कभी-कभार शहबाज के कमरे में आ जाता था। उसकी किताबें व लैपटॉप वहीं रखे रहते थे। दबिश के दौरान डर के चलते वह इधर-उधर हो गया था। संदिग्ध सामान बरामदगी व आरोपी छात्रों से कनेक्शन में उसकी कोई भूमिका न मिलने पर पुलिस ने उसे वॉर्डन के सुपुर्द कर दिया। हालांकि जांच की जा रही है।

हथियार व नकली नोटों की तस्करी की जांच कमरे में हथियार की मैग्जीन व नकली नोटों की बरामदगी के बाद पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। पता चला है कि शहबाज का गिरोह हथियार, कारतूस से लेकर नकली नोटों की तस्करी कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट होगा कि वह कहां से और कैसे तस्करी करते थे।