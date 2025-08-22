तालानगरी चमकाने में सफाई भूला नगर निगम
करीब पंद्रह दिनों के भीतर दूसरी बार अलीगढ़ पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन इस मौके पर एक और बात शहरवासियों की जुबान पर रही, नगर निगम की नाकामी।
दरअसल, मुख्यमंत्री ने अपने पिछले दौरे में शहर की दुर्दशा देखकर साफ चेतावनी दी थी कि 15 अगस्त तक अलीगढ़ के हर कोने से कूड़े के ढेर खत्म कर दिए जाएं और सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथ लेकर यह भी कहा था कि गंदगी और कूड़े के पहाड़ शहर की बदनामी कर रहे हैं। लेकिन नगर निगम की सुस्ती और लापरवाही ने मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत को भी मज़ाक बना दिया। नतीजा यह रहा कि उनके दोबारा आने पर भी अलीगढ़ की तस्वीर नहीं बदली।
बृहस्पतिवार को जब मुख्यमंत्री का काफिला शहर से गुज़रा तो जगह-जगह वही पुराने नज़ारे दिखे-सड़कों के किनारे बिखरे कूड़े के ढेर, खाली प्लॉटों में जमा गंदगी, बदबू मारती नालियां और मक्खियों-मच्छरों का आतंक। जिस शहर को 15 अगस्त तक चमचमाता और स्वच्छ बनाने का वादा नगर निगम ने मुख्यमंत्री से किया था, उस शहर की हकीकत ने न केवल जनता को शर्मिंदा किया बल्कि सरकार की सख्ती पर भी सवाल खड़े कर दिए।
लोगों का कहना है कि नगर निगम ने सफाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं निभाईं। जहां-जहां मुख्यमंत्री का दौरा तय था, वहां कुछ घंटे पहले दिखावे की सफाई कर दी गई, लेकिन बाकी मोहल्लों और बस्तियों की तस्वीर जस की तस रही। इससे साफ है कि निगम अधिकारियों ने न तो मुख्यमंत्री की बात को गंभीरता से लिया और न ही शहरवासियों की समस्याओं को।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस कड़े लहजे में पिछले दौरे पर चेतावनी दी थी, उसका असर अब तक दिखाई देना चाहिए था। लेकिन निगम की लापरवाही ने यह साबित कर दिया कि यहां जवाबदेही नाम की कोई चीज़ नहीं बची। लोग गुस्से में कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री की सख्त फटकार के बाद भी हालात नहीं सुधरे तो आम नागरिकों की आवाज पर कौन ध्यान देगा। लोगों का कहना था कि अलीगढ़ की गलियां, मोहल्ले और बाजार अब भी गंदगी के ढेरों से पटे पड़े हैं। नालियां ओवरफ्लो हैं, सड़कों पर बदबू फैली हुई है और शहर का माहौल बीमारियों को दावत दे रहा है। नगर निगम की नाकामी ने एक बार फिर अलीगढ़ को शर्मसार कर दिया है।
शिकायत
नगर निगम ने मुख्यमंत्री की चेतावनी को भी हल्के में लिया।
शहर की गलियां और मोहल्ले अब भी कूड़े के ढेर से पटे पड़े हैं।
नालियां ओवरफ्लो, मच्छरों और बदबू से लोग परेशान हैं।
सफाई बजट खर्च होने के बावजूद जमीनी असर शून्य है।
अधिकारी सिर्फ दौरे से पहले दिखावा करते हैं।
जनता को बीमारियों और गंदगी की मार झेलनी पड़ रही है।
नगर निगम जनता की आवाज़ और मुख्यमंत्री की सख्ती दोनों को अनसुना कर रहा है।
यह लापरवाही अब जनता के सब्र के बाहर जा चुकी है।
सुझाव
नगर निगम की जवाबदेही तय की जाए और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई हो।
शहर की सफाई व्यवस्था के लिए स्थायी निगरानी तंत्र बने।
हर वार्ड में सफाई इंचार्ज की सार्वजनिक सूची जारी हो।
नागरिकों की शिकायतें दर्ज करने और तुरंत समाधान की व्यवस्था हो।
निगम का खर्च और सफाई का वास्तविक काम पारदर्शी रूप से जनता के सामने रखा जाए।
मोहल्ला स्तर पर सफाई कमेटियां बनें और उनकी रिपोर्ट सीधे महापौर को जाए।
सफाई ठेकेदारों की जवाबदेही तय कर उनके भुगतान को परिणाम से जोड़ा जाए।
मुख्यमंत्री को समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट सीधे जनता के बीच रखनी चाहिए।
दो दिनों से 90 वार्ड गंदगी के हवाले
नगर निगम की प्राथमिकताओं पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। बीते दो दिनों से पूरा निगम अमला तालानगरी स्थित कार्यक्रम स्थल पर जुटा रहा, जहां पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजन हुआ। इस दौरान पूरे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन ठप रहा और 90 वार्डों के मोहल्ले, गलियां तथा कॉलोनियां कूड़े के ढेरों और बदबू से पटे पड़े रहे। कार्यक्रम स्थल और वीआईपी रूट को लेकर नगर निगम ने पूरी ताकत झोंक दी। रामघाट रोड और आसपास के क्षेत्रों की सफाई विशेष रूप से कराई गई। सड़कें धुलीं, नालियां साफ हुईं और पूरा इलाका चमकता नजर आया। लेकिन शहर का बड़ा हिस्सा उपेक्षा का शिकार रहा। आम नागरिकों को यह देखकर निराशा हुई कि नगर निगम ने जनता की गंदगी की समस्या से ज्यादा कार्यक्रम स्थल की सजावट और चमक-दमक को अहमियत दी। गौरतलब है कि 6 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ आए थे और शहर में फैली गंदगी को लेकर नगर निगम अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी। जनता का कहना है कि नगर निगम की कार्यप्रणाली सिर्फ दिखावे तक सीमित है। जब मुख्यमंत्री की चेतावनी भी नतीजा नहीं ला सकी तो आम दिनों में जनता की शिकायतों का हल कैसे मिलेगा। शहरवासी पूछ रहे हैं कि कब तक अलीगढ़ केवल वीआईपी दौरों के लिए चमकता रहेगा और बाकी वार्ड गंदगी और बदबू से जूझते रहेंगे।
