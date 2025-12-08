मोहल्ला मारवाड़ी कर रहा मुश्किलों से सामना

संक्षेप: महानगर के वार्ड नंबर 8 स्थित गूलर रोड गली नंबर 4 मोहल्ला मारवाड़ी शहर के उन इलाकों में शामिल है जहां लोग वर्षों से बुनियादी सुविधाओं के अभाव में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। हिन्दुस्तान अखबार के अभियान बोले अलीगढ़ के तहत रविवार को टीम ने इलाके की पड़ताल की। जहां लोगों ने अपना दुख बयां किया।

पहले ही कदम से समझ जाता है कि यहां जीवन कितना कठिन है। गली के प्रवेश द्वार से लेकर अंतिम छोर तक कूड़ा, गंदगी और कीचड़ का अंबार फैला हुआ है। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन महीनों से ठप पड़ा है। इलाके की महिलाएं बताती हैं कि नालियों की सफाई महीनों नहीं हुई, जिसके कारण नालियां कूड़े से अटी रहती हैं और बदबू पूरे इलाके में फैलती रहती है। संकरी गलियों में सफाई कर्मचारी भी नियमित नहीं पहुंच पाते, जिससे स्थिति और डरावनी हो जाती है।

करीब 200 से ज्यादा छोटे-छोटे मकानों की छतें एक-दूसरे से चिपकी हुई हैं। इतनी संकरी बस्ती में कूड़ा उठान बंद होने से रहवासियों का जीवन और भी दयनीय होता जा रहा है। कई परिवारों का कहना है कि गंदगी की वजह से रिश्तेदार भी उनके घर आने में कतराते हैं। उनका कहना है कि पहले सफाई की स्थिति बेहतर थी, लेकिन निजी हाथों में जाने के बाद व्यवस्था और बिगड़ गई। सप्ताह में दो बार सफाई हो जाती थी, जबकि अब कई-कई दिनों तक कोई सफाई नहीं दिखती।

गली में सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। इंटरलॉकिंग टाइल्स कहीं ऊंची तो कहीं नीची हैं, जगह-जगह गड्ढे और कीचड़ से लोगों का आना-जाना मुश्किल हो जाता है। खाली पड़े कई प्लॉटों में गंदगी भरी पड़ी है, जिससे दुर्गंध और मच्छरों का आतंक पूरे मोहल्ले में फैला रहता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ रहे हैं। गली के प्रवेश द्वार पर नगर निगम की जेसीबी आए दिन खड़ी रहती है। कभी भी रास्ता बंद कर दिया जाता है, जिस कारण लोगों को घर से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क पर चल रहे काम ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। सड़क कटने और खुदाई के कारण गलियां नीची हो गई हैं और रास्ते उबड़-खाबड़ हो गए हैं। वाहनों और पैदल यात्रियों को हर कदम पर जोखिम उठाना पड़ता है। रात होते ही यह पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। गली में स्ट्रीट लाइटें लगभग नदारद हैं, जिससे चोरी-छिनैती जैसी घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद रोशनी की व्यवस्था नहीं सुधारी गई।

गूलर रोड गली नंबर 4 की यह स्थिति केवल एक बस्ती का संकट नहीं है, शहर के उन इलाकों का आईना है जहां विकास की बातें सिर्फ कागजों में रह जाती हैं। लोगों की उम्मीदें प्रशासन से अब भी जुड़ी हैं कि कभी न कभी यह मोहल्ला भी बुनियादी सुविधाओं से लैस होकर सांस ले सकेगा।

गंदगी के चलते नहीं आते रिश्तेदार गूलर रोड गली नंबर 4 में फैली गंदगी और बदइंतजामी ने लोगों की सामाजिक जिंदगी तक प्रभावित कर दी है। कई परिवार बताते हैं कि गली की हालत इतनी खराब है कि रिश्तेदार यहां आने से सीधे मना कर देते हैं। घरों के बाहर जमा कीचड़, नालियों से उठती बदबू और हर कदम पर दिखते कूड़े के ढेर देखकर मेहमान खुद को असहज महसूस करते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्हें रिश्तेदारों और परिचितों के सामने अपने मोहल्ले की हालत पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। बच्चों के जन्मदिन, पूजा या छोटे-छोटे पारिवारिक कार्यक्रम भी बिना मेहमानों के ही निपटाने पड़ते हैं, क्योंकि कोई इस इलाके में कदम रखने को तैयार नहीं होता। बढ़ती गंदगी ने केवल वातावरण नहीं, रिश्तों पर भी असर डाल दिया है। लोग खुद कहते हैं कि जब हालात ऐसे हों तो सामाजिक मेल-जोल कैसे संभव हो पाएगा।

गली की एंट्री कभी भी हो जाती है बंद गूलर रोड गली नंबर 4 में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कई बार गली का प्रवेश द्वार ही पूरी तरह बंद हो जाता है। नगर निगम की जेसीबी और अन्य मशीनें गली के मुहाने पर खड़ी रहती हैं। जिससे आने-जाने का रास्ता जाम हो जाता है। लोग बताते हैं कि यह स्थिति अचानक भी बन जाती है। सुबह घर से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं और देखते हैं कि बाहर जेसीबी खड़ी है और रास्ता पूरी तरह रोक दिया गया है। सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क का काम चल रहा है, लेकिन उसका असर सबसे ज्यादा इस गली के लोगों पर पड़ रहा है। मुख्य सड़क की खुदाई से गलियां पहले ही नीची हो चुकी हैं, ऊपर से गली के मोड़ पर भारी मशीनें लगातार खड़ी रहने से वाहन तो दूर, पैदल व्यक्तियों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार तो लोग दूसरे घरों से होकर या पीछे की गलियों से लंबा चक्कर लगाकर बाहर निकलते हैं। महिलाएं बताती हैं कि बच्चों को स्कूल छोड़ने में रोजाना समस्या खड़ी हो जाती है। समय पर घर से निकलना मुश्किल होता है क्योंकि अचानक प्रवेश द्वार बंद मिल जाता है। बुजुर्गों के लिए तो यह स्थिति और भी खतरनाक है। किसी मरीज को अस्पताल ले जाना हो या दवा लेने बाहर निकलना हो, रास्ता बंद मिलने से बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है।

बोले लोग गली की हालत देखकर ऐसा लगता है कि यहां किसी का कोई जिम्मेदार नहीं। रोजाना गंदगी, कीचड़ और बदबू में ही जिंदगी कटती है। सफाई कर्मचारी आते भी हैं तो सिर्फ दिखावा करके चले जाते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं।

जितेंद्र

.......................

नालियां महीनों से जाम पड़ी हैं। गंदगी इतनी भर गई है कि बदबू घरों के अंदर तक फैल जाती है। इतनी खराब सफाई व्यवस्था के कारण रिश्तेदार तक आने से कतराते हैं, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है।

आशा

.......................

रात में पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं और रास्ते उबड़-खाबड़। अंधेरे और गड्ढों की वजह से कई बार लोग गिर चुके हैं। इतनी समस्या के बावजूद कोई अधिकारी हालात देखने तक नहीं आया।

राज सिंह

........................

बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल है। हर तरफ कीचड़ और कूड़ा-करकट फैला है। खेलना तो दूर, स्कूल जाने तक में दिक्कत होती है। कई बार फिसल जाते हैं और चोट लग जाती है। इतनी बदतर स्थिति कब सुधरेगी, कोई नहीं जानता।

लक्ष्मी

......................

गली में दिनभर मच्छरों का आतंक रहता है। खाली प्लॉटों में पड़ी गंदगी से हालत और खराब हो चुकी है। बीमारी फैलने का डर हमेशा बना रहता है। कई बार शिकायतें कीं लेकिन सफाई विभाग सिर्फ आश्वासन देता है, काम कुछ नहीं।

माया देवी

.......................

गूलर रोड पर हो रहे काम ने स्थिति और खराब कर दी है। गलियां नीची हो गई हैं और कीचड़ बढ़ गया है। वाहन निकालना और पैदल चलना दोनों जोखिम भरे हो गए हैं। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह रास्ता बेहद खतरनाक है।

लोकेश कुमार

.............................

डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन महीनों से बंद है। लोग अपने घरों का कचरा बाहर रखने को मजबूर हैं। इससे गलियां और गंदी हो रही हैं। बदबू की वजह से सुबह-सुबह दरवाजे तक खोलना मुश्किल हो जाता है।

प्रेमवती

....................

सफाई कर्मचारी सिर्फ त्योहारों के समय आते हैं। बाकी पूरे साल सफाई नाम की चीज नहीं। गली की हालत देखकर डर लगता है कि कभी भी कोई बीमारी फैल सकती है। इतनी आबादी के बीच यह बड़ी लापरवाही है।

कमला देवी

.......................

गली में आने-जाने वाले लोगों को रोजाना परेशानी होती है। जेसीबी आए दिन रास्ता बंद कर देती है। कोई बताने वाला नहीं कि कब रास्ता खुलेगा। काम तो हो रहा है, लेकिन लोगों की तकलीफों का कोई हिसाब नहीं।

पार्वती

..................

इस इलाके में विकास का कोई नामोनिशान नहीं। सड़कें टूटी-फूटी हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, रोशनी का अभाव है। शहर के बीचोंबीच होने के बावजूद ऐसा लगता है मानो हम किसी भूले-बिसरे इलाके में रह रहे हों।

सोनिया

.......................

घर का काम करना भी मुश्किल हो जाता है। गंदगी और बदबू के कारण दरवाजा खोलते ही बदबू आने लगती है। कपड़े सुखाने तक की जगह नहीं बची क्योंकि हर तरफ गंदगी और कूड़ा फैला रहता है।

ज्ञान देवी

.....................

यहां तो सफाई व्यवस्था के निजी हाथों में जाने के बाद हालात और खराब हो गए। पहले कम से कम नियमित सफाई हो जाती थी। अब कर्मचारी आते भी हैं तो आधा काम करके चले जाते हैं, समस्या जस की तस रहती है।

सुशीला

....................

गंदगी की वजह से लोग आने से घबराते हैं। बदबू इतनी फैलती है कि बैठना मुश्किल हो जाता है। लोगों का आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। अगर साफ-सफाई नहीं सुधरी तो रिश्तेदारों का आना ही बंद हो जाएगा।

सुरजीत

.....................

कई बार सफाई कर्मचारियों से निवेदन किया, लेकिन उनका जवाब यही रहता है कि गली संकरी है इसलिए मशीनें नहीं आ सकतीं। लेकिन समाधान कौन करेगा। इतनी तादाद में लोग यहां रहते हैं, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं की जाती।

मनोज

......................

बच्चों को बीमारी का खतरा हमेशा बना रहता है। गंदे पानी और कीचड़ के कारण कई बार त्वचा संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। डॉक्टर के चक्कर लगातार लगते हैं। सफाई न होने से परेशानी दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है।

त्रिलोक प्रसाद

.......................

क्षमता से ज्यादा आबादी और उससे कई गुना ज्यादा गंदगी यही इस इलाके की तस्वीर है। मकानों की छतें तक एक-दूसरे से चिपकी हैं। ऐसी स्थिति में बीमारियां फैलना बेहद आसान है, लेकिन इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया जा रहा।

सुनील कुमार

.......................

गली में सफाई की गाड़ी आती ही नहीं। कूड़ा उठता नहीं और लोग मजबूरी में उसे खाली प्लॉटों में डालने लगे हैं। अब वे प्लॉट कूड़ा घर बन चुके हैं और दुर्गंध चारों ओर फैलती रहती है।

भानु प्रताप

......................

सड़क की हालत इतनी खराब है कि दुपहिया वाहन निकालना मुश्किल हो जाता है। टाइलें ऊंची-नीची हैं और बीच-बीच में गड्ढे हैं। बरसात के समय यहां से गुजरना लगभग नामुमकिन हो जाता है। गिरने का डर हर वक्त बना रहता है।

फूलचंद

.....................

रिश्तेदार आते हैं तो मोहल्ले की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। गंदगी और बदबू इतनी है कि खुद भी शर्म महसूस होती है। बार-बार कहना पड़ता है कि हमारी मजबूरी है, वरना कौन गंदगी में रहना चाहता है।

प्रेम शंकर

...................

कीचड़ और बदइंतजामी की वजह से त्योहार तक बेरंग हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि त्योहारों पर साफ-सुथरी गली का सपना देखना भी बेकार है। हर तरफ अव्यवस्था और कूड़ा देखकर मन खराब हो जाता है।

डालचंद

..........................

रात में अंधेरा होने के कारण महिलाओं और लड़कियों का अकेले बाहर निकलना सुरक्षित नहीं लगता। अंधेरे में कई बार लोग फिसलकर गिर जाते हैं। स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग कई बार उठी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

बाबूलाल