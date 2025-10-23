दीपावली पर बांटे गए मिल्ककेक में फफूंद, एफडीए ने विकास स्वीट्स से भरे नमूने

संक्षेप: शहर की प्रमुख मिष्ठान फर्म विकास स्वीट्स के यहां गुरूवार को एफडीए की टीम ने मिठाईयों के नमूने भरे। कार्रवाई एडीएम प्रशासन द्वारा कार्यालय के कर्मचारियों को बांटी जाने वाली मिठाई में फफूंद लगे होने की शिकायत मिलने के बाद की गई।

एफडीए के सहायक आयुक्त द्वितीय दीनानाथ यादव ने बताया कि एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने 18 अक्टूबर को सेन्टर प्वाइंट स्थित विकास स्वीट्स से मिल्ककेक मिठाई मंगाई थी। यह मिठाई विभागीय कर्मचारियों को बांटी गई। दो दिन बाद दीपावली पर जब स्टाफ ने मिठाई के डिब्बे खोले, तो उन्हें मिठाई में फफूंद लगी मिली। त्योहार के कारण कर्मचारियों ने तत्काल कोई शिकायत नहीं की, लेकिन बाद में यह बात एडीएम प्रशासन के संज्ञान में आई।

एडीएम प्रशासन ने कर्मचारियों को बांटे गए सभी डिब्बों की जांच कराई, जिसमें पाया गया कि लगभग सभी मिठाई में फफूंद लगी हुई थी। सहायक आयुक्त द्वितीय ने बताया कि मिठाई के सैंपल ले लिए गए हैं और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मामला

मिठाई में फफूंद लगने का मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने कहा कि जब अफसरों की मिठाई में फफूंद लगी निकल रही है तो आम ग्राहक का क्या होगा।