गीतकार, दोहाकार एवं साहित्यकार डॉ. अवनीश राही के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को कार्यालय, सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा, अलीगढ़ मंडल में साहित्यिक समर्पण समारोह आयोजित किया गया। प्रथम सत्र में सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा, अलीगढ़ मंडल, डॉ. लक्ष्मीकांत पाण्डेय के पदोन्नति उपरांत पुनः अलीगढ़ आगमन पर उनका अभिनंदन एवं सम्मान किया गया, जबकि द्वितीय सत्र में उनके कर-कमलों से डॉ. अवनीश राही की नवीन कृति जीवन के रंग-दोहों के संग का लोकार्पण किया गया। प्रथम सत्र में महाकवि अमर सिंह राही एवं गीतकार डॉ. अवनीश राही ने डॉ. लक्ष्मीकांत पाण्डेय का पुष्पमाला, पुष्पगुच्छ, शॉल एवं भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। डॉ. लक्ष्मीकांत पाण्डेय ने जीवन के रंग-दोहों के संग का लोकार्पण करते हुए कहा कि साहित्य समाज का संस्कार है तथा दोहा भारतीय काव्य परंपरा की अत्यंत प्रभावशाली विधा है।