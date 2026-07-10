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जीवन के रंग-दोहों के संग का लोकार्पण

By Sunil Kumar
हिन्दुस्तान
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गीतकार, दोहाकार एवं साहित्यकार डॉ. अवनीश राही के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को कार्यालय, सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा, अलीगढ़ मंडल में साहित्यिक समर्पण समारोह आयोजित किया गया।

जीवन के रंग-दोहों के संग का लोकार्पण

गीतकार, दोहाकार एवं साहित्यकार डॉ. अवनीश राही के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को कार्यालय, सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा, अलीगढ़ मंडल में साहित्यिक समर्पण समारोह आयोजित किया गया। प्रथम सत्र में सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा, अलीगढ़ मंडल, डॉ. लक्ष्मीकांत पाण्डेय के पदोन्नति उपरांत पुनः अलीगढ़ आगमन पर उनका अभिनंदन एवं सम्मान किया गया, जबकि द्वितीय सत्र में उनके कर-कमलों से डॉ. अवनीश राही की नवीन कृति जीवन के रंग-दोहों के संग का लोकार्पण किया गया। प्रथम सत्र में महाकवि अमर सिंह राही एवं गीतकार डॉ. अवनीश राही ने डॉ. लक्ष्मीकांत पाण्डेय का पुष्पमाला, पुष्पगुच्छ, शॉल एवं भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। डॉ. लक्ष्मीकांत पाण्डेय ने जीवन के रंग-दोहों के संग का लोकार्पण करते हुए कहा कि साहित्य समाज का संस्कार है तथा दोहा भारतीय काव्य परंपरा की अत्यंत प्रभावशाली विधा है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कृति पाठकों को जीवन-मूल्यों, संवेदनाओं और सकारात्मक चिंतन से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने गीतकार एवं साहित्यकार डॉ. अवनीश राही को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सतत सृजनशीलता एवं उज्ज्वल साहित्यिक भविष्य की मंगलकामना की। साथ ही उन्होंने डॉ. राही के अब तक के साहित्यिक अवदान की सराहना करते हुए कहा कि उनका सृजन समाज में संवेदना, संस्कार और सकारात्मक सोच को निरंतर समृद्ध कर रहा है। इस अवसर पर विमल कुमार श्रीवास्तव, सोनम सिंह, नेहा श्रीवास्तव, बलराम गुर्जर, सुखबीर सिंह, गिर्राज किशोर, सुरेन्द्र सिंह, रीतेश यादव, मोनिका शर्मा आदि मौजूद रहे।

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