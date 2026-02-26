अंधी व्यवस्था में 83 लाख की रोशनी पर ‘ताला’
मंडल स्तरीय दीनदयाल अस्पताल में आंखों की रोशनी लौटाने वाली मशीनें खुद अंधेरे में पड़ी हैं। करीब 83 लाख रुपये की ये अत्याधुनिक मशीनें चार साल से धूल फांक रही हैं। बिना चीरे के मोतियाबिंद ऑपरेशन का सपना दिखाने वाली फेको मशीन शोपीस बन चुकी है।
दीनदयाल अस्पताल में नेत्र रोग विभाग को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लाखों रुपये की मशीनें वर्ष 2017-18 में खरीदी गई थीं, जो कुछ ही समय तक संचालित रहीं। इनमें 40 से 50 लाख रुपये की फेको मशीन शामिल है, जिससे बिना चीरे के दूरबीन विधि से मोतियाबिंद का ऑपरेशन संभव है। लेकिन चार साल से यह मशीन एक कोने में रखी-रखी धूल खा रही है। ग्लूकोमा मरीजों के लिए फील्ड ऑफ विजन जांचने वाली करीब 15 लाख रुपये की पेरिमीटर मशीन भी चालू नहीं हो सकी। इससे ग्लूकोमा जैसे गंभीर रोग की समय पर पहचान प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, मोतियाबिंद ऑपरेशन के कुछ माह बाद आंख में बनने वाली झिल्ली को हटाने के लिए आवश्यक लगभग 18 लाख रुपये की यागलेजर मशीन भी उपयोग में नहीं लाई जा रही। झिल्ली हटवाने के लिए मरीजों को निजी केंद्रों पर डेढ़ से दो हजार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। मरीज पूछ रहे हैं, क्या इन मशीनों को चालू करने की जिम्मेदारी तय होगी, या फिर रोशनी देने वाले उपकरण यूं ही अंधेरे में पड़े रहेंगे?
विशेषज्ञ की कमी या जिम्मेदारी से बचाव?
अस्पताल प्रशासन का तर्क है कि मशीनों के संचालन के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता है। लेकिन सवाल उठता है कि जब मशीनें खरीदी गईं तो क्या विशेषज्ञ की व्यवस्था नहीं सोची गई? यहां तैनात नेत्र सर्जन डॉ. सुंदर सिंह को मशीनों के संचालन का प्रशिक्षण तक नहीं दिलाया गया। ऐसे में संसाधन होने के बावजूद मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही।
मरीजों पर दोहरी मार
कभी नेत्र विभाग की ओपीडी 350 से 400 मरीजों तक पहुंचती थी। आधुनिक उपकरणों के ठप पड़े रहने और सुविधाओं के अभाव में अब मरीजों की संख्या घट रही है। इससे अस्पताल की साख पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं, अस्पताल में मुफ्त या सस्ती चिकित्सा की उम्मीद लेकर आने वाले मरीजों को अब जांच और इलाज के लिए निजी केंद्रों की ओर जाना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यह अतिरिक्त बोझ है।
कोई विशेषज्ञ न होने से मशीनों का संचालन नहीं हो पा रहा है। पूर्व में विशेषज्ञों की नियुक्ति थी। उनके ट्रांसफर के बाद नई तैनाती नहीं हो सकती। शासन में प्रस्ताव भेजा गया है। डॉ. सुंदर मशीनें संचालित नहीं कर सकते।
डॉ. एमके माथुर, सीएमएस
