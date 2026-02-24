अतिक्रमण हटाने गई सचलदल की टीम पर हमला, वेंडर ने बांट से जवान का सिर फोड़ा

सचलदल के प्रभारी एमपी सिंह की तहरीर पर तीन नामजद व एक अज्ञात पर मुकदमा। तस्वीर महल पर अतिक्रमण हटाने जाने के दौरान काला कपड़ा पहने वेंडर की पहले मारपीट, रेहड़ी पटरी नहीं हटाने को लेकर पहले सचलदल की टीम से भिड़ा, फिर लोहे का बांट खींचकर मारा।

तस्वीर महल चौराहे पर सोमवार को अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान जमकर बवाल हुआ। मारपीट व हंगामे के बीच एक वेंडर ने सचलदल के प्रभारी एमपी सिंह पर तौल वाले बांट से हमला कर दिया। बांट मारकर सिरफोड़ दिया। इससे वहां पर हंगामा और बढ़ गया। सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह मौके पर पहुंचे और विधिक कार्रवाई कराई। घायल सचलदल के प्रभारी एमपी सिंह की तहरीर पर सिविल लाइन थाने में तीन नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ छह धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है। घटना क्रम का वीडियो नगर निगम ने जारी किया है।

नगर निगम की टीम सोमवार को दोपहर 1 बजे तस्वीर महल चौराहे पर अतिक्रमण हटाने गई थी। यहां पर फल बेचने वाले रेहड़ी पटरी लगा लेते हैं, जिससे आवागमन बाधित रहता है। पहले एक दो वेंडर दुकान लगाते थे, लेकिन अब संख्या 50 से अधिक हो गई थी। यातायात व्यवस्था को लेकर नगर निगम की टीम कार्रवाई के लिए गई थी। तस्वीर महल के पास से लेकर अब्दुल्लाह कालेज तक के वेंडर दुकान लेकर चले गए थे। कुछ दुकानदार अड़ गए थे कि वह रेहड़ी पटरी नहीं हटाएंगे। इसी को लेकर विवाद हुआ। कुछ दुकानदारों ने फल सड़क पर फेंक दिए। सचलदल ने कहा कि रेहड़ी पटरी को हटाएं तो उमेर, महजर व फैजान भिड़ गए। टीम से हाथापाई पर उतर आए। हाथापाई होते ही काले कपड़े में खड़े महजर ने रेहड़ी से तौल का बांट निकाला और सचलदल के प्रभारी एमपी सिंह के सिर पर दे मारा। इससे उनका सिर फट गया और खून बहने लगा। इसी पर सचलदल की टीम ने मौके से उमेर व फैजान को पकड़ लिया और वाहन में बैठा लिया। बांट से हमला करने वाला महजर फरार हो गया। मौके पर पहुंचे सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह व सीओ ने हंगामा शांत कराया। सचलदल के प्रभारी एमपी सिंह ने सिविल लाइन थाने में बन्नादेवी थाना निवासी फैजान, महजर व उमेर के खिलाफ तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ छह धाराओं में मुकदमा कायम किया है। दो आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। फरार तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस दबिश दे रही है।

पूर्व में चालान व अतिक्रमण पर किया गया है चालान नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि पूर्व में उक्त वेंडरों के खिलाफ गंदगी फैलाने व अतिक्रमण करने को लेकर कार्रवाई की गई थी। इनको एक सप्ताह पहले नोटिस जारी किए गए थे। 20 फरवरी 2026 को आखिरी नोटिस जारी किया गया था। यातायात व्यवस्था बाधित होती है और वहां पर अतिक्रमण नहीं करें। इनको वेंडिंग जोन में जाने के लिए भी नोटिस दिया गया था। छह माह से लगातार कार्रवाई चल रही है। लेकिन उक्त दुकानदार वेंडिंग जोन में नहीं गए। नगर निगम की टीम से मारपीट व अतिक्रमण को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। विधिक कार्रवाई की जाएगी।

वेंडरों ने सचलदल प्रभारी के खिलाफ दी तहरीर वेंडरों ने सचदल प्रभारी पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने में तहरीर दी है। आरोप है कि सचल दल की टीम ने उनके साथ अभद्रता की और मारपीट की। उनके ठेले पलट दिए और फल सड़क पर बिखर गए। पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है। शादाब, सहजेब, राजू, अमजद, मुकीम ने सिविल लाइन में तहरीर दी।