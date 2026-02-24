एफडीए की टीम के अलीगढ़ में पांच खाद्य प्रतिष्ठान ठिकानों पर छापे

एफडीए की टीम के अलीगढ़ में पांच खाद्य प्रतिष्ठान ठिकानों पर छापे
एफडीए की टीम के अलीगढ़ में पांच खाद्य प्रतिष्ठान ठिकानों पर छापे, लखनऊ से आयी टीमों ने 15 नमूने लिए, नौ हजार लीटर तेल सीज, कमिश्नर एफडीए रोशन जेकब के निर्देशन में की गई कार्यवाही, पूरी कार्यवाही गोपनीय रखी, अधिकारियों ने बोलने से किया इंकार
होली के त्योहार से पहले शासन स्तर पर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सोमवार को प्रदेशभर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग ने छापेमारी की। अलीगढ़ में लखनऊ से आई टीमों ने पांच स्थानों कार्यवाही की। जिले के सरसों तेल के दिग्गज कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी करते हुए नौ हजार लीटर तेल सीज किया गया। इस दौरान 15 नमूने लिए गए। स्थानीय अधिकारी मामले में बोलने को तैयार नहीं है।
सहायक आयुक्त खाद्य अजय कुमार जायसवाल ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर सोमवार को दोपहर दो बजे से कार्यवाही शुरू की गई थी। लखनऊ से आई टीम के अधिकारियों ने मंडल व जिला स्तर के अधिकारियों को कार्यवाही में शामिल नहीं किया। टीम ने अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही करते हुए कुल 15 नमूने भरे। इसके अलावा नौ हजार लीटर तेल सीज किया। जिसकी कीमत करीब 15 लाख रूपए बताई जा रही है।
मडराक सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी
सूत्रों के अनुसार तेल के दिग्गज कारोबारी के ठिकानों पर लखनऊ से आई टीम ने कार्यवाही की। टीम मडराक, पत्थर बाजार, गूलर रोड आदि इलाकों में पहुंची। टीम ने यहां पर विस्तृत पड़ताल की।
एक मिल पर सीलिंग की चर्चा
लखनऊ से आई टीम ने अलग-अलग ठिकानों पर छापा मारा, जहां सरसों का तेल तैयार होता था। इसके अलावा एक मिल पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। पुराने शहर के कई अन्य गोदामों पर भी देर रात तक जांच जारी रही।
पूरे प्रदेश में कार्यवाही
लखनऊ से आई टीम ने इस पूरी छापेमारी को बेहद गोपनीय रखा। स्थानीय विभागीय अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। एफडीए के अनुसार यह कार्रवाई पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।
तो क्या स्थानीय स्तर पर संरक्षण
सूत्रों के अनुसार स्थानीय स्तर पर पूरे संरक्षण मिलने की भी चर्चा की जा रही है। चर्चा है कि तेल ठिकानों पर क्षेत्रीय एफडीए अफसरों का संरक्षण मिला हुआ था। यही वजह है कि अब तक इन ठिकानों पर कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति कर दी जाती थी।
लेखक के बारे मेंSatendra Kulshershtha
शॉर्ट बायो :
सत्येन्द्र कुलश्रेष्ठ हिन्दुस्तान में वर्ष 2010 से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में अलीगढ़ में कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव
पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
सत्येन्द्र ने ग्रेजुएशन और पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद अपने करियर की शुरुआत 2006 में पंजाब केसरी, वीक एंड टाइम्स जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2010 में हिन्दुस्तान से जुड़कर कार्य शुरू किया।
विशेषज्ञता
प्रशासनिक व राजनीतिक रिपोर्टिंग करते हुए सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। प्रिंट, डिजिटल मीडिया के साथ-साथ हिन्दुस्तान द्वारा आयोजित कार्यशाला में शामिल होने के बाद इलेक्ट्रोनिक मीडिया (वीडियो न्यूज) का अनुभव है।
