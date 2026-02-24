एफडीए की टीम के अलीगढ़ में पांच खाद्य प्रतिष्ठान ठिकानों पर छापे, लखनऊ से आयी टीमों ने 15 नमूने लिए, नौ हजार लीटर तेल सीज, कमिश्नर एफडीए रोशन जेकब के निर्देशन में की गई कार्यवाही, पूरी कार्यवाही गोपनीय रखी, अधिकारियों ने बोलने से किया इंकार

होली के त्योहार से पहले शासन स्तर पर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सोमवार को प्रदेशभर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग ने छापेमारी की। अलीगढ़ में लखनऊ से आई टीमों ने पांच स्थानों कार्यवाही की। जिले के सरसों तेल के दिग्गज कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी करते हुए नौ हजार लीटर तेल सीज किया गया। इस दौरान 15 नमूने लिए गए। स्थानीय अधिकारी मामले में बोलने को तैयार नहीं है।

सहायक आयुक्त खाद्य अजय कुमार जायसवाल ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर सोमवार को दोपहर दो बजे से कार्यवाही शुरू की गई थी। लखनऊ से आई टीम के अधिकारियों ने मंडल व जिला स्तर के अधिकारियों को कार्यवाही में शामिल नहीं किया। टीम ने अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही करते हुए कुल 15 नमूने भरे। इसके अलावा नौ हजार लीटर तेल सीज किया। जिसकी कीमत करीब 15 लाख रूपए बताई जा रही है।

मडराक सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी सूत्रों के अनुसार तेल के दिग्गज कारोबारी के ठिकानों पर लखनऊ से आई टीम ने कार्यवाही की। टीम मडराक, पत्थर बाजार, गूलर रोड आदि इलाकों में पहुंची। टीम ने यहां पर विस्तृत पड़ताल की।

एक मिल पर सीलिंग की चर्चा लखनऊ से आई टीम ने अलग-अलग ठिकानों पर छापा मारा, जहां सरसों का तेल तैयार होता था। इसके अलावा एक मिल पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। पुराने शहर के कई अन्य गोदामों पर भी देर रात तक जांच जारी रही।

पूरे प्रदेश में कार्यवाही लखनऊ से आई टीम ने इस पूरी छापेमारी को बेहद गोपनीय रखा। स्थानीय विभागीय अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। एफडीए के अनुसार यह कार्रवाई पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।