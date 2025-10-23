जीएसटी कटौती के बाद भी दीपोत्सव पर नहीं दिखी रौनक

संक्षेप: दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब में बदलाव करते हुए उपभोक्ताओं को राहत देने की घोषणा की थी। उम्मीद थी कि इससे बाजार में सस्ते दामों का दौर आएगा और दीपोत्सव पर रौनक बढ़ेगी।

त्योहारी सीजन को देखते हुए केंद्र सरकार ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में कई वस्तुओं के जीएसटी स्लैब में संशोधन किया। इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़ा, घरेलू उपभोग की वस्तुएं, फर्नीचर, खानापान पर जीएसटी दरों में कटौती की गई थी। इसका उद्देश्य था कि उपभोक्ताओं को त्यौहार के दौरान सस्ता सामान मिले और बाजार की गति बढ़े। लेकिन, इसका असर बाजार में नहीं देखा गया। हालांकि ऑटोमोबाइल सेक्टर को छोड़ दें तो हर जगह ग्राहकों को निराशा ही हाथ लगी है।

हिन्दुस्तान समाचार पत्र के अभियान बोले अलीगढ़ के तहत गुरुवार को टीम ने बाजारों में जाकर लोगों से संवाद किया। शहर के रामघाट रोड, सेंटर प्वाइंट, नौरंगाबाद, दुबे पड़ाव, भुजपुरा जैसे प्रमुख बाजारों में दुकानदारों और उपभोक्ताओं दोनों की राय एक जैसी रही। उनका कहना था कि जीएसटी में राहत का कोई ठोस असर नहीं दिखा। दुकानदार बताते हैं कि कंपनियों ने थोक स्तर पर मूल्य में कमी नहीं की, जिससे खुदरा स्तर पर ग्राहकों को कोई लाभ नहीं मिल सका। इलेक्ट्रॉनिक बाजार में टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन जैसी वस्तुओं के दाम पिछले महीने जैसे ही हैं। कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि कपास और धागे के दाम बढ़े होने से कपड़ों की कीमतें घटाना मुश्किल है। फर्नीचर, सजावटी सामान और घरेलू उपयोग की वस्तुओं में भी यही स्थिति बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार दीपावली पर ग्राहकों का रुझान सतर्क है। महंगाई, पेट्रोल-डीजल की कीमतों और बढ़ते घरेलू खर्च के कारण लोग सिर्फ जरूरी खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ी तेजी देखी जा रही है। नई कारों और दोपहिया वाहनों पर फेस्टिव ऑफर ने बिक्री में कुछ उछाल जरूर दिया है। आर्थिक सलाहकारों का कहना है कि जीएसटी कटौती का असर तभी दिखेगा जब कंपनियां मूल्य नीति में पारदर्शिता लाएंगी। केवल टैक्स में छूट से उपभोक्ता को राहत नहीं मिल सकती जब तक वितरण स्तर पर भी उसका लाभ न पहुंचाया जाए।

ऑटोमोबाइल-बीमा क्षेत्र को राहत, बाकी सेक्टर पर असर शून्य जीएसटी काउंसिल द्वारा दीपावली से ठीक पहले घोषित नए कर सुधारों का फायदा इस बार सीमित रूप से सिर्फ ऑटोमोबाइल और बीमा क्षेत्र तक ही सिमट गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पहले 28 फीसद की जीएसटी दर थी, जो बदलाव के बाद 18 फीसद हो गई। जिससे दोपहिया और छोटी कार श्रेणी में टैक्स में राहत मिली। इसका असर यह रहा कि शोरूम पर बुकिंग में 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, यह बढ़त केवल छोटे वाहनों तक सीमित रही, जबकि लग्जरी और एसयूवी सेगमेंट में कोई राहत नहीं दी गई।

दूसरी ओर, बीमा सेक्टर को भी राहत का अहसास हुआ है। स्वास्थ्य, जीवन बीमा पॉलिसियों पर लागू जीएसटी में 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया, जिससे कई कंपनियों ने रिन्यूअल प्रीमियम और नई पॉलिसियों में छूट का एलान किया। मध्यम वर्ग को इससे थोड़ी राहत जरूर मिली, क्योंकि सालाना प्रीमियम कम हो गया। लेकिन अन्य सभी सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट, कपड़ा, फर्नीचर, और कंज्यूमर गुड्स पूरी तरह अछूते रहे। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, थोक दरें कम न होने के कारण खुदरा दुकानदारों ने मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया। कई व्यापारी यह भी मानते हैं कि जब तक कंपनियां अपने उत्पादों की नई रेट लिस्ट जारी नहीं करतीं, उपभोक्ता तक राहत पहुंचना संभव नहीं। कुल मिलाकर, जीएसटी में कटौती का फायदा दिखने के बावजूद यह सीमित वर्ग तक सिमट गया है।

शिकायत -जीएसटी घटने के बाद भी बाजार में एक भी वस्तु सस्ती नहीं हुई।

-दुकानदार पुरानी दरों पर ही बेच रहे हैं, कोई राहत नहीं मिली।

-कंपनियों ने थोक दाम नहीं घटाए, इसलिए फायदा जनता तक नहीं पहुंचा।

-सरकार सिर्फ घोषणा करती है, अमल कभी नहीं होता।

-दीपावली से पहले उम्मीद थी कि खरीदारी आसान होगी, लेकिन महंगाई जस की तस है।

-हर बार राहत की बात होती है, पर बाजार में कोई बदलाव नहीं दिखता।

-फर्नीचर और कपड़ा दोनों पहले से ज्यादा महंगे हो गए हैं।

-इलेक्ट्रॉनिक बाजार में तो कीमतें और बढ़ गईं, राहत नहीं मिली।

-दुकानदार भी असमंजस में हैं कि टैक्स कम हुआ या नहीं।

-दीपावली की खुशियां महंगाई ने फीकी कर दीं, राहत कहीं नजर नहीं आई।

सुझाव -सरकार को कंपनियों पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए कि वे रेट वाकई घटाएं।

-थोक और खुदरा के बीच मूल्य अंतर को नियंत्रित करने की नीति बननी चाहिए।

-टैक्स कटौती का असर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सीधा सिस्टम बने।

-कंपनियों को अपने उत्पादों की नई रेट लिस्ट सार्वजनिक करनी चाहिए।

-बाजारों में नियमित निरीक्षण कर यह देखा जाए कि राहत का पालन हुआ या नहीं।

-सरकार को बाजारों में विशेष राहत अभियान चलाना चाहिए।

-छोटे व्यापारियों को टैक्स लाभ देने की अलग व्यवस्था बननी चाहिए।

-उपभोक्ताओं के लिए शिकायत हेल्पलाइन या मोबाइल ऐप शुरू किया जाए।

-विशेषज्ञों और प्रशासन को मिलकर मूल्य पारदर्शिता अभियान चलाना चाहिए।