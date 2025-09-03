बुजुर्गों को थोड़ी सी पेंशन के लिए ढेर सारी टेंशन

जिले के सेवानिवृत्त कर्मचारी, शिक्षक और कर्मचारी वर्षों से विभिन्न समस्याओं से जूझते आ रहे हैं। पेंशनर्स एसोसिएशन और शिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में कर्मचारियों ने ब्लॉकों और विकास भवन परिसर में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कर अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया.

मंगलवार को हिन्दुस्तान के अभियान ‘बोले हाथरस’ में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन और शिक्षक महासंघ ने वर्षों से लंबित चले आ रहे कई मुद्दे उठाए। पदाधिकारियों का कहना है कि फाइनेंशियल बिल-2025 में पेंशनरी नियमों के बदलाव एवं अन्य तरीकों से देश के करोड़ों कर्मचारियों, शिक्षकों एवं पेंशनरों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार को हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

जिले के विभिन्न विभागों में 25 हजार से अधिक कर्मचारी तैनात हैं। जिनके माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ विभिन्न वर्ग के लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसके बावजूद कर्मचारी और शिक्षक विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। हालांकि समय-समय पर कर्मचारी, शिक्षक और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याओं को पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन निस्तारण के नाम पर कहीं सुनवाई नहीं होती है। हिन्दुस्तान के बोले फिरोजाबाद में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन और शिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों का दर्द छलक उठा। सभी ने एक स्वर में कहा कि कर्मचारी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने में अहम कड़ी माने जाते हैं। फिर भी कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी की जा रही है।

पेंशनर्स बोले कि फाइनेंशियल बिल-2025 में पेंशनरी नियमों के बदलाव एवं अन्य तरीकों से देश के करोड़ों कर्मचारियों, शिक्षकों एवं पेंशनरों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। सरकार ने इसी वर्ष के प्रांरभ में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी, जिसे लेकर देश के कर्मचारियों, शिक्षकों एवं पेंश्नरों में एक संदेश गया था कि सरकार अपने कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों के वेतन एवं पेंशन का पुनरीक्षण एक जनवरी-2026 से कराना चाहती है। जिससे खुशी का वातावरण उत्पन्न हुआ। जैसे-जैसे समय बीतता गया वैसे-वैसे निराशा होने लगी है। क्योंकि अभी तक आठवें वेतन आयोग के गठन की कार्रवाई नहीं की गई है। इसी मध्य फाइनेंशियल बिल-2025 एक कानून के रूप में सामने आ गया है। इस बिल में पूर्व पेंशनरी नियमों में बदलाव करके पेंशनरों के समूह में भेदभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसका सीधा सा मतलब हुआ कि 31 दिसंबर-2025 तक सेवानिवृत्त पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। इस प्रकार पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण से डी-लिंक हो जाएगा। इसे लेकर कई बार ज्ञापन दिए गए, ज्ञापनों पर कोई संज्ञान नहीं लिए जाने के कारण कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।

पेंशन राशिकरण पर बंद हो 15 साल तक कटौती: सेवानिवृत्त कर्मियों का कहना है कि सरकार पेंशन के राशिकरण (विक्रय करना) पर 15 साल तक कटौती करती है। जबिक, मय ब्याज के कुल रकम 10 वर्ष एवं 11 माह में ही पूरी तरह पेंशन से कट जाती है। इसके बाद भी सरकार 4 साल तक पेंशन से राशिकरण की रकम की कटौती करती है। यह कटौती करके सेवानिवृत्त कर्मचारियों का शोषण कर रही है। वहीं जो पेंशनर्स इसके विरोध में कोर्ट चले गए। कोर्ट के निर्देश पर उनकी पेंशन से कटौती नहीं हो रही है। जब 15 साल तक राशिकरण की कटौती नियम के विरुद्ध है तो अन्य पेंशनर्स को भी इससे राहत मिलनी चाहिए।

दीनदयाल कार्ड से उपचार को लेकर अस्पताल बनाते हैं बहाने: संवाद के दौरान पेंशनर्स ने बताया कि स्वास्थ्य लाभ के लिए सरकार ने कर्मचारियों के दीनदयाल कार्ड बनवाए हैं, लेकिन इस योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल कर्मचारियों और पेंशनर्स का उपचार करने से हिचकिचाते हैं। लोगों ने इतना तक कहा कि अक्सर ये अस्पताल उपचार करने से इनकार कर देते हैं। उन्होंने बताया कि इसकी मुख्य वजह है कि किसी भी उपचार के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम शुल्क का भुगतान किया जाता है। जबिक, अस्पताल अधिक शुल्क अदा करने वाले रोगियों को भर्ती करने और उनके उपचार को प्राथमिकता देते हैं। दीनदयाल कार्ड के तहत सूचीबद्ध अस्पताल की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

80 वर्ष की आयु में पेंशन वृद्धि के प्रावधान में हो बदलाव पेंशनर्स बताते हैं कि देश में आज सामान्य आयु 67 वर्ष है। वहीं सरकार ने पेंशन में 20 प्रतिशत वृद्धि की सीमा 80 वर्ष निर्धारित कर रखी है। लेकिन पेंशन धारक 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जीवित नहीं रह पाते। लिहाजा, ज्यादातर पेंशनर्स को पेंशन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता है। पेंशन वृद्धि के प्रावधान में बदलाव करके सरकार को यह वृद्धि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तिथि से प्रत्येक 5 वर्ष के अंतर पर 5-5 प्रतिशत के रूप में देनी चाहिए। इससे सभी पेंशनर्स को इस वृद्धि का लाभ मिल सकेगा।

सीनियर सिटीजन के लिए बनाए जाते हैं काउंटर, लेकिन नहीं मिलता लाभ: सरकार और विभाग भले ही सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता देने की बात करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर देखा जाए तो बुजुर्गो को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से लेकर सरकारी हॉस्पिटल, अस्पताल, विद्युत निगम के कार्यों, बैंक, डाकघर आदि विभागों में काम-काज के लिए पहुंचने वाले सीनियर सिटीजन को भीड़ में लगकर धक्का ना खाने पड़े और वह आराम से अपना कार्य कर सकें। इसके लिए अलग से काउंटर बनवाए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी इन सरकारी दफ्तर और हॉस्पिटल में बुजुर्ग धक्के खाते हैं। जिसमें कई ऐसे सीनियर सिटीजन शामिल होते हैं जो 60 साल अलग-अलग सरकारी विभागों में सेवा देकर सेवानिवृत्त होते हैं।

सुविधाएं बढ़ नहींरहीं, कटौती हो रही: पेंशनरों की सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि उनकी सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर सरकार चुप्पी साध लेती है। जब उनके पास किसी मांग को रखा जाता है तो कह दिया जाता है कि ये पो पालिसी मेटर है। जबिक उन समस्याओं को सरकार चाहें तो आसानी से हल कर सकती है। प्रदेश में 11.50 लाख पेंशनर्स हैं। उनका का कहना है कि पूर्व में ट्रेन में किराए में छूट मिल सकती थी। लेकिन उस सुविधा को ही बंद कर दिया गया। रोडवेज की बसों में किसी तरह की सुविधा ही नहीं है। कम से कम रोडवेज की बसों में तो यात्रा नि:शुल्क कर देनी चाहिए।

इलाज का पैसा मिलने में हो रही देरी: पेंशनर्स के बीमार होने पर उसके द्वारा अस्पतालों में इलाज कराया जाता है। ये इलाज उसे पहले अपने पैसे से कराना होता है। बाद में मेडिकल संबंधी सभी बिलों को डॉक्टर से सत्यापित कराकर पोर्टल पर आनलाइन आवेदन किया जाता है। वहां से प्रिंट लेने के बाद उसे सेवानिवृत वाले विभाग को देना होता है। उसके बाद वहां से सत्यापन होने पर उन बिलों और संबंधित विभागध्यक्ष द्वारा स्वास्थ्य विभाग में निर्धारित दरों को देखने के बाद उसे फाइनल किया जाता है, लेकिन इस कार्य में काफी देर लगती है। इससे पेंशनरों को विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। पेंशनरों का कहना है यदि उनके लिए स्वास्थ्य विभाग में अलग से पटल बन जाए और वहां बैठे कर्मचारी द्वारा बिल को जल्द ही फाइनल करा दिया जाए तो उन्हें काफी सहूलियत मिल जाएगी।

शिकायत और सुझाव: केंद्र सरकार को जल्द से जल्द आठवें वेतन आयोग का करना चाहिए गठन।

फाइनेंशियल बिल-2025 के माध्यम से पेंशनरी नियमों में नहीं करना चाहिए बदलाव।

महंगाई राहत को महंगाई भत्ता से डी-लिंक नहीं करना चाहिए।

एनपीएस और यूपीएस के स्थान पर ओपीएस ही लागू कर दिया जाए।

पेंशन के राशिकरण की 10 साल पर होनी चाहिए कटौती।

सुझाव: केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया।

फाइनेंशियल बिल-2025 के माध्यम से पेंशनरी नियमों में बदलाव कर दिए हैं।

महंगाई राहत को महंगाई भत्ता से डी-लिंक कर दिया है।

देश में एनपीएस और यूपीएस की व्यवस्था लागू कर दी है।