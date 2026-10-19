कविता से ‘मैं भूख हूं’ तक डॉ. अवनीश राही का सफर

कविता से महाकाव्य और ऑडियो-विजुअल प्रयोग तक पहुंची डॉ. अवनीश राही की रचनात्मक यात्रा. शादी नहीं, चार दशक की साहित्य साधना की कहानी: अलीगढ़ के रचनाकार ने गीत-संगीत से महाकाव्य तक बनाई पहचान

दस वर्ष की उम्र में कविता लेखन से शुरू हुआ डॉ. अवनीश राही का साहित्यिक सफर चार दशक से अधिक समय में गीत, संगीत, महाकाव्य और ऑडियो-विजुअल साहित्य तक पहुंच गया है। अलीगढ़ में जन्मे राही ने अपनी रचनात्मक यात्रा में साहित्य की विभिन्न विधाओं को अपनाया। उनकी नवीन कृति ‘युग-काव्य-संहिता : मैं भूख हूं—रोटी से राष्ट्र तक की वेदना’ कविता को पढ़ने के साथ सुनने और देखने का अवसर उपलब्ध कराने वाले प्रयोग के रूप में सामने आई है।

11 जुलाई 1974 को अलीगढ़ में जन्मे डॉ. राही ने 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में छाए शोक के बीच अपनी पहली कविता लिखी थी। करीब 14 वर्ष की उम्र में उनका पहला काव्य संग्रह ‘भक्तों की पुकार’ प्रकाशित हुआ। इसके बाद 15 वर्ष की उम्र में ‘काली चुनरी’ नाम से उनका पहला संगीत एलबम राहुल कैसेट हाउस, डिबाई से जारी हुआ। इस तरह कविता से गीत और फिर संगीत की दुनिया में उनकी रचनात्मक यात्रा आगे बढ़ी।

गीत लेखन से संगीत जगत तक बनाई पहचान डॉ. राही के गीत लेखन का विस्तार मुंबई के संगीत जगत तक हुआ। टी-सीरीज, टिप्स और वीनस जैसे संगीत संस्थानों से जुड़े प्रकल्पों में उनके गीत शामिल रहे। कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा और रवींद्र जैन जैसे कलाकारों से जुड़े संगीत प्रकल्पों के माध्यम से उनके लेखन को व्यापक श्रोता वर्ग तक पहुंचने का अवसर मिला।

वह इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (आईपीआरएस) के आजीवन सदस्य और फिल्म एंड स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, मुंबई के भी आजीवन सदस्य हैं। उनकी रचनात्मक गतिविधियों में गीत लेखन के साथ दृश्य-श्रव्य प्रस्तुतियां भी शामिल रही हैं।

नीरज के साथ रहा रचनात्मक जुड़ाव डॉ. राही की संगीत यात्रा में पद्मभूषण डॉ. गोपालदास नीरज के साथ उनका रचनात्मक संबंध भी महत्वपूर्ण रहा। नीरज ने उनके कई संगीत प्रकल्पों का विमोचन किया। इनमें ‘भीमराव के हम हैं दीवाने’ और ‘तुझपे लिखूं गजल’ जैसे प्रकल्प शामिल हैं। वर्ष 2018 में जनकपुरी स्थित अपने आवास पर नीरज ने ‘तुझपे लिखूं गजल’ वीडियो एलबम का विमोचन किया था। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यह राही का 58वां एलबम था।

डॉ. राही ने ‘डॉ. भीमराव अंबेडकर जीवन गाथा’ म्यूजिकल फिल्म और ‘सुनो भीम कहानी’ जैसे प्रकल्पों के माध्यम से सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों को संगीतात्मक आख्यान का रूप दिया। ‘महाकारुणिक—द लॉर्ड बुद्धा’ में भी कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल जैसे गायकों की सहभागिता रही।

पिता के साथ मिलकर रचे महाकाव्य संगीत के बाद उनकी रचनात्मक यात्रा अपने पिता महाकवि अमर सिंह राही के साथ महाकाव्य लेखन की ओर बढ़ी। पिता-पुत्र की संयुक्त साधना से ‘भीम चरित मानस’, ‘बुद्ध ज्ञान महासागर’ और ‘मान्यवर कांशीराम चरित मानस’ जैसी कृतियां सामने आईं।

‘भीम चरित मानस’ 550 पृष्ठों का महाकाव्य है, जिसमें सात कांड, 75 अध्याय, 36 लोक-विधाएं और 206 पात्र शामिल हैं। इसमें छंद, सवैया, लावनी, चौबोला, भजन, रागिनी, गीत, आल्हा, दोहा और संवाद जैसी विधाओं का समन्वय किया गया है। इस कृति को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिलने का उल्लेख किया गया है।

‘बुद्ध ज्ञान महासागर’ में भगवान बुद्ध के जीवन और धम्म को लोक-विधाओं तथा काव्यात्मक आख्यान के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसके नवीन संस्करण का लोकार्पण नई दिल्ली में अभिनेत्री ईशा देओल ने किया।

311 रचनाओं से 565 दोहों तक का सफर डॉ. राही की साहित्यिक यात्रा कई काव्य विधाओं तक फैली हुई है। उनकी पुस्तक ‘कविता के रंग—शब्दों के संग’ में 311 रचनाएं और ‘जीवन के रंग—दोहों के संग’ में 565 दोहे शामिल हैं। ‘कलम की वेदना’, ‘जख्मी कलम—सिसकते नग्मे’, ‘उन दिनों—1992’, ‘काव्य-मंजरी’, ‘भीम गर्जना’, ‘मेरा मसीहा—मेरा कातिल’ और ‘मृत्यु की चिता पर—जीवन का उत्सव’ उनकी अन्य कृतियां हैं।

साहित्य सृजन के साथ शिक्षा भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रही है। वह अलीगढ़ के हीरालाल बारह सैनी इंटर कॉलेज में प्रवक्ता और कला विभाग के प्रभारी के रूप में विद्यार्थियों के बीच साहित्य और कला से जुड़े रहे हैं।

‘मैं भूख हूं’ में सामाजिक पीड़ा का काव्यात्मक स्वर वर्ष 2026 में प्रकाशित उनकी कृति ‘युग-काव्य-संहिता : मैं भूख हूं—रोटी से राष्ट्र तक की वेदना’ उनकी रचनात्मक यात्रा का नया पड़ाव है। करीब 300 पृष्ठों की इस पुस्तक में 71 काव्य रचनाएं, 71 युग-शिलालेख, 71 भूख-संवादिनी सूत्र और 71 कवि-कथन शामिल हैं।

इस कृति में भूख को केवल भोजन की कमी तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि सम्मान, न्याय, शिक्षा, अवसर, समानता और बेहतर जीवन की आकांक्षा से जुड़े व्यापक सवालों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से पाठक संबंधित रचनाओं के ऑडियो और वीडियो तक पहुंच सकते हैं। इस तरह मुद्रित कविता को स्वर और दृश्य से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की आधिकारिक प्रविष्टि के अनुसार, 16 जनवरी 2026 को डॉ. अवनीश राही की इस कृति को प्रत्येक कविता के साथ मुद्रित क्यूआर कोड के जरिए ऑडियो-विजुअल इंटरैक्टिव सुविधा वाली पहली कविता पुस्तक के रूप में दर्ज किया गया।

22 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय साहित्यिक शब्दोत्सव में पद्म भूषण साइना नेहवाल ने ‘मैं भूख हूं’ का लोकार्पण किया। इसी अवसर पर डॉ. राही को ‘वैश्विक साहित्य नवाचार सम्मान-2026’ से सम्मानित किए जाने की जानकारी भी प्रकाशित हुई।

कृति का विस्तार पुस्तक से मंच तक भी हुआ। राष्ट्रीय साहित्यिक संवाद में फिल्म अभिनेता सुदेश बेरी और डॉ. अवनीश राही आमने-सामने आए। इस संवाद का केंद्र ‘मैं भूख हूं’ रहा, जिसमें प्रश्न, उत्तर और गीत के माध्यम से कृति की पाठ, स्वर और दृश्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया।

डॉ. राही की चार दशक से अधिक लंबी रचनात्मक यात्रा कविता, गीत, संगीत और महाकाव्य से होते हुए साहित्य की प्रस्तुति के नए प्रयोग तक पहुंची है। उनकी वर्तमान कृति में रोटी का सवाल सम्मान, न्याय, संवेदना और राष्ट्र के व्यापक संदर्भ से जुड़ता है।

राही के शब्दों में—

*“जहां भूख है, वहां मैं हूं;

जहां मैं हूं, वहां सुलगते प्रश्न हैं।”*