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अवैध संबंधों के शक में पुत्रवधू की हत्या, काली नदी में फेंका शव

By Sunil Kumar
हिन्दुस्तान
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अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव जिरौली हीरासिंह में करीब पांच माह पहले हुई घटना। तभी से गायब थी महिला, एसएसपी को गोपनीय पत्र मिलने के बाद हुआ खुलासा, पुलिस ने आरोपी ससुर समेत दो लोगों को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। एक डॉक्टर से अवैध संबंधों का था शक, उसे भी जहर देकर मारने का है आरोप।

Stabbed to Death, Murder Case
Stabbed to death

अकराबाद क्षेत्र के गांव जिरौली हीरासिंह में समाज को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। करीब पांच माह पहले ससुर ने अपने बेटे व अन्य के साथ मिलकर अपनी ही पुत्रवधू की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को काली नदी में फेंक दिया। तभी से महिला गायब थी। परिजन इधर-उधर भटक रहे थे। लेकिन, 15 दिन पहले एसएसपी नीरज जादौन के पास किसी ने गोपनीय पत्र लिखकर महिला की हत्या का अंदेशा जताया। जांच की तो परतें खुलती चली गईं। शुक्रवार को पुलिस ने ससुर व देवर को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों पर उस डॉक्टर को जहर देकर मारने का आरोप है, जिस पर उन्हें संबंधों का शक था। उसी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। इसकी पुलिस जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार गांव जिरौली हीरासिंह निवासी अजयपाल सिंह ने अकराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उनके बेटे संदीप को एक साल पहले पैरालाइसिस हो गया था। बेटे की बहू विनीता 21 फरवरी को सुबह 11 बजे से गायब है। वह घर में रखे जेवर व रुपये ले गई है। उन्होंने दुवागढ़ (गोपी) निवासी डॉ. सत्येंद्र पर शक जताते हुए कहा था कि वह बहू से फोन पर बात करता है। पुलिस ने तलाश की, मगर कोई पता नहीं चला। इसी बीच एसएसपी नीरज जादौन के पास गोपनीय पत्र आया। इसके बाद मामले की जांच हुई तो ससुर अजयपाल पर ही शक गहरा गया। शुक्रवार को पुलिस ने अजयपाल व उसके बेटे प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने थाने पहुंचकर आरोपियों से पूछताछ की। इसमें उन्होंने हत्या की बात स्वीकार कर ली। बताया कि विनीता व सतेंद्र के बीच अवैध संबंधों का शक था। इसीलिए विनीता की 21 फरवरी को ही गला दबाकर हत्या कर दी। उसके शव को क्षेत्र में ही काली नदी में फेंक दिया था।

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