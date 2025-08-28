Crores of rupees were spent but still the roads are full of potholes करोड़ों खर्च फिर भी गड्ढों से बेहाल सड़कें, Aligarh Hindi News - Hindustan
करोड़ों खर्च फिर भी गड्ढों से बेहाल सड़कें

अलीगढ़ शहर की सड़कों पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। जून माह में जिलेभर की सड़कों पर 136 करोड़ रुपये की लागत से मरम्मत कार्य कराया गया था। बारिश से पहले सड़कें ठीक हुई थीं, लेकिन कुछ ही महीनों में एक बार फिर सड़कों की हालत खस्ता हो गई है।

Sunil Kumar हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 06:10 PM
गड्ढों से भरी सड़कें न सिर्फ आवागमन में बाधा डाल रही हैं, आए दिन हादसों का कारण भी बन रही हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर किए गए भारी-भरकम खर्च के बाद भी शहर में एक भी सड़क स्मार्ट नहीं दिख रही।

हिन्दुस्तान समाचार पत्र के बोले अलीगढ़ अभियान के तहत बुधवार को टीम ने अचल रोड और अन्य इलाकों का जायजा लिया। लोगों ने बताया कि करोड़ों रुपये खर्च कराए जाने के बावजूद शहर की सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी हैं। सबसे खराब हालत शहर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले रामघाट रोड की है। दुबे पड़ाव से लेकर क्वार्सी चौराहे तक करीब 100 से अधिक गड्ढे सड़क पर बने हुए हैं, जिनमें दो दर्जन से अधिक बेहद खतरनाक हैं। बारिश के दौरान जलभराव से ये गड्ढे तालाब में तब्दील हो जाते हैं और वाहन चालकों व पैदल चलने वालों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर देते हैं।

इसी प्रकार शहर के अन्य प्रमुख मार्गों की स्थिति भी बेहद खराब है। अचल रोड, सासनी गेट, भुजपुरा रोड, जयगंज, महेंद्र नगर, गंभीरपुरा, नौरंगाबाद, छर्रा अड्डा, बन्नादेवी, देहलीगेट, गूलर रोड, अशोक नगर और रघुवीरपुरी जैसे स्थानों पर सड़कें जगह-जगह से टूटी पड़ी हैं। नगर निगम सीमा क्षेत्र में करीब एक हजार किलोमीटर लंबी सड़क आती है, लेकिन पैच वर्क के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सड़कों की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। लोगों ने बताया कि पैच वर्क की गुणवत्ता बेहद खराब है। काम पूरा होने के महज एक-दो दिन बाद ही सड़कें दोबारा टूटने लगती हैं और गड्ढे पहले जैसी स्थिति में लौट आते हैं। आरोप है कि पैच वर्क के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से बिना गुणवत्तापूर्ण काम कराए कागजों पर ही मरम्मत पूरी दिखा दी जाती है। नतीजतन करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सड़कों पर सुधार नहीं हो पा रहा है। खराब सड़कों से जहां आम लोगों का सफर मुश्किल हो गया है, वहीं रात के समय अंधेरे में गहरे गड्ढों के कारण हादसे भी लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना कई लोग सड़कों पर गिरकर घायल हो रहे हैं। ऐसे हालात में स्मार्ट सिटी का दावा खोखला साबित हो रहा है और गड्ढों में बदल चुकी सड़कें नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही हैं।

हजारों लोग रोजाना रामघाट रोड से गुजरते हैं। हाल ही में करोड़ों रुपये खर्च करके सड़क सुधारी गई थी, लेकिन हालत फिर खराब हो गई। गड्ढों में पानी भर जाता है तो दोपहिया वाहन निकालना मुश्किल हो जाता है। यह जनता के पैसों की बर्बादी है।

रवि वर्मा

.......................

स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें की गई थीं। लेकिन सच यह है कि एक भी सड़क स्मार्ट नहीं बनी। गड्ढे ऐसे हैं कि पैदल चलना मुश्किल हो गया। नगर निगम सिर्फ खानापूर्ति करता है, टिकाऊ काम कभी नहीं होता।

अनूप वार्ष्णेंय

........................

बरसात के समय सड़कों पर बने गड्ढे तालाब बन जाते हैं। कई बार गहरे गड्ढे दिखाई भी नहीं देते और लोग गिरकर घायल हो जाते हैं। अगर इतना पैसा खर्च हुआ तो आखिर सड़कें इतनी जल्दी क्यों टूट जाती हैं, इसका जवाब मिलना चाहिए।

प्रिंस वार्ष्णेय

............................

दुबे पड़ाव से क्वार्सी तक रोड पर इतने गड्ढे हैं कि गाड़ियों का संतुलन बिगड़ जाता है। रोज दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। अधिकारी कागजों पर मरम्मत दिखा देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सबको मालूम है।

मुकेश टीआईसी

............................

नगर निगम पैच वर्क कराता है, लेकिन वह सिर्फ दो-चार दिन ही चलता है। सड़कें फिर से वैसे की वैसे हो जाती हैं। लगता है काम केवल दिखावे के लिए किया जाता है, जबकि जनता को स्थायी समाधान चाहिए।

हरिओम शर्मा

.....................................

सासनी गेट और जयगंज की गलियां पूरी तरह गड्ढों से भरी हैं। रात में स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती, ऊपर से गड्ढे। कई लोग बाइक से गिरकर चोट खा चुके हैं। यह स्थिति बेहद खतरनाक है।

यतीश वार्ष्णेय

..........................

136 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी अगर सड़कें ऐसी ही टूटी मिलें तो यह साफ है कि भ्रष्टाचार हुआ है। ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जनता का पैसा पानी में जा रहा है।

नितिन

......................

पूरे शहर में हर जगह सड़कों में गड्ढे हैं। बरसात में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी गिर जाते हैं। सड़क मरम्मत सिर्फ नाम भर की जाती है, गुणवत्ता कहीं नहीं है।

दया वार्ष्णेय

.........................

शहर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले रामघाट रोड की हालत देखकर शर्म आती है। गड्ढों में भरे पानी से ट्रैफिक जाम लग जाता है। अधिकारी कभी खुद इन सड़कों पर चलकर देखें तो उन्हें असली समस्या का एहसास होगा।

मुकेश वर्मा

........................

छर्रा अड्डा, नौरंगाबाद पुल पर सड़क पूरी तरह गड्ढों से टूटी हुई है। आए दिन छोटे-बड़े हादसे हो रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि मरम्मत का काम सही तरीके से कराए, वरना लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा।

शोभित

.......................

पैच वर्क का खेल समझ में आ चुका है। ठेकेदार सड़क पर थोड़ा सा काम करके पैसा वसूल लेते हैं। टिकाऊ सड़क बनाने का इरादा ही नहीं है। इसी वजह से हर साल करोड़ों खर्च करने के बाद भी हालात वैसे ही रहते हैं।

प्रिंस वर्मा

.......................

शहर की सड़कों पर निकलना बहुत मुश्किल है। गड्ढों की वजह से ट्रैफिक जाम आम बात हो गई है। बारिश में हालत और भी खराब हो जाती है। प्रशासन ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

सुनील

.....................

हमने अपने मोहल्ले में कई बार शिकायत की कि सड़कें खराब हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अधिकारी आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। गड्ढे वैसे ही पड़े रहते हैं। जनता की परेशानी खत्म नहीं होती।

प्रेम नारायण अवस्थी

............................

रात में जब लोग घर लौटते हैं तो अंधेरे में गहरे गड्ढों में गिरकर घायल हो जाते हैं। कई बच्चों और बुजुर्गों को चोटें आई हैं। इतनी बड़ी समस्या के बावजूद प्रशासन का रवैया लापरवाही भरा है।

राहुल राठौर

........................

स्मार्ट सिटी का नाम सुनकर हमें लगा था कि सड़कें बेहतर बनेंगी। लेकिन हालात पहले से भी खराब हो गए। करोड़ों खर्च होने के बाद भी अगर सड़कें टूटी मिलें तो स्मार्ट सिटी सिर्फ एक धोखा साबित हुआ।

जतिन

.....................

महेंद्र नगर और रघुवीरपुरी इलाके में सड़कें चलने लायक नहीं रहीं। गड्ढों से गाड़ियां खराब हो रही हैं। कई बार बाइक का पहिया फंसकर लोग गिर जाते हैं। प्रशासन को इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए।

रामकुमार

.........................

हम रोजाना बाजार जाते हैं तो देखता हूं कि गड्ढों की वजह से ट्रैफिक बढ़ जाता है। छोटी दूरी तय करने में आधा घंटा लग जाता है। करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी जनता को यह झेलना पड़ रहा है।

अजय

..................

अचल रोड की हालत बहुत खराब है। बारिश में पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। अभी यहां पैच वर्क किया गया है। जो एक दो दिन में गड्ढों में तब्दील हो जाएगा। इतना पैसा खर्च होने के बावजूद कोई फायदा नहीं।

टीटू

Bole Aligarh

