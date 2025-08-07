Citizens also have the responsibility to keep the city clean: Commissioner शहरवासियों की भी शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी: कमिश्नर, Aligarh Hindi News - Hindustan
शहरवासियों की भी शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी: कमिश्नर

रक्षाबंधन पर स्वच्छता का संकल्प का मतलब है कि इस त्योहार को मनाते समय, भाई-बहन दोनों मिलकर अपने आस-पास के वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। इसका मतलब है कि वे कूड़ा न फैलाएं, सफाई रखें, और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। 

Sunil Kumar हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 06:50 PM
कमिश्नर संगीता सिंह ने कहा कि शहर को साफ रखना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें सरकार, नगर पालिका, नागरिक और विभिन्न सामाजिक संगठन शामिल हैं। सामान्य नागरिकों को भी अपने शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए उसी तरह से सहयोग करना चाहिए जैसे नगर निगम करता है। जिम्मेदार नागरिक दूसरे लोगों को जागरूक करें कि गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करके कूड़ेदान में डालें और इधर-उधर न फेंकें। प्लास्टिक का उपयोग कम करें और पुन: उपयोग करने योग्य वस्तुओं का उपयोग करें। दूसरों को भी स्वच्छता के महत्व के बारे में बताएं और उन्हें प्रेरित करें। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फैलाएं और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। शहर को साफ रखने के लिए, हमें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए सभी की भागीदारी आवश्यक है। जब हम सब मिलकर काम करेंगे, तभी हम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं।

Aligarh News

