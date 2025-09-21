Attempt to stop Ram Barat procession in Aligarh, committee chairman beaten, ruckus अलीगढ़ में राम बरात को रोकने का प्रयास, कमेटी के अध्यक्ष को पीटा, हंगामा, Aligarh Hindi News - Hindustan
अलीगढ़

अलीगढ़ में राम बरात को रोकने का प्रयास, कमेटी के अध्यक्ष को पीटा, हंगामा

पिसावा कस्बे की घटना, अध्यक्ष को घर में खींचकर ले जाने का प्रयास, घर के सामने काली की झांकी को रोकने से मना करने पर हुआ विवाद, 1.05 लाख रुपये लूटने का भी आरोप, थाने में देररात तक धरना प्रदर्शन, देररात पुलिस लोगों को समझाने में जुटी, तीन लोगों पर मुकदमा हुआ दर्ज

Sunil Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 01:59 AM
अलीगढ़ में राम बरात को रोकने का प्रयास, कमेटी के अध्यक्ष को पीटा, हंगामा

कस्बे में शनिवार को निकाली गई राम बरात के दौरान कुछ लोगों ने रामलीला कमेटी के अध्यक्ष के साथ मारपीट कर दी। आरोपी काली की झांकी को अपने घर के सामने रुकवाने की बात पर अड़े थे। मना करने पर उन्होंने राम बरात रोकने का प्रयास किया। विरोध करने पर अध्यक्ष को जान से मारने के इरादे से घर में खींचकर ले जाने की कोशिश की और एक लाख पांच हजार रुपये छीन लिए। घटना के विरोध में तमाम लोग थाने में एकत्रित हो गए और धरने-प्रदर्शन करने लगे। देररात तक पुलिस उनको समझाने में जुटी थी। वहीं, मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

रामलीला कमेटी के अध्यक्ष चंदप्रकाश गुप्ता उर्फ चंदा डीलर के अनुसार उन्हें समाज द्वारा अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। एसडीएम गभाना की अनुमति के बाद 17 सितंबर को रामलीला का शुभारंभ हो गया। इसी क्रम में शनिवार की शाम पांच बजे राम बरात की शोभायात्रा का आयोजन शुरू हुआ। आयोजन शांतिपूर्वक चल रहा था। शोभायात्रा में शामिल कुछ झांकी आगे निकल चुकी थीं। कुछ पीछे थीं। बीच में काली की झांकी थी, जो चंद्रप्रकाश के घर के पास पहुंची, तभी आरोपी पक्ष के लोग उसे अपने घर के सामने लाने पर अड़ गए। कमेटी के अध्यक्ष ने बरात में देरी होने का हवाला दिया, मगर आरोपी सुनने की बजाय झगड़ने लगे। उनके पड़ोस के तीन लोगों ने गाली गलौज करते हुए राम बरात का विरोध शुरू कर दिया। कमेटी ने विरोध किया तो तीनों आरोपी पीड़ित को घर में खींच कर ले जाने लगे। तमंचे और डंडों से मारपीट की गई। समाज के एक लाख पांच हजार रुपये भी छीन लिए गए। बरात में मौजूद समाज के अन्य लोगों ने पीड़ित की जान बचाई। उनके शरीर पर काफी चोट आई है।

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर देररात तक हंगामा-प्रदर्शन

कस्बे में राम बरात को रोकने का प्रयास करने व अध्यक्ष से मारपीट के बाद तनाव के हालात बन गए। इसे लेकर कस्बे में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। उधर, कमेटी पदाधिकारी व अन्य लोग आरोपियों की मांग को लेकर देररात थाने में धरना-प्रदर्शन पर बैठे रहे। पुलिस उनको समझाने में जुटी थी। उधर, एक आरोपी से पुलिस ने हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ की जा रही थी।

रात करीब आठ बजे सबकुछ सामान्य था। हर साल की तरह धूमधाम के साथ राम बरात निकाली जा रही थी। सैकड़ों लोग शामिल थे। अचानक काली की झांकी को अपने घर के सामने बुलाने पर कमेटी के लोगों व आरोपियों में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि आरोपियों ने मारपीट कर डाली। इसके बाद सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए और पीड़ित के साथ थाने पहुंचे। घटना की तहरीर देने के साथ धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। पीड़ित पक्ष की ओर से मांग की गई कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। रात में अध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने सचिन पुत्र देवी सिंह, बंटी पुत्र गोपी सिंह, देवी सिंह पुत्र हीरा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में सीओ खैर वरुण कुमार सिंह ने बताया कि राम बरात आयोजन के दौरान रामलीला कमेटी के अध्यक्ष के साथ उनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों ने मारपीट की है। घायल का मेडिकल करा दिया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा कर लिया गया है। राम बरात का आयोजन सकुशल रूप से संपन्न हुआ है। इसे लेकर कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। आयोजन के दौरान अध्यक्ष में पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उनसे अनुरोध किया कि राम बरात को कुछ देर तक उनके घर के दरवाजे पर रोका जाए। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष द्वारा ऐसा करने से मना किया गया, जिस बात पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है।

राम बरात में पड़ा खलल :

विवाद के चलते रामबरात में खलल पड़ गया। कुछ देर के लिए राम बरात रुक गई। इसके बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा, तब जाकर बरात को निकाला गया। हालांकि विवाद के चलते रूट को कम करके पहुंचाया गया। ऐहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है।

Aligarh News

