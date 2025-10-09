संचारी रोगों पर वार, अब घर-घर पहुंचेंगे जागरूकता के स्टीकर

संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक अभियान की कमान संभाल ली है। अभियान के तहत गांव-गांव जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर, बैनर और स्टीकर तैयार कर लिए गए हैं। सीएमओ कार्यालय में स्टीकर पहुंच चुके हैं जिन्हें जल्द ही स्वास्थ्य कर्मी घर-घर लगवाएंगे। इन स्टीकरों में साफ-सफाई, मच्छरों से बचाव और बीमारियों के लक्षणों से संबंधित जानकारी दी गई है। सीएमओ डॉ. नीरज त्यागी ने कहा कि जागरूकता ही संक्रमण की रोकथाम का सबसे प्रभावी हथियार है। पोस्टर व बैनर भी सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जा रहे हैं ताकि, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंच सके। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को गांवों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बीमारियां फैलने से पहले ही सतर्कता बरती जाए और जनमानस को बचाव के लिए तैयार किया जा सके, इसी लक्ष्य को लेकर विभाग चल रहा है।