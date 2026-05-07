अलीगढ़ की कचौड़ी को भी मिलेगी वैश्विक पहचान

एक जिला एक व्यंजन योजना में शामिल हुई, चमचम और डेयरी उत्पाद भी जुड़े। हाथरस की रबड़ी, कासगंज का कलाकंद व एटा का घेवर भी शामिल किया गया। हलवाइयों, कारीगरों और खाद्य उद्यमियों को अब तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेशभर के मेले व पर्वों और प्रदर्शनियों के जरिये बाजार उपलब्ध कराया जाएगा।

बच्चों के टिफिन से लेकर घर-घर में सुबह नाश्ते की टेबिल और कहीं तो दोपहर के लंच में भी खाई जाने वाली अलीगढ़ की कचौड़ी को भी वैश्विक पहचान मिल सकेगी। कचौड़ी ही नहीं बल्कि चमचम व डेयरी उत्पादों से जिले की पहचान उसके खास स्वाद से भी होगी। दरअसल प्रदेश सरकार ने ‘एक जनपद एक व्यंजन’ योजना को स्वीकृति दे दी है। योजना के तहत जिले के पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान दी जाएगी। इन व्यंजनों को आधुनिक तकनीक, बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग के जरिये देश-विदेश तक पहुंचाया जाएगा। कारीगरों और हलवाइयों को प्रशिक्षण और आर्थिक मदद भी मिलेगी।

पुराना अलीगढ़ कचौड़ी का गढ़ कहा जाता है। यहां गली-गली, बाजार, चौक-चौराहे, पॉश कॉलोनियों में कचौड़ी की दुकानों व ढकेलों पर सुबह से ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल जाती है। अब एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत हलवाइयों, कारीगरों और खाद्य उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्हें मेलों, पर्वों और प्रदर्शनियों के जरिये बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। उद्यमियों को 25 प्रतिशत तक अनुदान (अधिकतम 20 लाख रुपये) दिया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 150 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। योजना के बेहतर संचालन के लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में समिति बनेगी। जिसमें विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, खाद्य और पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति स्थानीय सुझावों के आधार पर व्यंजनों का चयन और विकास करेगी। साथ ही समय-समय पर व्यंजनों में बदलाव और नए व्यंजन जोड़ने की भी व्यवस्था रखी गई है।

मूलचंद परिवार की तीसरी पाढ़ी एमबीए की डिग्री लेकर बना रही कचौड़ी लगभग 50 वर्ष पूर्व 1980 के दशक में जब सेन्टर प्वाइंट पर इक्का-दुक्का ही दुकानें या शोरूम होती थी। तब सेठ मूलचंद चाट का ठेला लगाते थे। उनके बेटे गणेशचंद्र ने बताया कि चाट के बाद धीरे-धीरे कचौड़ी बनानी शुरू की। पहले स्टेशन को जाने वाले सड़क पर दुकान होती थी। 2006 में छह रूपए की दो कचौड़ी बिकती थी। 2010 में सेन्टर प्वाइंट पर टीकाराम मंदिर के सामने दुकान ली। जहां से कचौड़ी व चाट के व्यापार को बढ़ाना शुरू किया। आज बेटा शिवम लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई करने के बाद तीसरी पीढ़ी के रूप में पैतृक व्यापार को ही आगे बढ़ा रहा है। अब कचौड़ी की डिलीवरी स्वीगी, जोमेटो पर भी की जाती है। हमारे यहां हींग रायता व कम मिर्च की सब्जी के साथ कचौड़ी खाना लोग पसंद करते हैं।

पीएम मोदी भी चख चुके हैं शिब्बो की कचौड़ी का स्वाद अलीगढ़ में कचौड़ी का स्वाद देश आजाद होने से पहले का है। जी हां, खाईडोरा स्थित शिब्बोजी कचौड़ी भंडार पर तीसरी पीढ़ी के रूप में बैठने वाले सुमित शिब्बो बताते हैं कि बाबा शिवनारायम ने कचौड़ी की शुरूआत 1941 में की थी। दादाजी को प्यार से घर में शिब्बो कहा जाता था। आज यही नाम ब्रांड बन चुका है। दादाजी के बाद पिता हरिओम शर्मा ने 1982 से कमान संभाली। डिफेंस कॉरीडोर का उद्घाटन करने जब पीएम नरेन्द्र मोदी अलीगढ़ आए थे तो तत्कालीन डीएम सेल्वा कुमारी को पीएमओ से निर्देश मिलने के बाद कचौड़ी मंगाई गई थी। अलीगढ़ के लोग चाहे, अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई या किसी भी देश में रहें, मगर कचौड़ी का स्वाद उनके मुंह से उतरा नहीं। आज भी जब वो अलीगढ़ आते हैं तो कचौड़ी खाए बिना नहीं रहते हैं।

एक थे फिरंगी कचौड़ी वाले शहर में पुराने कचौड़ी के स्वाद की बात करें तो दही वाली गली के सामने जाने वाली गली में फिरंगी कचौड़ी की दुकान होती थी। उस समय यह गली फिरंगी कचौड़ी वाली गली से ही पहचानी जाती थी। देशीघी से तैयार होने वाली कचौड़ी पत्ते पर मिलती थी। भट्ठी में कंडे की आंच पर कचौड़ी सेकी जाती थी। समय गुजरने के साथ यह नाम सिर्फ यादों में ही शेष बचा है। आज यह गलती खिलौने वाली गली के नाम से जानी जाती है।

तेल की कचौड़ी के लिए मशहूर के मास्साब कचौड़ी वाले मदारगेट पर हंडे वालों में सरसों के तेल की कचौड़ी बनाने के लिए मास्साब कचौड़ी वालों का नाम काफी मशहूर रहा था। कम मिर्च, ज्यादा मिर्च की आलू सब्जी व काशीफल की सब्जी के साथ कचौड़ी दी जाती थी। वर्तमान में इस कचौड़ी की दुकान में बर्तन का कारोबार होता है। आज भी लोग सरसों के तेल से तैयार होने वाली कचौड़ी व सब्जी का स्वाद नहीं भूले हैं।

कनवरीगज में ललित की कचौड़ी कनवरीगंज में ललिता कचौड़ी का भी काफी नाम है। एक बार जो यहां आता है वो बिना कचौड़ी खाए नहीं जाता है। यहां का रायता लाजवाब होता है। सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ शुरू हो जाती है। दोपहर तक कचौड़ी खत्म हो जाती है। शहर के बीचों-बीच में होने के चलते तमाम लोग पहुंचते हैं।

दाऊजी के मंदिर की कचौड़ी और दालबाटी महावीरगंज स्थित दाऊजी मंदिर के निकट देसी घी की कचौड़ी भी काफी मशहूर है। कचौड़ी के साथ सब्जी का स्वाद खूब चढ़ता है। सब्जी में गर्म घी की ऊपर से डाला जाता है। इसके साथ ही यहां की दालबाटी भी लोग काफी पसंद करते हैं।

फिल्मी कलाकर भी चख चुके हैं सुरेश की कचौड़ी का स्वाद रेलवे रोड पर अप्सरा सिनेमा के पास सुरेश कचौड़ी की दुकान भी कम मशहूर नहीं है। यहां की कड़कदार कचौड़ी और हींग की खुश्बू से महकती सब्जी व रायता लोगों को अपनी तरफ खींच ही लेता है। यहां भाभीजी घर के लगभग सभी कलाकार कचौड़ी खाने आ चुके हैं। स्व. लेखक मनोज संतोषी भी इनकी कचौड़ी के शौकीन थे।

पाठक की कचौड़ी भी खूब डिमांड किशनपुर तिराहा स्थित पाठक की कचौड़ी भी खूब पसंद की जाती है। नये शहर के लोग आज भी पाठक की कचौड़ी से ही अपना नाश्ता शुरू करते हैं। यहां दो तरह की सब्जी मिलती है।

खिरनीगेट पर बांके बिहारी की कचौड़ी का भी अलग स्वाद खिरनीगेट स्थित जैन मंदिर के बराबर बांके बिहारी की कचौड़ी का भी अपना ही अलग स्वाद है। करारी कचौड़ी और आलू की सब्जी के साथ रायता इसका स्वाद और बढ़ा देते हैं। इसके आसपास केपी इंटर कॉलेज के बराबर व सामने और सासनीगेट चौराहे पर भी कुछ कचौड़ी वाले मशहूर हैं।

लच्छा पराठा ही नहीं लच्छा कचौड़ी भी आपने लच्छा पराठे के बारे में सुना भी काफी होगा और खाया भी कई बार होगा। वहीं अलीगढ़ में लच्छा कचौड़ी भी बनती है। मानिक चौक पर दादा ठाकुर कचौड़ी वालों की पहचान लच्छा कचौड़ी से ही है। जिसे खाने के लिए लोग दूर-दराज से आते हैं।

अलीगढ़ से सुर्खियों में आया था करोड़पति कचौड़ी वाला नई बस्ती में सीमा टॉकीज के पास मुकेश कचौड़ी भंडार चलाने वाले मुकेश कुमार 2019 में तब सुर्खियों में आए जब जीएसटी की जांच में उनका सालाना टर्नओवर 60 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये से अधिक पाया गया। बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के इतनी बड़ी कमाई पर वाणिज्य कर विभाग ने उन्हें नोटिस जारी किया था। मुकेश का दावा था कि वह केवल एक साधारण कचौड़ी विक्रेता हैं।

बोले कारोबारी वर्षों से हमारे यहां कचौड़ी के साथ दी जाने वाली सब्जी का स्वाद बदला नहीं है। यही वजह है कि ग्राहक आज भी पहले की तरह ही कचौड़ी पसंद करते हैं।

-शिवम, मूलचंद कचौड़ी

हमारे यहां कचौड़ी की सब्जी के मसाले स्वयं ही खल्लड़ में पीसा जाता है। रायते के लिए विशेष साइज की थैली भी हमारी पहचान रही है। विदेशों तक कचौड़ी की पहचान है।

-सुमित शर्मा, शिब्बोजी कचौड़ी

दादा ने आजादी से पहले दुकान शुरू की थी। तब से ही पूड़ी व कचौड़ी बनती आ रही है। आज भी दूसरी जगह से आने वाले लोग जब अलीगढ़ से गुजरते हैं तो पूड़ी-कचौड़ी खाने जरूर आते हैं।

-निखिल, घंटे वालों की मशहूर दुकान

अलीगढ़ की कचौड़ी के साथ ही आगरा व मथुरा में खाई जाने वाले बेढ़ई की शुरूआत सबसे पहले की गई थी। जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। आज भी प्रतिदिन सुबह इसका ही नाश्ता करना पसंद करते हैं।

-मुदित अग्रवाल, कुंजीलाल फर्म

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी बार अलीगढ़ की कचौड़ी का स्वाद चख चुके हैं। अब तो दिन में होने वाले कार्यक्रमों में कई पार्टियां कचौड़ी-सब्जी जरूर रखवाती हैं।