अलीगढ़ में अब 2410173 लाख मतदाता, 386206 लाख घटे

Apr 11, 2026 05:59 pm IST

महिला मतदाताओं के सबसे अधिक 207179 लाख वोट कम हुए। पुरुष मतदाताओं के 178981 लाख वोट और 46 थर्डजेंडर वोटर घटे। डीईओ ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सौंपी सॉफ्ट एवं हार्ड मतदाता सूची

फैक्ट फाइल 2796379 एसआईआर से पूर्व जिले में मतदाता

2410173 एसआईआर के बाद मतदाता

386206 मतदाता घट गए

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जिले की सातों विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की स्थिति साफ हो गई है। अब कुल 2410172 लाख मतदाता है। एसआईआर के दौरान 386206 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में से कट गए। एसआईआर से पूर्व जिले की सभी विधानसभा सीटों पर 2796379 लाख मतदाता थे। शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में मतदाता सूची की हार्ड व सॉफ्ट कॉपी सौंपी गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-एसआईआर के बाद मतदाता सूची में शामिल नए मतदाताओं, संशोधित प्रविष्टियों एवं विलोपन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप प्रत्येक चरण में निष्पक्षता, पारदर्शिता और सहभागिता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि वह मतदाता जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करें, ताकि अधिक से अधिक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का प्रकाशन पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया गया है, जिससे प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सूची में सम्मिलित हो सके। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुभांशु कटियार, एईआरओ कोल महिमा राजपूत, एईआरओ छर्रा दिग्विजय सिंह, भाजपा उपाध्यक्ष उदयवीर सिंह लोधी, महामंत्री भाजपा सुभाष गुप्ता सुभानु, जिला मंत्री भाजपा आकाश गुप्ता, मण्डल प्रभारी बीएसपी अशोक सिंह, समाजवादी पार्टी से मनोज यादव, अब्दुल हमीद घोषी, जिला सचिव सीपीआईएम इदरीश मोहम्मद उपस्थित रहे।

133983 लाख पात्र मतदाता सुनवाई प्रक्रिया में मिले उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बूथों पर बीएलओ, एईआरओ एवं ईआरओ द्वारा अनवरत की गई सुनवाई प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद 133983 पात्र मतदाता पाए गए। जिसके जिले में 2410173 हो गए हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्राप्त शिकायतों, दावे-आपत्तियों का शत-प्रतिशत निराकरण कराया गया। वर्तमान में कोई शिकायत लंबित नहीं है।

महिला मतदाताओं की संख्या हुए जिले में कम एसआईआर के बाद महिला मतदाताओं की संख्या जिले में सबसे ज्यादा कम हुई है। एसआईआर से पूर्व जिले में 1309244 लाख महिला मतदाता थी। वहीं एसआईआर के बाद यह संख्या घटकर 1102065 लाख रह गई। जिसमें सबसे ज्यादा संख्या कम शहर विधानसभा सीट पर 42949 महिला मतदाता कम हुई हैं।दूसरे नंबर पर कोल विधानसभा सीट पर 32713 महिला मतदाता घटीं।

शहर व कोल विधानसभा सीट पर घटे मतदाता एसआईआर के बाद जिले की सात में से दो विधानसभा सीट शहर व कोल सीट पर सबसे ज्यादा मतदाताओं की संख्या कम हुई है। कोल में 411521 लाख व शहर में 397253 लाख मतदाता था। वहीं एसआईआर के बाद यह संख्या घटकर क्रमश: 342818 लाख व 310603 लाख रह गई। जिसमें शहर विस सीट पर 86650 तो कोल सीट पर 68703 मतदाता घट गए।

वीआईपी सीट अतरौली व बरौली की भी बदली तस्वीर एसआईआर से जिले की वीआईपी सीट में शामिल अतरौली व बरौली भी प्रभावित हुई है। अतरौली से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह सबसे अधिक बार जीतने वाले विधायक रहे। वर्तमान में इस सीट से उनके नाती संदीप सिंह विधायक हैं। अतरौली में एसआईआर में 44912 हजार वोट कम हुए हैं। वहीं बरौली सीट से ठा. जयवीर सिहं विधायक हैं। वह पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इस सीट पर 46114 हजार मतदाता कम हो गए।

0-विधानसभावार एसआईआर से पूर्व 71-खैर में 406547-216544 पुरुष-189981 महिला

72-बरौली में 390250-206574 पुरुष-183663 महिला

73-अतरौली में 403460-215220 पुरुष-188236 महिला

74-छर्रा में 385332-206061 पुरुष-179225 महिला

75-कोल में 411521-217613 पुरुष-193882 महिला

76-अलीगढ़ में 397253-210968 पुरुष-186246 महिला

77-इगलास में 402016-214027 पुरुष-187981 महिला

0-एसआईआर के बाद मतदाता

0-विधानसभावार खैर में 356103-194336 पुरुष-161753 महिला

बरौली में 344136-185894 पुरूष-158234 महिला

अतरौली में 358548-196997 पुरूष-161547 महिला

छर्रा में 340647-186907 पुरूष-153731 महिला

कोल में 342818-181633 पुरूष-161169 महिला

अलीगढ़ में 310603-167280 पुरूष-143297 महिला

इगलास में 357318-194979 पुरूष-162334 महिला

किस विधानसभा में कितने मतदाता घटे खैर में 50444

बरौली में 46114

अतरौली में 44912

छर्रा में 44685

कोल में 68703

अलीगढ़ में 86650

इगलास में 44698

विधानसभावार कितने-कितने महिला-पुरूष व थर्ड जेंडर मतदाता घटे खैर में 22208-पुरूष, 28228-महिला, 08-थर्ड जेंडर

बरौली में 20680-पुरूष, 25429-महिला, 05-थर्ड जेंडर

अतरौली में 18223-पुरूष, 26689-महिला, 0-थर्ड जेंडर

छर्रा में 19154-पुरुष, 25524-महिला, 07- थर्ड जेंडर

कोल में 35980-पुरुष, 32713-महिला, 10-थर्ड जेंडर

अलीगढ़ में 43688-पुरूष, 42949-महिला, 13 थर्ड जेंडर

इगलास में 19048-पुरुष, 25647-महिला, 03 थर्ड जेंडर