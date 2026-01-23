130 बीघा जमीन पर बनेगा हाथरस में ट्रांसपोर्ट नगर

संक्षेप: आगरा अलीगढ़ बाईपास पर नहरोई के निकट जमीन की तय, जिला बनने के बाद से चल रही थी जनपद में ट्रांसपोर्ट नगर की मांग, ट्रांसपोर्ट नगर न होने की वजह से लगा रहता था शहर में जाम

हाथरस जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। 29 साल बाद जिले के लोगों का सपना साकार होने जा रहा है। जिला प्रशासन ने नहरोई के पास 130 बीघा जमीन देख ली है। शासन को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। जिले के लोग लंबे समय से टीपी नगर की मांग करते आ रहे है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

तीन मई 1997 को बसपा शासनकाल में हाथरस को अलीगढ़ से तोड़कर जिला बनाया था। जिला बनाने समय मथुरा जिले की सादाबाद तहसील को भी हाथरस में शामिल कर दिया गया था। जिले में फिलहाल चार तहसील है। मगर 29 साल बीत जाने के बाद भी जिले में आज भी मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो सकी है। इसमें ट्रासपोर्ट नगर अहम समस्या है। शहर में कोई टीपी नगर न होने के कारण जगह जगह ट्रक और बड़े वाहन सड़क के किनारे खड़े जाते है। जगह जगह सड़क किनारे मिस्त्री बैठे है। इससे शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। जिले भर के लोग एक लंबे समय से मांग कर रहे है कि यहां टीपी नगर बनाया जाये। ताकि टीपी नगर में ही सभी मैकेनिक को दुकान मिल सके। वह आराम से अपने वाहनों की मरम्मत कर सके। टीपी नगर बनने के बाद शहर की सड़कें पूरी तरह से खाली हो जाएगी। कहीं कोई जाम नहीं होगा।

नहरोई के पास तलाशी 130 बीघा जमीन चार्ज लेने के बाद डीएम अतुल वत्स शहर में स्पीड से विकास हो। इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे है। नहरोई पर एक किसी बड़े किसान की 130 बीघा जमीन है। उसे जिला प्रशासन खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए शासन को डीएम के जरिए पत्र लिखा गया है कि जमीन खरीद के लिए बजट स्वीकृत किया जाये। शासन की मंजूरी आते ही जमीन खरीद का काम शुरु हो सकता है।

बोले डीएम नहरोई गांव पर टीपी नगर के लिए जमीन देखी गयी है। शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। जिस किसान की जमीन है उससे बात चल रही है। शासन से मंजूरी मिलती है आगे की प्रकि्रया शुरु की जाएगी। मेरी कोशिश है कि हाथरस में जल्द से जल्द टीपी नगर की स्थापना की जाये।