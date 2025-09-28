A confluence of power, culture and empowerment शक्ति, संस्कृति और सशक्तिकरण का संगम, Aligarh Hindi News - Hindustan
नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी की आराधना को समर्पित है। शक्ति, साहस और तेज की देवी कात्यायनी को नारी शक्ति का साकार स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से साधक को विशेष ऊर्जा और विवाह योग्य कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है।

अलीगढ़ में इस बार छठे दिन की आस्था के साथ ही उल्लास और उत्सव का माहौल भी देखने को मिल रहा है। मंदिरों में भक्तिमय भजन-कीर्तन से जहां आध्यात्मिक वातावरण गूंज रहा है, वहीं शाम ढलते ही शहर के विभिन्न हिस्सों में गरबा और डांडिया नाइट्स की रंगारंग झलकियां दिखाई दे रही हैं।

अलीगढ़ में नवरात्रि के दौरान इस वर्ष गरबा और डांडिया नाइट्स के आयोजनों की संख्या पहले से कहीं अधिक देखने को मिल रही है। शहर के कई बड़े आयोजन स्थलों से लेकर कॉलोनियों और सामुदायिक भवनों तक हर जगह श्रद्धा और उत्साह का संगम नजर आ रहा है। आयोजक समितियां धार्मिक भावना को आधुनिकता की चमक से जोड़कर भक्ति और मनोरंजन का ऐसा रंग बिखेर रही हैं, जिसमें हर आयु वर्ग की भागीदारी बढ़ रही है।

विशेषकर महिलाएं इस बार गरबा आयोजनों की आत्मा बन चुकी हैं। पारंपरिक परिधानों और रंग-बिरंगे आभूषणों से सजी महिलाएं जब डांडिया की थाप पर थिरकती हैं तो वह केवल नृत्य नहीं, बल्कि देवी मां के प्रति अपनी श्रद्धा और ऊर्जा का प्रदर्शन करती नजर आती हैं। युवतियां इसे आत्मविश्वास और आधुनिक नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में देख रही हैं।

मैरिस रोड स्थित धर्मपुर कोर्टयार्ड, दुर्गाबाड़ी, रामघाट रोड, क्वार्सी, मेडिकल रोड और कॉलोनियों के सामुदायिक भवनों में आयोजित गरबा नाइट्स में हजारों की भीड़ जुट रही है। कई आयोजनों में बाहरी कलाकार भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। धार्मिक विद्वानों का मानना है कि मां कात्यायनी की उपासना से जहां साहस और आत्मबल मिलता है, वहीं गरबा-डांडिया जैसे सामूहिक आयोजन उस ऊर्जा को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। इस तरह अलीगढ़ में इस बार नवरात्रि केवल उपासना तक सीमित नहीं रही, आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम बनकर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर रही है।

महिलाओं के उल्लास ने बदली नवरात्रि की तस्वीर

शहर में इस बार नवरात्रि आयोजनों की सबसे बड़ी खासियत महिलाओं की बढ़ती भागीदारी रही। चाहे मंदिरों में पूजा-अर्चना हो या फिर रात को गरबा-डांडिया का आयोजन, महिलाएं हर जगह मुख्य आकर्षण बनी हुई हैं। पारंपरिक लहंगे-चुनरी से लेकर आधुनिक डिजाइनर ड्रेस तक, महिलाओं ने हर परिधान को नवरात्रि के रंग में ढाल दिया है। सैकड़ों महिलाएं और युवतियां एक साथ डांडिया की थाप पर जब थिरकती हैं तो वह केवल नृत्य नहीं, देवी मां की शक्ति का सजीव रूप लगता है। कई आयोजनों में महिलाओं ने समूह बनाकर खास डांस परफॉर्मेंस दिए, जिससे आयोजन और भी यादगार बन गए। महिलाएं मानती हैं कि मां कात्यायनी की पूजा और गरबा का उत्साह उन्हें आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर देता है।

भक्ति और सामूहिकता का अद्भुत संगम

नवरात्रि का पर्व शहर में केवल धार्मिक रस्मों तक सीमित नहीं रहा, यह सामूहिकता का भी बड़ा मंच बन गया है। गरबा और डांडिया नाइट्स ने परिवारों, दोस्तों और समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट कर दिया है। छोटे बच्चे, युवा और बुजुर्ग हर कोई इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। धार्मिक विद्वानों का मानना है कि मां कात्यायनी की आराधना से साधक को शक्ति, साहस और आत्मबल मिलता है। जब हजारों लोग मिलकर गरबा करते हैं, तो यह केवल मनोरंजन नहीं सामूहिक भक्ति की अभिव्यक्ति बन जाता है। डांडिया की थाप पर झूमते लोग यह संदेश देते हैं कि आस्था और उल्लास मिलकर समाज में सकारात्मकता और सौहार्द का वातावरण पैदा कर सकते हैं।

