50 करोड़ के इनडोर स्टेडियम की थर्ड पार्टी करेगी देखरेख

नौरंगीलाल में स्पोस्टर्स कांप्लेक्स बनकर हो रहा है तैयार,स्मार्ट सिटी से उच्चस्तरीय इनडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा,रखरखाव, मेंटीनेंस की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को लीज पर दी जाएगी,एक ही छत के नीचे बस्केटबॉल, बैडमिंनटन, स्वीमिंग, योगा, जिम की मिलेगी सुविधा।

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बन रहे नौरंगीलाल इंटर कॉलेज में स्पोर्ट्स कांप्लेक्स की देखरेख थर्ड पार्टी करेगी। लगभग 50 करोड़ की लागत से छह हजार स्कवायर मीटर एरिया में बनाये जा रहे इनडोर स्टेडियम निर्माण का काम लगभग पूरा होने की कगार पर है।

अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 39वीं बोर्ड बैठक बीते दिनों कमिश्नर संगीता सिंह की अध्यक्षता में कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में सम्पन्न हुई थी। बोर्ड बैठक में डीएम संजीव रंजन एवं सीईओ/नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा सहित बोर्ड के सदस्य ने इस इनडोर गेम्स स्टेडियम के रखरखाव मेंटेनेंस और सुख सुविधाओं को बरकरार रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों को इसके संचालन की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया था। स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नौरंगीलाल इंटर कॉलेज परिसर, में विकसित इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर की योग्य एजेंसियों से ई-निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं। यह निविदा क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन प्रक्रिया के अंतर्गत आमंत्रित की गई है। निविदा के अनुसार चयनित एजेंसी को 20 वर्ष की अवधि के लिए संचालन अनुरक्षण, सुरक्षा प्रचार-प्रसार एवं जनसंपर्क प्रबंधन का दायित्व सौंपा जाएगा। जिसे आगे पांच वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकेगा।