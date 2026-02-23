अलीगढ़ जिला पंचायत में करोड़ों की वित्तीय अनियिमिताएं

विधानसभा में रखी गई निदेशक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट से खुलासा, वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 की रिपोर्ट को विधानसभा सदन में रखा, ठेकों की नीलामी, सम्पत्तियों के किराए, निर्माण कार्यों में हैं कमियां, तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी व अवर अभियंता समेत कई दोषी

जिला पंचायत अलीगढ़ में करोड़ों रूपए की वित्तीय अनियमिताएं होने का खुलासा हुआ है। यह खुलासा हुआ है विधानसभा सदन में पेश की गई निदेशक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट से। वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार जिले में ठेकों की नीलामी, सम्पत्तियों के किराए, निर्माण कार्यों सहित अन्य कई कार्यों में बड़े पैमाने पर कमियां पकड़ी गईं। रिपोर्ट में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, अवर अभियंता समेत कई दोषी पाए गए हैं।

विधानसभा सदन में बीते दिनों निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा निदेशालय, लखनऊ ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 प्रस्तुत किया। जिसमें राज्य की 75 जिला पंचायतों में 39 जिला पंचायतों का वित्तीय वर्ष 2020-21 का ऑडिट किया गया।

0-34 करोड़ से अधिक का नियमों का उल्लंघन कर किया भुगतान रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कुल 140 कार्यों में पांच लाख से अधिक लेकिन 10 लाख से कम लागत के कुल 36 कार्य कराये गये हैं। जिनकी कुल लागत रु 2,92,91.942 है। वहीं 10 लाख से अधिक लागत के कुल 97 कार्य हैं। जिनकी लागत रु 31,77,40,628 है। आंकडों के अनुसार कुल 133 कार्यों का भुगतान नियमों में दी गई ब्यवस्था का उल्लंघन कर किया गया है। जिसकी कुल लागत रु 34,70,32,570 है। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन समस्त अवर अभियन्ता, अभियन्ता, लेखाकार व अपर मुख्य अधिकारी दोषी व उत्तरदायी है। इनके प्रति निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

0-जिला स्तर पर रिपोर्ट आने के बाद गिरेगी गाज विधानसभा सदन में रखी गई जिला पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट अब जल्द ही शासन द्वारा मंडल स्तर पर भेजी जाएगी। इसके बाद जिलास्तर से जिला पंचायत के दोषी व उत्तरदायी अधिकारियों पर गाज गिरना तय है।

-किसी भी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले नक्शा/डिज़ाइन/मानचित्र और उसके बाद अनुमान तैयार करने का प्राविधान है लेकिन निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कार्य का अनुमान तो तैयार किया गया है लेकिन कार्य का प्लान व मानचित्र तैयार नहीं किया गया है जो कि आवश्यक था।

-पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि लेपन कार्य के लिए इस्तेमाल किए गए बिटुमिन की आपूर्ति सीधे रिफाईनरी से लिए जाने के निर्देश थे। लेकिन प्रस्तुत पत्रावलियों में बिटुमिन की आपूर्ति से सम्बन्धित कोई प्रपत्र संलग्र नहीं है। इससे स्पष्ट है कि बिटुमिन की आपूर्ति रिफाईनरी से न कर अन्य किसी से की गई है जो कि शासनादेश के विपरीत है।

-वित्तीय वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कृषि फार्म रजिस्टर की जांच व समीक्षा में पाया गया कि अनेक विकास खण्डों के अनेक कृषि फार्म, वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए नीलाम नहीं किये गये हैं अथवा कम कीमत में नीलामी छोडी गयी है। जिससे जिला पंचायत को क्षति हुई है।

-जिला पंचायत प्रशासन द्वारा बड़े बकायेदारों से बकाया राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। बड़े बकायेदारों के विरूद्ध आरसी आदि जारी नहीं की गई है। जिला पंचायत में बकाया वसूली की कोई स्पष्ट व प्रभावी नीति नहीं है। अपेक्षित वसूली न हो पाने की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारियो/अधिकारियों को ही दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

-वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग व तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से जो निर्माण कार्य कराये गये हैं उनकी जांच व समीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा उप्र क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर ग्राम पंचायत के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये हैं।