पति की कातिल पत्नी की सजा सुनते ही बच्चों ने फेरीं नजरें, बेटी बोली-ऐसी मां को तो फांसी होनी चाहिए

पति की कातिल पत्नी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा सुनते ही महिला फफक कर रोने लगी। सजा सुनते ही बच्चों ने मां से नजरें फेर ली। यही नहीं बेटी ने कहा कि ऐसी मां को तो फांसी होनी चाहिए।

अलीगढ़ जिले के बरला कस्बे में एक प्राइवेट सुरक्षाकर्मी की गोली मारकर हत्या के बहुचर्चित मामले में फैसला आ गया। एडीजे द्वितीय तोष कुमार शर्मा की अदालत ने सुरक्षाकर्मी की पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। खास बात ये है महिला के खिलाफ उसी के बड़े बेटे ने गवाही दी, जो महत्वपूर्ण साबित हुई। वहीं, अदालत में आरोप तय होने के महज छह माह में दोषियों को सजा कराई गई है। सजा सुनते ही बच्चों ने मां से नजरें फेर ली। मां बीना सजा सुनते ही फफक पड़ी। यही नहीं बेटी ने कहा कि ऐसी मां को तो फांसी मिलनी चाहिए।

एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि कस्बा बरला के मोहल्ला कोठी निवासी 36 वर्षीय सुरेश कुमार नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड थे। उसकी पत्नी बीना के गांव के ही मनोज पुत्र रामगोपाल के साथ अवैध संबंध चल रहे थे। मनोज बीना के घर भी आता रहता था। सुरेश अवैध संबंधों का विरोध करते तो झगड़ा होता था, इसलिए बीना ने मनोज के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। 10 जुलाई 2025 को सुबह करीब साढ़े आठ बजे सुरेश दिल्ली जाने की कह रहे थे, मगर बीना ने रोक लिया। इसके बाद उसने बहाने से उसे घर के बाहर बिठा दिया, जहां वे मोबाइल फोन चला रहे थे। तभी मनोज आया और तमंचे से सीने से गोली मारकर हत्या कर दी। इसे देख पास ही परचून की दुकान पर बैठे उनके भाई विजय सिंह लोहे का बाट लेकर दौड़े, तब तक मनोज ने दूसरा फायर कर दिया। गोली उनके कान के पास से गुजरते हुए दीवार में लगी। चेहरे पर छर्रे लगने से वे घायल हो गए थे। घटना के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा था और बोला- साहब! मैंने हत्या कर दी है, गिरफ्तार कर लीजिए। मामले में विजय की ओर से बीना व मनोज के खिलाफ हत्या व जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पांच फरवरी को आरोप तय किए गए। महज छह माह में अदालत ट्रायल पूरा हुआ। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने गुरुवार को दोनों को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है।

मृतक के भाई की भी सदमे से मौत : इस मामले का एक और दुखद पहलू सामने आया है। मुकदमा दर्ज कराने वाले मृतक के भाई विजय सिंह की 12 फरवरी को कोर्ट में गवाही हुई थी। गवाही के कुछ दिन बाद उसे पता चला कि महिला बीना की जमानत हो गई है। इस सदमे को वह बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके चलते 19 अप्रैल को अपने ही गांव में उसकी मृत्यु हो गई।

नम आंखों से बेटी ने कहा कोई रियायत नहीं दी जाए इस हत्याकांड में सबसे भावुक कर देने वाला पहलू गवाही का रहा। इस केस में मृतक की पत्नी बीना के खिलाफ सबसे अहम गवाह उसका अपना 16 साल का बेटा नीतेश बना। नीतेश ने कोर्ट में अपनी मां के खिलाफ बयान दिया। उसने बताया कि कैसे मां ने पिता की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिलवाया। बेटे की गवाही को अदालत ने बेहद महत्वपूर्ण माना। सुनवाई के दौरान जज ने मृतक की नाबालिग बेटी रोशनी से भी पूछा कि वह क्या चाहती है। रोशनी की आंखें नम थीं। उसने कहा, ‘ऐसी मां को तो फांसी मिलनी चाहिए। कोई रियायत नहीं दी जाए।

आठ गवाह कराए, छह माह में ट्रायल पूरा एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि मामले में कुल आठ गवाह कराए गए। सनसनीखेज मामले के अतिशीघ्र निस्तारण के लिए अथक प्रयास करके छह माह में ट्रायल पूरा कराया गया। उन्होंने कहा कि पति-पत्नी का रिश्ता सबसे ऊंचे भरोसे का होता है। इस मामले में उस विश्वास का कत्ल किया गया है। यह सिर्फ एक व्यक्ति का कत्ल नहीं है, बल्कि बच्चों के प्यार, दुलार का भी कत्ल है। एक पत्नी द्वारा अपने ही पति की हत्या करवाकर वैवाहिक पवित्रता और विश्वास को तोड़ा गया है। इससे समाज में गलत संदेश जाता है। ऐसे अभियुक्तों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा व 35 हजार रुपये के जुर्माना लगाया है। पूरी धनराशि बच्चों को देने के आदेश दिए हैं।