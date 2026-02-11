आगरा रोड पर जाम में फंसा अलीगढ़ SSP का काफिला, दौड़े पुलिसकर्मी, स्कूल जाने वाले बच्चे भी फंसे

संक्षेप: अलीगढ़ जिले में आगरा रोड पर बुधवार सुबह करीब 10 बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अलीगढ़ एसएसपी नीरज जादौन का काफिला भीषण ट्रैफिक जाम में फंस गया। जाम इतना लंबा था कि एसएसपी की गाड़ी को आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही थी।

यूपी के अलीगढ़ जिले में आगरा रोड पर बुधवार सुबह करीब 10 बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अलीगढ़ एसएसपी नीरज जादौन का काफिला भीषण ट्रैफिक जाम में फंस गया। जाम इतना लंबा था कि एसएसपी की गाड़ी को आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही थी। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी गाड़ी में से उतरे और दौड़कर आगे के रास्ते को खाली कराया। यह देख जाम में फंसे स्कूल जाने वाले बच्चे, नौकरी-पेशा वाले लोग देखते ही रह गए।

हाथरस अड्डा से सासनीगेट चौराहा पर इन दिनों सुबह से रात तक जाम की स्थिति बनी हुई है। वजह है सड़क के दोनों ओर इंटरलॉकिंग लगाने के लिए खुदी पड़ी सड़क। बुधवार को सुबह आठ बजे से स्कूली व अन्य वाहनों की आवाजाही बढ़ने से जाम बढ़ता जा रहा है। 10 बजे तक स्थिति यह हो गई कि सड़क के दोनों ओर की लाइन बिल्कुल चॉक हो गई। जाम में एंबुलेंस, स्कूली वाहन सहित अन्य वाहन फंस गए। इसी दौरान एसएसपी का काफिला भी जाम में फंस गया। काफिले के रुकते ही, एसएसपी की सुरक्षा टीम में शामिल पुलिसकर्मी तुरंत अपनी गाड़ियों से नीचे उतरे।

उन्होंने बिना समय गंवाए, जाम को खोलने के लिए पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी दौड़ते हुए आगे गए और लोगों से सहयोग की अपील करते हुए, वाहनों को व्यवस्थित तरीके से किनारे करने और आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। पुलिसकर्मियों के त्वरित एक्शन और प्रयासों के चलते, लगभग 10 से 15 मिनट के भीतर ही एसएसपी के काफिले के लिए रास्ता साफ किया जा सका। रास्ता खुलते ही काफिला तेजी से अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। हालांकि तमाम स्कूली बच्चों के वाहन जाम में फंसे ही रह गए।

जाम से निजात, 72.03 करोड़ स्वीकृत, कसया रेलवे ढाला पर बनेगा टू-लेन ओवरब्रिज वहीं दूसरी ओर देवरिया को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। कसया रेलवे ढाला पर ओवरब्रिज का निर्माण होगा। टू-लेन ओवरब्रिज का निर्माण कराने के लिए सरकार ने 72.03 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। अब नए वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण होगा। उधर रेलवे की तरफ से भी इसकी हरी झंडी मिल गई है। सदर विधायक ने पिछले दिनों इसके लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। शहर में हर दिन जाम की समस्या रहती है और घंटों लोगों को जाम में जूझना पड़ता है। सबसे अधिक दिक्कत कसया रेलवे ढाले पर होती है। मालगोदाम होने के चलते अधिकांश समय रेलवे ढाला बंद रहता है।