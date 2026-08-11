कमरे में सो रहे मां-बेटे को सांप ने डसा, दोनों की मौत से गांव में फैली दहशत
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में कमरे में सो रहे मां-बेटे को सांप ने डस लिया। मां और बेटे की मौत हो गई। दोनों की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। इस हृदयविदारक घटना से पूरे गांव के लोग सहम गए हैं।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में अतरौली कोतवाली क्षेत्र के गांव बिधीपुर में रविवार रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां सोते समय सांप के डसने से मां और उनके 12 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। उधर, सांप के डसने से मां-बेटे की मौत से पूरे गांव दहशत भी फैल गई हे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिधीपुर निवासी गेंदालाल की पत्नी पिंकी देवी (35) अपने बेटे निर्भय (12) और बेटी के साथ कमरे में सो रही थीं। रात करीब दो बजे एक जहरीला सांप महिला के ऊपर चढ़ गया। महिला ने जैसे ही उसे झटककर हटाने की कोशिश की, सांप उनके बेटे पर जा गिरा और दोनों को डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन तुरंत दोनों को अतरौली सीएचसी लेकर गए, जहां से गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी इलाज के दौरान मां-बेटे ने दम तोड़ दिया।
मृतक पिंकी देवी पिछले दो वर्षों से अतरौली सीएचसी में आशा कार्यकर्ती के पद पर तैनात थीं। उनकी मौत की खबर मिलते ही सीएचसी में आधे दिन का शोक अवकाश घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना पर अतरौली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन वीरेंद्र सिंह लोधी और जिला पंचायत सदस्य केपी सिंह मिस्त्री ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। गेंदालाल के बड़े भाई और ग्रामीण प्रधान रामेश्वर दयाल सहित सभी ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। एकलौते बेटे और पत्नी को खोने से पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
रायबरेली में सर्प दंश से महिला की मौत
वहीं रायबरेली जिले में बछरावां क्षेत्र के कन्नावां गांव में मंगलवार की सुबह घर में काम करते समय एक महिला को जहरीले सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए। प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया वहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। क्षेत्र के कन्नावां गांव की रहने वाली रन्नो 27 वर्ष पत्नी राजेश मंगलवार की सुबह घर में काम कर रही थी तभी अचानक उसे जहरीले सर्प ने डस लिया। उसने यह बात अपने घर वालों को बताई। परिजन उसे लेकर तत्काल बछरावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे वहां पर उसे एंटी वेनम इंजेक्शन लगाए गए परंतु हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण चिकित्सक ने उसे रायबरेली जिला अस्पताल रेफर कर दिया वहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रन्नो की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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