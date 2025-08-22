अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जाए, CM योगी के सामने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी मुद्दे को हवा

यूपी में जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी किए जाने के बाद एक बार फिर कई जिलों का नाम बदलने की मांग उठ रही है। अलीगढ़ का नाम बदल कर हरिगढ़ किये जाने की मांग भी उठ रही है। इस बीच हिन्दू गौरव दिवस के मौके पर योगी के सामने इस मुद्दे केशव प्रसाद मौर्य ने हवा दी।

यूपी में ज़िलों, शहरों के नाम बदलने को लेकर सियासत तेज़ हो गई है। शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी किए जाने के बाद एक बार फिर कई जिलों का नाम बदलने की मांग उठ रही है। अलीगढ़ का नाम बदल कर हरिगढ़ किये जाने की मांग भी काफी दिनों से की जा रही है लेकिन गुरुवार को हिन्दू गौरव दिवस के मौके पर सीएम योगी के सामने इस मुद्दे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हवा दी।

गौरतलब है कि वर्ष 2021 में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की अध्यक्षता में प्रस्ताव पास कर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग उठाई थी। बीते दिनों जिपं अध्यक्ष ने यह प्रस्ताव सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष भी रखा था।

बाबूजी को भारत रत्न मिलना चाहिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तालानगरी में आयोजित हिन्दू गौरव दिवस कार्यक्रम में मंच से सीएम योगी के सामने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि दिली इच्छा है कि बाबूजी की जन्म स्थली अलीगढ़ अब हरिगढ़ कहलाए। वहीं बाबूजी कल्याण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए।