Aligarh should be renamed as Harigarh, Deputy CM Keshav Prasad Maurya raised the issue in front of CM Yogi अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जाए, CM योगी के सामने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी मुद्दे को हवा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी किए जाने के बाद एक बार फिर कई जिलों का नाम बदलने की मांग उठ रही है। अलीगढ़ का नाम बदल कर हरिगढ़ किये जाने की मांग भी उठ रही है। इस बीच  हिन्दू गौरव दिवस के मौके पर योगी के सामने इस मुद्दे केशव प्रसाद मौर्य ने हवा दी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 08:09 AM
यूपी में ज़िलों, शहरों के नाम बदलने को लेकर सियासत तेज़ हो गई है। शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी किए जाने के बाद एक बार फिर कई जिलों का नाम बदलने की मांग उठ रही है। अलीगढ़ का नाम बदल कर हरिगढ़ किये जाने की मांग भी काफी दिनों से की जा रही है लेकिन गुरुवार को हिन्दू गौरव दिवस के मौके पर सीएम योगी के सामने इस मुद्दे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हवा दी।

गौरतलब है कि वर्ष 2021 में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की अध्यक्षता में प्रस्ताव पास कर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग उठाई थी। बीते दिनों जिपं अध्यक्ष ने यह प्रस्ताव सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष भी रखा था।

बाबूजी को भारत रत्न मिलना चाहिए

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तालानगरी में आयोजित हिन्दू गौरव दिवस कार्यक्रम में मंच से सीएम योगी के सामने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि दिली इच्छा है कि बाबूजी की जन्म स्थली अलीगढ़ अब हरिगढ़ कहलाए। वहीं बाबूजी कल्याण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए।

उमा भारती ने उठाई शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग

पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि यूपी में योगी सरकार ने फैज़ाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। गोरखपुर में भी करीब एक दर्जन नगरपालिका वार्डों के नाम बदल दिए गए। 2022 में गोरखपुर का मुंडेरा बाज़ार का नाम चौरी चौरा और देवरिया के तेलिया अफगान का नाम तेलिया शुक्ल हो गया। उमा भारती ने मांग उठाते हुए कहा कि शाहजहांपुर का भी नाम बदला जाना चाहिए। सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। अरे अगर दिमाग गुलामी का हो तो क्या कहेगा। नाम की महिमा तब समझेगा जो राष्ट्रीय स्वाभिमान रखे।

