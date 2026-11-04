यूपी: मंदिर में मांस के टुकड़े चढ़ाने से हड़कंप, प्राइमरी स्कूल का सस्पेंडेड शिक्षक गिरफ्तार

अलीगढ़ के प्रसिद्ध खेरेश्वर धाम मंदिर में शनिवार को मांस के टुकड़े चढ़ाने का मामला सामने आया है। मंदिर प्रबंधन ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो एक व्यक्ति काली पॉलीथिन में कुछ रखता दिखाई दिया था। मंगलवार को वही व्यक्ति दोबारा मंदिर पहुंचा तो मुख्य महंत ने उसे पहचान लिया।

लोधा(अलीगढ़),संवाददाता। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के प्रसिद्ध खेरेश्वर धाम मंदिर में शनिवार को मांस के टुकड़े चढ़ाने का मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया। मंदिर के गर्भगृह में बीते शनिवार को मांस के टुकड़े मिलने के बाद मंदिर प्रबंधन ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो एक व्यक्ति काली पॉलीथिन में कुछ रखता दिखाई दिया था। मंदिर प्रबंधन ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मंगलवार को वही व्यक्ति दोबारा मंदिर पहुंचा तो मुख्य महंत प्रहलाद गिरी महाराज ने उसे पहचान लिया। सेवादारों की मदद से उसे पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान अनवरुद्दीन पुत्र हकीमुल्ला निवासी बड़ी मस्जिद के पीछे धौर्रा माफी थाना क्वार्सी अलीगढ़ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी थाना पिसावा क्षेत्र के गांव गनेशपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है। वह काफी समय से सस्पेंड चल रहा है।

इसकी जानकारी मिलते ही करणी सेना और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने आरोपी को भीड़ से सुरक्षित निकालकर हिरासत में ले लिया। महंत की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और देर रात जेल भेज दिया। मंदिर प्रबंधन के अनुसार बीते शनिवार शाम करीब चार बजे कोई अज्ञात व्यक्ति खेरेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा था। आरोप है कि उसने भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर मांस के टुकड़े चढ़ाए और वहां से चला गया। शाम को भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार से पहले जब गर्भगृह की सफाई की जा रही थी तो सेवादारों को वहां मांस के टुकड़े मिले। इसकी जानकारी तत्काल मुख्य महंत प्रहलाद गिरी महाराज को दी गई। गर्भगृह में मांस के टुकड़े मिलने की जानकारी से सेवादारों में खलबली मच गई। इसके बाद मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में एक अधेड़ व्यक्ति मंदिर में आता दिखाई दिया।

मनोकामना पूरी करने के लिए चढ़ाया था मांस खेरेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर काली पॉलीथिन में मांस के टुकड़े रखने के आरोपी ने पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह करीब 10-15 साल से मंदिर आ रहा है। उसने सुना था कि शक्तिपीठों पर मांस चढ़ाने से मनोकामना पूरी हो जाती है।

गर्भगृह में कुछ चढ़ाने का कर रहा था प्रयास आरोप है कि वह पहले भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर नमकीन के दो पाउच चढ़ाता है और इसके बाद काले रंग की पॉलीथिन वहीं रख देता है। पॉलीथिन में मांस के टुकड़े होने का आरोप है। इसके बाद वह कोल्डड्रिंक की बोतल में रखा पेय पदार्थ भी चढ़ाता दिखाई दे रहा है। मंदिर प्रबंधन ने शनिवार को हुई घटना के बाद तत्काल किसी को इसकी जानकारी नहीं दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर व्यक्ति की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी।