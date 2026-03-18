बहू ने पकड़ा पैर और बेटे ने पिता की आंख फोड़ी, दिमाग कुचला, मर्डर कर थाने पहुंचा आरोपी

अलीगढ़ में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बहू ने पकड़ा पैर और बेटे ने पिता की आंख फोड़ी, दिमाग कुचला दिया। वारदात के बाद आरोपी थाने पहुंचकर बोला, मैंने पिता की हत्या की, गिरफ्तार कर लो।

UP News: यूपीे के अलीगढ़ में बरला क्षेत्र के गांव दिलालपुर में बुधवार को दिल दहलाने वाली घटना हो गई। बिजली विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी की उनके बेटे ने ईंट से सिर व चेहरा कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। वह चारपाई पर लेटे हुए थे। आरोप है कि बहू ने उनके पैर पकड़े, तभी आरोपी बेटे ने ईंट से प्रहार किए। आंख फोड़ी, दिमाग कुचला दिया। जमीन के पट्टे के रुपये नहीं देने और संपत्ति से बेदखल करने की चेतावनी पर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद बेटा खुद ही थाने पहुंचा और इंस्पेक्टर के समक्ष जुर्म कबूलते हुए बोला कि मैंने अपने पिता की हत्या कर दी है। मुझे गिरफ्तार कर लो। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं, बहू की तलाश में टीम लगी हुई है।

गांव दिलालपुर निवासी उदय सिंह बिजली विभाग से एसएसओ के पद से सेवानिवृत्त थे। फिलहाल खेतीबाड़ी करते थे। उन्होंने दो शादियां की थीं, जिनसे तीन बेटे और सात बेटियां हैं। बड़ा बेटा महेंद्र मथुरा के राया के नीम गांव में पत्नी और बच्चों के साथ ननिहाल में रहता है। मझला बेटा महीपाल भी पत्नी व बच्चों के साथ गाजियाबाद में रहकर नौकरी करता है। चार दिन पहले ही वह गांव आया था। वहीं, सबसे छोटा बेटा संजू ई-रिक्शा चलाता है और हाथरस के भूतेश्वर बगीची में अपनी ससुराल में पत्नी नीतू व बच्चों के साथ रहता है। कुछ समय पूर्व ही पिता ने अपने दो बेटों (महीपाल और संजू) के नाम वसीयत की थी। पिता ने 18 बीघा जमीन को पट्टे पर उठा रखा था। इसके पैसे वे खुद रखते थे। इसे लेकर संजू का अक्सर पिता से झगड़ा होता था।

बुधवार सुबह फोन पर संजू की पिता से नोकझोंक हो गई। उसने पट्टे के रुपये उसे देने को कहा। बात बढ़ने पर वह पत्नी के साथ मोपेड से गांव आया। यहां बड़े भाई महीपाल व बहन रेखा के सामने पिता उदय से झगड़ा करने लगा। पिता ने उसे बेदखल करने की बात कह दी। तभी बहू नीतू ने उदय के पैर पकड़े और संजू ने आग बबूला होकर ईंट से चारपाई पर लेटे पिता के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। महीपाल ने बीचबचाव का प्रयास किया, मगर आरोपी ने उसे धक्का देकर गिर दिया। वहीं, रेखा को बाल पकड़कर घसीटा।

फरार महिला की हाथरस में तलाश : घटना के बाद आरोपी पति-पत्नी मोपेड लेकर फरार हो गए। थाने के गेट पर संजू ने मोपेड को पत्नी को दे दिया और खुद थाने के अंदर जाकर घटना कबूल की। शुरुआत में पुलिस को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन, घटनास्थल पर जाकर देखा तो पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी की पत्नी फरार है। उसकी तलाश में एक टीम हाथरस भेजी गई है।

दीवारों पर खून के धब्बे बयां कर रहे थे घटना : ​सूचना पर जब पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, तो मंजर देख हर किसी की रूह कांप गई। कमरे के अंदर चारपाई खून से लथपथ थी और दीवारों पर खून के छींटे घटना की बर्बरता को बयां कर रहे थे। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त ईंट भी बरामद की है। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। महिपाल सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी संजू को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पिता ने कहा, बेटियों के नाम करूंगा संपत्ति उदय की पहली पत्नी से तीन बेटे व तीन बेटियां हैं। इनमें संजू सबसे छोटा है। वहीं, दूसरी पत्नी से चार बेटियां हैं। ये बेटियां अक्सर पिता के पास आ जाती थीं और बीमारी के समय में देखभाल करती थी। उदय ने संजू ने यही कहा था कि वह उसे बेदखल करते हुए बेटियों के नाम संपत्ति करेगा।

20 दिन पहले भी घर में की थी तोड़फोड़ : संजू अक्सर पिता से झगड़ा करता था। 20 दिन पहले भी उसने घर आकर पिता से बदतमीजी की थी। आरोप है कि घर में फ्रिज-टीवी में तोड़फोड़ कर दी थी। उसकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे संपत्ति से बेदखल करने की चेतावनी दी थी।

आरोपी संजू तब तक पिता पर प्रहार करता रहा, जब तक उनके प्राण नहीं निकल गए। उसने आठ से 10 वार किए। पोस्टमार्टम के अनुसार उदय का चेहरा पूरी तरह से कुचल दिया गया था। आंख तक फूट गई थी। दिमाग भी कुचल दिया था।