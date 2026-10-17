हाउस टैक्स लेकर सरकारी खजाने में नहीं करते थे जमा, 7 कर्मचारियों की गई नौकरी

अलीगढ़ नगर निगम ने हाउस टैक्स की रकम हड़पने वाले 7 आउटसोर्स कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही सातों पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश हैं। दरअसल, शिकायत आने के बाद नगर आयुक्त ने जांच बैठाई थी।

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के अलीगढ़ नगर निगम ने हाउस टैक्स की रकम हड़पने वाले सात आउटसोर्स कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। शिकायत आने के बाद नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने जांच बैठाई थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद नगर आयुक्त ने शुक्रवार को कंप्यूटर ऑपरेटर और बिल बांटने वाले सातों कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी। नगर आयुक्त ने सातों के खिलाफ कर अधीक्षक बेचन प्रसाद को मुकदमा कायम कराने के आदेश दिए हैं।

नगर निगम संपत्ति कर विभाग में पिछले कुछ दिनों से कंप्यूटर ऑपरेटर हाउस टैक्स जमा कराने के नाम पर गड़बड़ी कर रहे थे। लोगों से पैसा ले रहे थे, लेकिन सरकारी खाते में जमा नहीं हो रहा था। इसके अलावा बिलों में छेड़छाड़ कर हाउस टैक्स कम कर रहे थे। लाखों के हाउस टैक्स को हजारों में तब्दील कर दिया था। पैसा जमा करने के बाद जब दोबारा लोगों के पास बिल आया तो लोग शिकायत लेकर नगर आयुक्त के पास पहुंचे। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच बैठा दी।

जांच में सामने आया कि सात कर्मचारियों ने गड़बड़ी की है। कूटरचना, जालसाजी, सरकारी धन के गबन एवं वित्तीय अनियमितताओं में शामिल हैं। नगर निगम को वित्तीय क्षति पहुंचाने के आरोप में पूर्व में सेवा से बर्खास्त 6 आउटसोर्स कार्मिकों के साथ शुक्रवार एक और कार्मिक की सेवाएं तत्काल प्रभाव से हुई समाप्त कर दी गई। भविष्य में नगर निगम में तैनाती पर भी नगर आयुक्त ने रोक लगा दी है।

सातों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश मुख्यमंत्री की जीरो टोलरेंस नीति के तहत अनुपालन करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने नगर निगम को वित्तीय हानि पहुंचाने के आरोप में बीते सितंबर को छह कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया था। आउटसोर्स कर्मियों सहित शुक्रवार को एक और आउटसोर्स कर्मी को सेवा से बर्खास्त करते हुए उनके विरुद्ध तत्काल प्रभाव से वैधानिक कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किये है। नगर आयुक्त ने कर अधीक्षक बेचन प्रसाद को निर्देशित किया है। संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

ब्लैकलिस्ट किए जाने का आदेश भी किया जारी नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि इन सात कार्मिकों द्वारा अपने कार्य में लापरवाही, प्रपत्रों की कूटरचना, सरकारी धन के गबन, जालसाजी एवं दुरभिसंधि के माध्यम से नगर निगम अलीगढ़ को आर्थिक क्षति पहुंचाने का कृत्य किया गया। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए विभागीय हित एवं कार्यहित में संबंधित आउटसोर्स कार्मिकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाने के साथ साथ एफआईआर दर्ज कराए जाने की कार्रवाई की गई है। भविष्य में इन कार्मिकों की नगर निगम अलीगढ़ में तैनाती न किए जाने के उद्देश्य से उन्हें ब्लैकलिस्ट किए जाने का आदेश भी जारी किया गया है।

इन लोगों को किया गया बर्खास्त ● शुभम सक्सेना-कंप्यूटर ऑपरेटर, कर निर्धारण अधिकारी कार्यालय

● अमित कुमार -कंप्यूटर ऑपरेटर, स्वास्थ्य विभाग

● आशीष कुमार- कम्प्यूटर ऑपरेटर, गृहकर विभाग

● पंकज कुमार- कॉल टेकर कार्मिक

● प्रशांत कुमार-बिल वितरक

● सुमित सैनी-बिल वितरक