मॉकड्रिल: अमृतसर से दिल्ली जा रहा विमान हाईजैक, अलीगढ़ एयरपोर्ट पर उतारा, 150 यात्री बचाए गए

Dec 05, 2025 11:11 pm ISTDinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
हैलो कमांड, हैलो...एक एयरबस (फ्लाइट नंबर- एके 1208) को अमृतसर से दिल्ली जाते वक्त आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है ओवर... विमान में करीब डेढ़ सौ यात्री सवार हैं ओवर...उनकी मांग है कि छत्तीसगढ़ म बंद आतंकियों को रिहा किया जाए ओवर...नोट किया। यह सुनते ही शुक्रवार को अलीगढ़ एयरपोर्ट पर पुलिस-प्रशासन, एसएसएफ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, फायर ब्रिगेड का अमला अलर्ट हो गया। करीब दो घंटे तक चली कार्यवाही के बाद 150 यात्रियों को सुरक्षित विमान से बचाते हुए आतंकियों को सरेंडर करने पर मजबूर किया गया।

शुक्रवार को अलीगढ़ एयरपोर्ट पर मुख्यालय के निर्देश पर की गई मॉकड्रिल के दौरान यही नजारा देखने को मिला। पहले तो स्थानीय लोग भी नहीं समझ पाए कि आखिर क्या मामला है। मॉकड्रिल के दौरान दिखाया गया कि विमान में कुछ आतंकवादी यात्री बनकर चढ़े थे। उन्होंने मांग रखी है कि छत्तीसगढ़ में बंद साथियों को रिहा किया जाए। दिल्ली की ओर जा रहा विमान आतंकियों के दबाव में अलीगढ़ एयरपोर्ट पर उतारा गया। जैसे ही अपहरण की सूचना कंट्रोल रूम को मिली तो प्रशासन, पुलिस, एसएसएफ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, फायर ब्रिगेड व स्वास्थ्य विभाग के दल कुछ ही देर में एयरपोर्ट पर सक्रिय हो गए।

सिटी मजिस्ट्रेट अतुल गुप्ता, सीओ द्वितीय कमलेश कुमार व एयरपोर्ट निदेशक सत्यव्रत सारस्वत ने मोर्चा संभाला। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे एयरपोर्ट को सील कर आतंकियों से संवाद की प्रक्रिया शुरू की। करीब डेढ़ से दो घंटे तक चली इस हाई वोल्टेज ड्रिल में आतंकियों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन कमांडो ने मोर्चा संभालते हुए उन्हें घेर लिया। वार्ता के बाद आतंकियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया गया। इन सभी को गिरफ्तार कर स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। एयरपोर्ट निदेशक ने अभ्यास को पूर्णत सफल बताते हुए कहा कि प्रशासन व पुलिस ने भरपूर सहयोग दिया। डीएम संजीव रंजन ने भी पूरी टीम की सराहना की। कहा कि इस प्रकार के अभ्यास सुरक्षा अभियानों को और अधिक सशक्त बनाते हैं।

