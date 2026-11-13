मंत्री संदीप सिंह की सगाई के लिए 100 बीघा में सजा पंडाल; नीदरलैंड के महकेंगे फूल,' बाबूजी' की पसंद का मेन्यू

पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह और सौरभ सिंह का सगाई समारोह अलीगढ़ में भव्य आयोजन बनने जा रहा है। तालानगरी में 100 बीघा में वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया गया है। समारोह में एक हजार वीवीआईपी मेहमानों के लिए शाही खानपान और थाईलैंड-नीदरलैंड से मंगाए फूलों से सजावट की जा रही है।

अलीगढ़,वरिष्ठ संवाददाता: पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के कुनबे में शहनाइयों की गूंज बड़े राजनीतिक जुटान की गवाह बनने जा रही है। इस हाईप्रोफाइल आयोजन का भव्य पंडाल रामघाट रोड स्थित तालानगरी में संत फिदेलिस स्कूल के पास मैदान में आकार ले चुका है। समारोह के लिए करीब 100 बीघा क्षेत्रफल में वॉटरप्रूफ जर्मन हैंगर पंडाल तैयार किया जा रहा है। वैवाहिक कार्यक्रम के लिए व्यापक भूभाग को 'अस्थायी नगर' का रूप दिया गया है। इस भव्य उत्सव में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के छोटे भाई सौरभ सिंह की भी रिंग सेरेमनी होगी। जहां संदीप सिंह, मेघना चौधरी (पुत्री विजय व अरुण चौधरी, मूल निवासी गोंडा ब्लॉक का रुदायन उर्फ तारापुर गांव) का हाथ थामेंगे, वहीं छोटे भाई सौरभ सिंह, अंतरा त्यागी (पुत्री अनुराधा व देवेश त्यागी) के साथ जीवन की नई शुरुआत करेंगे।

हाईप्रोफाइल सगाई की हाईटेक तैयारी पंडाल को तीन अलग-अलग लेयर्स में विभाजित किया गया है। अति विशिष्ट दीर्घा, विशिष्ट दीर्घा और आम आगंतुक क्षेत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संभावित आगमन को लेकर रामघाट रोड स्थित स्कूल परिसर में थ्री-वे हेलीपैड तैयार किया गया है। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है, जिसके चलते सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च स्तर पर रखा गया है। कार्यक्रम स्थल के चारों तरफ पुलिस के जवान और एलआईयू को तैनात किया गया है।

खान-पान में 'बाबूजी' की पसंद का मान समारोह के मीनू को शाही रखा गया है। वीवीआईपी मेहमानों को जहां आधुनिक कॉन्टिनेंटल फूड परोसा जाएगा, वहीं मुख्य आकर्षण बाबूजी कल्याण सिंह की यादों से जुड़ा ग्रामीण और ब्रज का पारंपरिक स्वाद भी होगा। अतरौली और अलीगढ़ के ग्रामीण अंचलों की प्रसिद्ध देसी घी की बालूशाही, विशेष मटका कुल्फी और बाजरे की खास वैरायटी को भी मीनू का हिस्सा बनाया गया है। सगाई समारोह में एक हजार वीवीआईपी व वीआईपी का खाना तैयार करने का काम दिल्ली की एक कैटरिंग फर्म को दिया गया है। जबकि बाकी खाना का जिम्मा प्रेमी कैटर्स को दिया गया है।

थाईलैंड, नीदरलैंड के फूल बिखरेंगे महक आयोजन स्थल को थाईलैंड से आने वाले ऑर्किड, नीदरलैंड के ट्यूलिप, लिली और अन्य विदेशी फूलों से सजाया जा रहा है। अलग-अलग देशों से मंगाए गए इन फूलों के जरिए समारोह स्थल को खास लुक दिया जा रहा है। फूलों की सजावट के साथ आयोजन स्थल को आकर्षक बनाने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं।