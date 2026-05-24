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यूपी में एयरक्राफ्ट की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे ट्रेनी पायलट

Yogesh Yadav अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में धनीपुर एयरपोर्ट से नियमित उड़ान पर निकले पायनियर कंपनी के एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट में रविवार सुबह अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इंजन में आई खराबी के बाद दोनों पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान की खेत में सुरक्षित लैंड करा ली।

यूपी में एयरक्राफ्ट की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे ट्रेनी पायलट

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रविवार की सुबह एक बड़ा हवाई हादसा होने से बाल-बाल टल गया। यहां धनीपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। विमान के इंजन में आई इस अप्रत्याशित खराबी के बाद पायलटों के पास संभलने का बहुत कम समय था। ऐसे दोनों ट्रेनी पायलटों ने गजब के धैर्य और सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने आबादी वाले इलाके से विमान को दूर ले जाकर जलाली क्षेत्र के एक खाली पड़े खेत में विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। विमान में सवार दोनों पायलट भी पूरी तरह सुरक्षित हैं।

नियमित उड़ान के दौरान आसमान में बंद हुआ इंजन

प्रशासनिक अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह विमान पायनियर एविएशन कंपनी का एक टू-सीटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था, जो रोजाना की तरह रविवार सुबह करीब 10 बजे धनीपुर एयरपोर्ट से नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर निकला था। विमान ने जैसे ही आसमान में कुछ सौ फीट की ऊंचाई हासिल की, वैसे ही उसके तकनीकी सिस्टम और इंजन में तकनीकी खामी का पता चला। कॉकपिट में खतरे के अलार्म बजते ही पायलटों ने तुरंत धनीपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क साधा और आपात स्थिति की जानकारी दी। हवाई पट्टी पर वापस लौटने का समय न होने के कारण पायलटों ने नीचे दिख रहे एक समतल और खाली कृषि खेत को लैंडिंग के लिए चुना।

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खेत में लगा ग्रामीणों का हुजूम, प्रशासनिक महकमे में मची खलबली

अचानक आसमान से एक विमान को लहराते हुए सीधे खेत में उतरता देख आसपास के गांवों में कौतुहल की स्थिति बन गई। विमान जैसे ही धूल उड़ाते हुए सुरक्षित जमीन पर उतरा, स्थानीय ग्रामीणों और किसानों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। हर कोई पायलटों की कुशलता की दाद दे रहा था। घटना की सूचना मिलते ही अलीगढ़ जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में खलबली मच गई। आनन-फानन में सिटी मजिस्ट्रेट अतुल गुप्ता, एयरपोर्ट डायरेक्टर सत्यव्रत समेत स्थानीय थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं।

अफसर पहुंचे, टीम ने शुरू की जांच

एयरपोर्ट डायरेक्टर सत्यव्रत ने मीडिया को बताया कि प्रारंभिक जांच में यह साफ तौर पर तकनीकी खराबी (इंजन फेलियर) का मामला लग रहा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को इस आपातकालीन लैंडिंग की आधिकारिक सूचना दे दी गई है। विशेषज्ञों की एक तकनीकी टीम विमान के ब्लैक बॉक्स और इंजन के कलपुर्जों की जांच कर खराबी के सटीक कारणों का पता लगाएगी। अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद दोनों जांबाज पायलटों के सुरक्षित होने की पुष्टि की है, जिन्हें मामूली प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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