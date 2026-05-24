यूपी में एयरक्राफ्ट की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे ट्रेनी पायलट

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में धनीपुर एयरपोर्ट से नियमित उड़ान पर निकले पायनियर कंपनी के एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट में रविवार सुबह अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इंजन में आई खराबी के बाद दोनों पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान की खेत में सुरक्षित लैंड करा ली।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रविवार की सुबह एक बड़ा हवाई हादसा होने से बाल-बाल टल गया। यहां धनीपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। विमान के इंजन में आई इस अप्रत्याशित खराबी के बाद पायलटों के पास संभलने का बहुत कम समय था। ऐसे दोनों ट्रेनी पायलटों ने गजब के धैर्य और सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने आबादी वाले इलाके से विमान को दूर ले जाकर जलाली क्षेत्र के एक खाली पड़े खेत में विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। विमान में सवार दोनों पायलट भी पूरी तरह सुरक्षित हैं।

नियमित उड़ान के दौरान आसमान में बंद हुआ इंजन प्रशासनिक अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह विमान पायनियर एविएशन कंपनी का एक टू-सीटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था, जो रोजाना की तरह रविवार सुबह करीब 10 बजे धनीपुर एयरपोर्ट से नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर निकला था। विमान ने जैसे ही आसमान में कुछ सौ फीट की ऊंचाई हासिल की, वैसे ही उसके तकनीकी सिस्टम और इंजन में तकनीकी खामी का पता चला। कॉकपिट में खतरे के अलार्म बजते ही पायलटों ने तुरंत धनीपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क साधा और आपात स्थिति की जानकारी दी। हवाई पट्टी पर वापस लौटने का समय न होने के कारण पायलटों ने नीचे दिख रहे एक समतल और खाली कृषि खेत को लैंडिंग के लिए चुना।

खेत में लगा ग्रामीणों का हुजूम, प्रशासनिक महकमे में मची खलबली अचानक आसमान से एक विमान को लहराते हुए सीधे खेत में उतरता देख आसपास के गांवों में कौतुहल की स्थिति बन गई। विमान जैसे ही धूल उड़ाते हुए सुरक्षित जमीन पर उतरा, स्थानीय ग्रामीणों और किसानों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। हर कोई पायलटों की कुशलता की दाद दे रहा था। घटना की सूचना मिलते ही अलीगढ़ जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में खलबली मच गई। आनन-फानन में सिटी मजिस्ट्रेट अतुल गुप्ता, एयरपोर्ट डायरेक्टर सत्यव्रत समेत स्थानीय थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं।

अफसर पहुंचे, टीम ने शुरू की जांच