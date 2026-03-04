होली मिलने के बहाने कारोबारी के घर में घुसे बदमाश, बनाया बंधक, लूट ले गए जेवरात और रुपये

यूपी के अलीगढ़ में देहलीगेट थाना क्षेत्र के घुड़ियाबाग इलाके में होली पर बुधवार को चार बदमाश होली मिलने के बहाने एक स्क्रैप कारोबारी के घर में घुस गए। तमंचे व चाकू के बल पर दंपती को बंधक बनाकर घर में रखे जेवरात, रुपये, मोबाइल फोन व अन्य सामान लूटकर ले गए। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। चारों आरोपियों के चेहरों पर रंग लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरे में आरोपी कैद हुए हैं। पुलिस इनकी तलाश में जुटी है।

देहलीगेट थाना क्षेत्र के घुड़ियाबाद इलाके में हाथरस वाला पेंज निवासी विनोद कुमार व उनकी पत्नी बुधवार दोपहर को अपने घर पर थे। तभी किसी ने गेट खटखटाया। कहा कि होली मिलने आए हैं। विनोद गेट पर पहुंचे, तभी आरोपी धक्का मारते हुए अंदर घुस आया। उसके पीछे तीन और लोग घर में घुस आए। आते ही आरोपियों ने तमंचा व चाकू निकालकर धमकाना शुरू कर दिया। आरोप है कि कारोबारी से हाथापाई भी की। इसके बाद उन्हें कमरे में बंधक बनाकर पूरे घर को खंगालने लगे। अलमारी में रखे रुपये, जेवरात, कारोबारी की पत्नी के कंगन, दो मोबाइल फोन व अन्य सामान लूटकर ले गए। दिनदहाड़े लूट की सूचना ने पुलिस के होश उड़ा दिए। जानकारी पर एसपी व सीओ प्रथम मयंक पाठक मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें चारों आरोपी गली में आते हुए नजर आ रहे हैं। इनके चेहरे पर रंग लगा हुआ है। पुलिस इनकी पहचान कराने में जुटी है।