7वीं की छात्रा का रेप कर प्रधानाध्यापक बोला- मैं तुझसे प्यार करता हूं, निकाह करना चाहता हूं, अरेस्ट
यूपी में अलीगढ़ के एक परिषदीय स्कूल में तैनात प्रधानाध्यापक ने सातवीं की छात्रा का रेप कर दिया। छात्रा से रेप के बाद प्रधानाध्यापक ने कहा कि मै तुझसे प्यार करता हूं, निकाह करना चाहिता हूं। धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है।
यूपी के अलीगढ़ जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां जवां ब्लॉक के एक परिषदीय स्कूल में तैनात प्रधानाध्यापक ने 11 वर्षीय सातवीं की छात्रा का रेप कर दिया। रेप के बाद प्रधानाध्यापक छात्रा से बोला कि मै तुझसे प्यार करता हूं, निकाह करना चाहिता हूं। प्रधानाध्यापक ने पीड़ित छात्रा को धमकी भी दी। इस मामले में प्रधानाध्यापक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बीएसए ने भी ऐक्शन लिया है। आरोपी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है।
छात्रा की मां ने बताया कि 23 अगस्त को शाम को उनकी बेटी घर आई तो सुस्त व उदास थी। उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि प्रधानाध्यापक शकील अहमद ने उसे गलत नीयत से छूआ और दुष्कर्म किया। विरोध करने पर परीक्षा में फेल करने की धमकी दे डाली। जब किशोरी रोने लगी तो आरोपी ने कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूं और निकाह करना चाहता हूं। इस मामले में छात्रा के माता-पिता ने खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायत की थी।
खण्ड शिक्षा अधिकारी जवां द्वारा प्रधानाध्यापक शकील अहमद को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित करने की संस्तुति की। जिसपर कार्रवाई करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तत्काल रूप से उन्हें निलंबित कर दिया है। निलम्बन काल में उपस्थिति के लिए पूर्व माध्यमिक विद्यालय हारूनपुर कलां विकास खंड बिजौली से सम्बद्ध किया गया है। वहीं, सीओ अतरौली राजीव द्विवेदी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी शकील को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।